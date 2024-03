Set escapades pels Països Catalans per aprofitar aquesta Setmana Santa

Arriba Setmana Santa i els que poden gaudir d'uns dies de festa aprofiten per descansar i desconnectar, vaguejant per casa, anant a fer esport per la zona, quedant amb els amics o la família… Però són molts els que busquen escapades per fer durant aquestes dates, molt dels quals fent plans a última hora.

Per això, si encara no us heu preparat per sortir i aprofitar aquesta Setmana Santa visitant el territori, us portem la solució. Us proposem plans de tres o quatre dies per fer pels diversos indrets dels Països Catalans: de la Catalunya Nord a l'Albufera de València, passant per les illes Balears o els camps florits de les terres catalanes.

Descobreix els camps florits de Catalunya

I per aquí començem: per bé que el moment àlgid dels arbres florits ja arriba a la seva fi, encara en trobem alguns que ens ofereixen una estampa espectacular. Els ametllers, els cirerers o els presseguers florits ens ofereixen una estampa enlluernadora de colors vibrants i sensacions inefables. Tant és així que en els darrers anys s'han popularitzat les rutes per aquests camps florits, especialment a Ponent i a les Terres de l'Ebre.

Fa unes setmanes, us proposàvem fins a set rutes pels camps florits que podeu fer aquest inici de 2024 en aquesta zona de Catalunya: és així una bona opció passar el cap de setmana en aquest territori, i descobrir les diverses ofertes. Activitats ideals per a passar dies de pau i tranquil·litat, apte per a tota la família, i que ens serveix d'excusa per fer turisme i conèixer història, tradició, patrimoni o gastronomia de diversos punts del territori.

Les Terres de l'Ebre més enllà de la platja

Són molts els que associen les Terres de l'Ebre a l'estiu i a les platges i cales, però fora de la temporada alta també ens ofereix grans atractius turístics, on destaca per la convivència amb la natura, camps d'arròs, milers d'ocells com els flamencs, la gastronomia, les opcions esportives… Un indret ideal per visitar en família i aprofitar la seva oferta relaxant per descansar i desconnectar de tot plegat.

Evidentment, hi destaca el Delta de l'Ebre, la major zona humida de Catalunya, amb una superfície de 320 km². Constitueix un dels hàbitats aquàtics més importants del Mediterrani occidental, englobat en el Parc Natural del Delta de l'Ebre, que ocupa les comarques del Montsià (hemidelta dret) i del Baix Ebre (hemidelta esquerre).

Però aquesta oferta ens porta del mar a la muntanya, amb la imponència dels Ports, entre les províncies de Tarragona, Terol i Castelló, amb comarques que han establert vincles històrics molt estrets. Les formacions geològiques que presenta constitueixen un paisatge característic únic a Catalunya, amb el Mont Caro amb 1447 metres d'altitud com a punt de referència d'aquest parc natural. També el Tossal dels Tres Reis, amb 1350 metres d'altura.

Endinsant en les Illes Medes

I parlant d'aprofitar platges i mar sense el tràfec de l'estiu, us proposem també acostar-vos fins a la Costa Brava per gaudir de paratges espectaculars, però sense les aglomeracions habituals. En concret, podeu visitar les illes Medes, un arxipèlag del Mediterrani format per dues illes principals, cinc illots i altres illots més petits. Històricament, han sigut un punt estratègic pels pirates i bandolers, per la qual cosa hi ha restes de construccions diverses com torres de defensa o monestirs.

Formen part del parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, gràcies a la gran varietat de fauna i flora. És per això que trobem diversos atractius per endinsar-nos en aquestes aigües de formes diverses. És evidentment un lloc ideal per a practicar el submarinisme, però també hi ha empreses que hi fan diverses rutes per resseguir-les amb vaixells amb fons transparent. Aquests dies de Setmana Santa podeu aprofitar per descobrir les diverses opcions.

L'encant de la Vall de Boí

I de la mar a la muntanya descobrir la Vall de Boí i l'Alta Ribagorça. Des d'aquí podrem conèixer els altres dos municipis de la comarca, el Pont de Suert, que és la capital, i Vilaller. Doneu un cop d'ull a aquestes set recomanacions per descobrir l'Alta Ribagorça. Caminar o fer esports pel Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, així com descobrir la tradició de les falles, també són bones propostes en aquesta zona. I evidentment gaudir de la natura en general, fent esports d'aventura o senderisme.

