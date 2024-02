Les fires d'artesania més destacades de Catalunya per comprar productes singulars 

El col·lectiu artesà català troba a les fires d'artesania una de les seves principals vies de comercialització. N'hi ha arreu de Catalunya i durant tot l'any. Hi podem comprar productes d'allà més singulars i que difícilment trobarem a grans centres comercials. La dedicació dels mestres artesans fa que siguin productes únics i irrepetibles: bijuteria i joies, ceràmica, alimentació artesanal, cosmètica i perfumeria, productes tèxtils fets o estampats a mà, jocs i joguines artesanals i productes ornamentals varis realitzats a mà en materials diversos fusta, ferro, vidre... Sovint acompanyats de demostracions d'oficis.



Cal destacar que Catalunya compta amb una oferta destacada de fires monogràfiques d'artesania acreditades com a fires genuïnament artesanes, en les quals es poden trobar productes artesans elaborats al país. Repassem les fires d'artesania més destacades de Catalunya.



Terrània. Festival Internacional de ceràmica de Montblanc

Una de les fires d'artesania més destacades de Catalunya és sens dubte Terrània, el Festival Internacional de ceràmica de Montblanc (Conca de Barberà). Reuneix a finals de setembre desenes de ceramistes d'arreu del món: França, Eslovènia, Espanya i Països Baixos. A banda de les parades, també hi ha demostracions d'oficis on es pot veure com es fabriquen els diferents productes.

Fira del Tap i del Suro de Cassà de la Selva

La Fira del Tap i el Suro de Cassà de la Selva (Gironès) és un esdeveniment temàtic i sectorial que durant un cap de setmana de juny o maig posa de rellevància el món del suro, un producte natural molt arrelat a la majoria de municipis del voltant del massís de les Gavarres entre ells Cassà de la Selva. Podreu descobrir on es fabriquen molts dels taps de suro que fan de guardians de les millors ampolles de vi i cava del món. Suro, indústria i gastronomia. Un circuit rodó que ens permet viatjar des de les Gavarres fins a les taules de qualsevol restaurant o casa del món.



Fira de les Fibres Vegetals de Mas de Barberans

El primer cap de setmana d'agost té lloc a la població una de les fires monogràfiques més singulars de tot Catalunya. Els carrers del Mas de Barberans (Montsià) s'omplen de persones vingudes d'arreu del món que fan del treball amb les fibres vegetals un autèntic festival del saber fer en diferents modalitats: tradicional, artístic i de disseny.

Fira de l'Olla de Breda

Durant un cap de setmana d'octubre Breda (Selva) celebra la Fira de l'Olla. Durant dos dies el nucli històric del municipi es transformarà per acollir l'esdeveniment que dóna a conèixer el sector ceramista i terrissaire, puntal durant generacions en el desenvolupament econòmic de la Vila de Breda.

Fira Bagà Medieval

Una de les fires medievals més conegudes de Catalunya és la de Bagà (Berguedà). En el marc d'aquesta, s'organitza un mercat d'artesania amb tota mena de peroductes d'arreu del terriori. El centre històric s'omple de desenes de parades de venda d'artesania variada, des d'una oferta gastronòmica local i de fora, a peces de roba i complements, joguines de fusta i productes de cosmètica, entre altres. En aquests mateixos carrers, que estaran degudament ambientats amb el fil medieval, també seran un gran atractiu les demostracions d'oficis i artesans, amb fusters, ferrers, artesans de l'espart i pintors, principalment.



Mostra d'Arts i Oficis d'Ascó

Com cada maig, Ascó (Ribera d'Ebre) torna al seu passat i el barri antic s'omple d'artesans i artesanes d'arreu que us aproparan a la seva manera de treballar i crear. El nucli antic d'Ascó es converteix en l'epicentre de l'artesania de Catalunya. Durant un cap de setmana s'hi reuniran els i les millors mestres d'artesania del país, essent l'únic esdeveniment que els aplega en quantitat i diversitat. Les seves especialitats són ben diverses.

A més de parades d'artesania, gastronomia i productes locals, s'hi fan tallers artesanals, jocs infantils, concerts i d'altres activitats pels carrers de la vila.



Fira d'artesans d'Altafulla

Altafulla (Tarragonès), coneguda per les seves construccions de pedra seca i pel seu passat romà, cada agost acull la Fira d'Artesans, compromesa amb l'artesania tradicional i contemporània en un entorn inigualable amb un programa ple d'activitats per compartir amb totes vosaltres.