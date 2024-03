Set rutes pels camps florits per gaudir aquest 2024

A partir de principis d'any i fins que comença la primavera molts dels camps i prats de casa nostra ofereixen imatges espectaculars. Els ametllers, els cirerers o els presseguers florits ens ofereixen una estampa enlluernadora de colors vibrants i sensacions inefables. Tant és així que en els darrers anys s'han popularitzat les rutes per aquests camps florits arreu de Catalunya, especialment a Potent i a les terres de l'Ebre.

És per això que us proposem fins a set rutes pels camps florits que podeu fer aquest inici de 2024 en aquesta zona de Catalunya, però també ben a prop de Barcelona. Activitats ideals per a passar un dia de pau i tranquil·litat, apte per a tota la família, i que ens serveix d'excusa per fer turisme i conèixer història, tradició, patrimoni o gastronomia de diversos punts del territori.

El Fruiturisme d'Aitona

Des d'Aitona (Segrià) podem gaudir de l'anomenat Fruiturisme. Es tracta d'un concepte turístic relativament nou que vol donar protagonisme a la fruita del territori, la fruita dolça, i tot l'ecosistema que hi ha al seu voltant. La proposta ens planteja una immersió en els camps d'aquesta fruita a la localitat: "una vivència única, plena de sensacions, sabors, olors i dolces degustacions".

En aquest cas, Fruiturisme ens apropa a l'essència més íntima del conreu del presseguer, de la mà els pagesos que treballen la terra i durant tot l'any. L'oferta presenta un extens catàleg d'experiències i diverses activitats en la seva agenda, a més de la possibilitat d'accedir a l'espai virtual a través del seu lloc web. Aquest 2024, la nova campanya de floració Aitona en flor incorpora enguany novetats com el "l'experiència premium" de passar una nit entre fruiters per poder contemplar el cel estrellat i degustacions de productes locals.

La floració dels ametllers d'Arbeca

Passem a Arbeca (Les Garrigues) per conèixer uns dels ametllers més coneguts de Catalunya, que cada febrer esclaten de colors i olors per anunciar l'arribada de la primavera. Segons recorden, es tracta de l'única espècie típicament mediterrània i la primera a treure flor cada temporada. El paisatge arbequí és especialment destacable per les seves grans extensions d'ametllers amb flors blanques i rosades, i les formes fantasioses dels seus troncs i branques d'arbres centenaris.

La sensació de ser en mig d'un gran bosc florit no es percep de la mateixa manera als camps d'arbres fruiters de regadiu, que és "amuntegada i més homogènia", segons Arbeca Turisme. Els camps es troben en un petit altiplà que precedeix la gran plana d'Urgell, el que durant la posta de sol crea un efecte visual únic. És especialment recomanable passejar per les partides del Pla de la Floresta, el Pla de les Alzines, el Pla de Castellots i el Pla de les Borges.

Floració d'ametllers a Arbeca. — Arbeca Turisme

Alcarràs Florit

Tornem al Segrià per parlar de la proposta de les rutes d'Alcarràs Florit, que aquest 2024 arriben a l'onzena edició. Aquí trobarem ametllers, presseguers i les varietats nectarines i platarines, que configuren un espectacular paisatge alcarrassí i un dels grans atractius turístics del Baix Segrià. En ple procés de floració, podem observar una espectacular catifa de colors en primera persona.

Alcarràs ens proposa diversos atractius per gaudir del paisatge dels arbres en flor. Les rutes es fan amb autobús amb l'objectiu d'oferir una bona qualitat a la visita, fent-la més sostenible ambientalment i veure els paisatges. Les pròximes rutes es poden fer els dies 15 i 16 de març, amb un extens programa que arranca a les 9:30 el matí, i ofereix l'opció de rematar-ho amb un dinar, i també es fa un esmorzar típic alcarrassí.

La ribera en flor

La Ribera d'Ebre ens ofereix també l'espectacle de la floració dels arbres fruiters a través de La ribera en flor, amb 18 propostes de diferents municipis, dissenyades de forma exclusiva durant el període de floració. Per això, estan previstes per al mes de febrer, març i principis d'abril, però subjectes a variació depenent de la floració i la climatologia. És una de les comarques de Catalunya on el paisatge varia de forma més acusada segons l'estació de l'any.

En aquest sentit, la varietat cromàtica que ofereix la Ribera d'Ebre a la primavera és excepcional, alternant el rosa dels ametllers i presseguers, el blanc dels cirerers i albercoquers, amb els marrons dels boscos de ribera i els verds de la plana o els blaus del riu. S'observen tres grans àrees de floració dels arbres fruiters: Cubeta de Móra, la Ribera Nord i Faldes de Llaberia.

Ginestar, passejada en carro pels camps florits

Dins de la programació La ribera en flor, des de Ginestar podem gaudir d'una passejada en carro pels camps florits. Es tracta d'una opció que ens permet descobrir la floració amb un mitjà de transport autènticament tradicional. Enguany es fa el cap de setmana del 16 i 17 de març, amb sortides a les 10 h, 11 h, 12 h, 16 h i 17 h.

L'oferta ens proposa una ruta pels camins de les riberes i de l'Illa, vorejant el riu, gaudir tranquil·lament dels colors de l'esclat de la primavera: blancs, verds, rosats i el groc de la ginesta. També permet visitar l'Església Vella, ubicada dins del nucli antic, documentada de l'any 1278, i remata amb un tast de vi blanc a l'edifici centenari de la cooperativa La Ginesta.

Floració 2024 a Benissanet

Encara dins de la proposta de la Ribera d'Ebre us presentem una caminada pels camps florits de Benissanet, amb una ruta circular d'uns 2 quilòmetres que arrenca des del punt d'informació. La durada és de 2 hores i es pot fer els dies 9, 100, 14, 15, 16 i 17 de març, a les 10 i 12 h, a un preu de 5 euros.

La proposta es complementa amb una visita al refugi antiaeri de la Font Gran, on es pot veure l'audiovisual en què les dones de Benissanet ens expliquen com van construir el refugi. I acaba amb un tast de pastissets de Ca mussol i un vermut a l'Agrobotiga del grup Fruiter.



Ruta dels cirerers en flor de Sant Climent de Llobregat

Aquest any 2024, les rutes de les passejades pels cirerers en flor de Sant Climent de Llobregat (Baix Llobregat) encara no tenen una previsió concreta, però és una alternativa interessant a tocar de Barcelona. Normalment, es realitza cap a finals del mes de març, coincidint amb la floració d'aquests arbres. Podreu gaudir d'un recorregut que cada any fan unes 400 persones enmig de les vinyes de cirerers.

El trajecte ve acompanyat de les explicacions dels pagesos del municipi, i inclou la vista d'alguna de les barraques de pedra que s'han reconstruït, i el seu punt final amb la visita al Museu d'Eines del Pagès. S'inicien entre les 9 i les 9.30 h a la plaça de la Vila, i és imprescindible fer la inscripció prèvia.