Ruta per la Vall de Boí. — Patronat Vall de Boí

Però el que no podem obviar són spots com les es esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll i Sant Joan de Boí, imperdibles si apostem per aquesta visita. I és que el territori gaudeix d'un patrimoni romànic envejable, amb un dels conjunts d'esglésies més importants d'Europa d'aquest estil, i mantenint unitat d'estil arquitectònic. I que també podrem conèixer a través del Centre del Romànic de la Vall de Boí, gràcies al qual podrem gaudir de les esglésies amb les visites guiades.

Història i patrimoni a Perpinyà

Acabem d'acostar-nos a la Catalunya Nord, en concret a Perpinyà, la capital dels Pirineus Orientals. Els seus barris plens de colors i carrers amb palmeres de la bella Catalana són una opció ideal per a passar-hi uns dies. Podem passejar pel barri de Saint-Jean, al voltant de la catedral de Saint-Jean Baptiste, o acostar-nos al museu Hyacinthe Rigaud o l'excepcional conjunt de la plaça de la Loge.

Entre el seu patrimoni arquitectònic i cultural hem de parlar de l'espectacular Palau dels Reis de Mallorca i la seva característica façana. O de la visita al Campo Santo, un claustre-cementiri que també és símbol del regne de Mallorca. Evidentment, no ens podrem perdre el Castellet, una antiga porta de la ciutat fortificada que ara acull el museu Casa Pairal. I podem provar la gastronomia local a Halles Vauban, caminar per l'esplanada fins al Palau de Congressos i arribar al jardí Bir-Hakeim.

València i l'Albufera

I del nord al sud, per arribar al València, una ciutat que de tant en tant paga la pena revisitar, ideal per a una escapada de 3 o 4 dies. Hi trobem grans atractius turístics com la Ciutat de les Arts i les Ciències, la Catedral el barri del Carme o el Mercat Central, entre altres. Però nosaltres us volem proposar un espai natural envejable a tan sols 10 minuts de la ciutat: El Parc Natural de l'Albufera, un espai ideal per a passejar amb família, amb fins a sis itineraris senyalitzats.

En aquest indret inigualable podrem passejar amb vaixell o simplement contemplant l'entorn i les postes de sol. Ideal pels amants de la gastronomia, ja que ens permet conèixer l'origen d'alguns plats tradicionals del territori valencià: molts reivindiquen que és el punt exacte del món on es va inventar l'anomenada paella valenciana. Des del poble del Palmar podrem gaudir d'alguns dels seus plats típics com l'all-i-pebre o la llisa adobada. Aus aquàtiques, vegetació, pesca… tot s'aplega a l'Albufera.

Mallorca sense tantes massificacions

Acabem fora de la península, concretament a l'illa de Mallorca, un indret ideal per a recórrer durat una escapada com aquesta. A més, tot i el moviment turístic de Setmana Santa, mai serà tant com el que podem trobar a l'estiu. I és que més enllà del sol i la platja, l'illa ofereix un patrimoni cultural i històric valuós, paisatges i natura verges, coves subterrànies, gastronomia mediterrània variada, o ciutats i pobles amb encant.

Un dels imprescindibles que podem aprofitar aquests dies és la serra de Tramuntana, amb penya-segats de vertigen cap a la mar, boscos frondosos, cims escarpats de més de 1.000 m, a més dels monuments naturals de les fonts Ufanes i del torrent de Pareis. La serra vertebra el nord-oest de l'illa i s'estén al llarg d'uns 90 km, des de Calvià a Pollença, i està declarada per la Unesco com a Patrimoni de la Humanitat.

Una altra aposta inigualable són les coves, puix el subsol de Mallorca guarda una riquesa geològica fora mida. Hi ha catalogades més de dues-centes coves naturals en tota l'illa, però només cinc d'aquestes coves es poden visitar. En l'àmbit més cultural, la Catedral de Palma és un dels imprescindibles, però també hi ha una gran oferta museística repartida per tot el territori, amb molts museus ubicats en edificis de gran valor patrimonial.