Sis rutes amb bici per tot Catalunya per activar-te aquesta Setmana Santa

La Setmana Santa és aquí i els que tenen festa aprofiten per fer escapades arreu dels Països Catalans o simplement descansar una mica de la voràgine laboral i social. D'altres, però, aprofiten aquests dies de lleure per fer turisme actiu o esport, una manera de mantenir la forma al mateix temps que coneixem territori.

Per això, us proposem sis rutes amb bici per activar-nos aquesta Setmana Santa per tot el territori català. Es tracta de recorreguts que es poden fer en gravel, en BTT o en bici de carretera, amb un ventall d'opcions que va des de les apostes més familiars fins a idees per als més experimentats.

Ruta pel Massís de les Gavarres en BTT

Arranquem amb aquesta proposta dels fanàtics de la Mountain Bike, que molts practiquen en les èpoques més fredes o fresques de l'any. La dificultat d'aquesta ruta és moderada, però més aviat tirant a alta, per la qual cosa requereix una bona forma física i experiència amb la BTT. És novament una ruta circular pel Massís de les Gavarres, amb tornada pel Castell de Sant Miquel i el santuari dels Àngels.

En total es tracta de 28,4 km que es poden completar en menys de 3 hores, amb un desnivell positiu i negatiu de la ruta que és d'uns 770 metres de desnivell. Segons recull Komoot, passa per Celrà, Bosc de les Escultures, Castell de Sant Miquel, Mirador del Olivet d'en Salgueda, Santuari de la Mare de Déu dels Àngels, Mirador dels Àngels, Castell de Juià, Castell de Palagret, Celrà.



Pedalejar per Montjuïc

Per aquells més cosmopolites també hi ha una opció, adaptable a tots els públics i bicicletes: us proposem passejar (amb més o menys intensitat) per Montjuïc, un dels millors llocs des dels quals admirar la ciutat de Barcelona, amb unes vistes des del Castell que són ben emblemàtiques. Us proposem aquesta ruta que comença a la plaça Espanya enfila l'avinguda Maria Cristina, gira a mà dreta i pujar per l'avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia fins a l'avinguda de l'Estadi, fins al Lluís Companys.

El pilot ciclista pujant a Montjuïc, en la darrera edició de la Volta Ciclista a Catalunya. — Aleix Camprubí i Pont

Des de l'estadi es va cap al castell pel passeig Olímpic, on trobarem una panoràmica espectacular del port de Barcelona. La baixada es pot fer per la carretera de Montjuïc fins al passeig de Miramar, passant per l'Estadi Olímpic i tornant a plaça Espanya fent el camí invers. Per cert, i un any més, en aquesta zona aquest diumenge s'hi decidirà la Volta Ciclista a Catalunya amb el final de la darrera etapa.



Etapa berguedana Volta Catalunya

I si parlem de la Volta us proposem un recorregut dels més exigents, el de l'etapa 6 que precisament es disputa aquest dissabte per carreteres del Berguedà. És una de les etapes més esperades pel món ciclista dels darrers anys, amb prop de 155 quilòmetres i més de 4.000 metres de desnivell, apte només per als més experimentats.

El recorregut té sortida des de la ciutat de Berga i arribada en altura al santuari de Queralt, el jardí de casa de la capital de la comarca. Es tracta d'un recorregut que acumula molta duresa amb cinc ports de muntanya, on destaca especialment el Coll de Pradell, de categoria especial, amb molta llargada i rampes impossibles. Els professionals ho faran amb sis hores, però els amateurs poden necessitar tot el dia per completar-ho.



El camí del riu de Lleida

I del més exigent a una proposta apta per a tota la família. El camí del Riu de Lleida és un passeig per fer a peu o en bicicleta. La seva longitud total és de 17 quilòmetres i el seu recorregut va des del parc de la Mitjana fins als Aiguamolls de Rufea i l'ermita de Butsènit, pel marge dret del riu, i fins al canal de Seròs pel marge esquerre. Tot i ser benèvol amb el seu traçat i distància, ens ofereix paisatges naturals espectaculars.

Camí del Riu. — Paeria

Distàncies aproximades pel camí del riu:

- Del Pont de l'Autovia A-2 al Centre d'Interpretació de la Mitjana: 3,5 km

- Del Centre d'Interpretació de la Mitjana, a sota del Pont dels Instituts: 3,8 km

- Del Pont dels Instituts als Aiguamolls de Rufea: 4,7 km

- El recorregut circular dels Aiguamolls de Rufea: 1,8 km

- Dels Aiguamolls de Rufea a l'Ermita de Butsènit: 2,6 km

La Ruta Transcatalunya en BTT

Tornem a la bici de muntanya per parlar de tot un clàssic de casa nostra com és la Ruta Transcatalunya. En aquest cas es tracta d'una travessia de llarg recorregut i circular que ens permet recórrer tot el país. Les diverses etapes enllacen centres de BTT de la xarxa i la marca Centres BTT Catalunya. I aquesta Setmana Santa en podeu fer una o diverses. Cadascun dels eixos i les futures variants esdevé per si sol una proposta d'itinerari lineal, per ser recorregut de manera itinerant.

Si bé és cert que està indicada per a ciclistes experimentats, alguns dels trams són aptes per a iniciats o tenen dificultat moderada. Estan agrupats en eixos geogràfics, formats per diferents etapes. Des de la fitxa de detall de cada etapa del lloc web de la Generalitat es poden descarregar tracks GPS per fer la planificació al gust de l'usuari.



Penedès 360 - The Original

I acabem amb una altra proposta de ruta que podem fer amb diverses etapes, ideal per completar al 100% durant els dies festius d'aquesta Setmana Santa. El recorregut de la Penedès 360 ens portarà a conèixer el territori, des de la porta de llevant amb Sant Llorenç d'Hortons i Gelida, fins a la part més occidental, a Banyeres del Penedès i Sant Jaume dels Domenys. Pobles, veïnats disseminats, cellers i ermites són protagonistes, passant per camins, carreteres tranquil·les o pistes.

Powered by Wikiloc

Segons indica el lloc web, no hi ha dificultats tècniques i el recorregut és cent per cent pedalable, però és ideal per assaborir el viatge a poc a poc i anar fent parades per gaudir de l'entorn. La ruta està dissenyada per a fer-la amb una bicicleta de gravel o similar, així com una bicicleta elèctrica de muntanya. Hi ha molts trams de camí rural asfaltat i pista rodadora, tot i que hi ha algun enllaç de camí més trencat, afegeixen.