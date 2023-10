Les fires gastronòmiques més destacades de Catalunya per llepar-se els dits 

Durant molts segles, les fires i mercats gastronòmics van ser un punt de trobada molt important entre comerciants i compradors de tot el territori que servien per intercanviar productes i donar-los a conèixer. Van sorgir durant l'edat mitjana com a resposta a l'escassetat de subministraments fruit de les concentracions humanes.

Actualment, han evolucionat cap a un model completament diferent, però han mantingut el seu caràcter d'esdeveniment social i tradicional. Són sinònim de qualitat i proximitat i se solen celebrar per reivindicar el producte de temporada. De vi, de formatges, de bolets, d'oli, de trumfos, de fruits secs, de torrons... Existeix un extens calendari de fires i mercats gastronòmics arreu del territori, escollim els més destacats de Catalunya.



Fira de l'Avellana de Riudoms

La collita de l'avellana comença a l'agost i alguns municipis del Camp de Tarragona celebren fires relacionades amb aquest preuat fruit sec per promocionar-lo. És el cas de Riudoms (Baix Camp), que a principis d'agost s'omple d'activitats i parades on es poden comprar avellanes i diversos productes elaborats amb aquest fruit sec com a ingredient principal: des de cremes a oli d'avellana.

Avellana

A la Fira de l'Avellana podreu tastar tota mena de degustacions elaborades amb avellana i comprar avellanes crues, torrades o garapinyades i altres productes de la terra com embotits, salses, confitura, entre molts altres aliments.



Fira de degustació de caves a Sant Sadurní d'Anoia

En aquest llistat no podia faltar una fira relacionada amb un producte únic al món: el cava. Després d'una de les èpoques més importants de les cooperatives i cellers del país, la verema, Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès) celebra el Cavatast, la mostra de caves i gastronomia referent en el sector de l'enologia i gastronomia de Catalunya. L'esdeveniment compta amb activitats de tast, música en viu, degustacions, visites a cellers i caves, i vetllades especials com la Nit dels màgnums, entre d'altres.



Fira de la galeta de Camprodon

També existeix una fira dedicada a la galeta. Se celebra la segona setmana d'octubre a Camprodon (Ripollès). És una fira innovadora que vol fer un homenatge a aquest producte alimentari i a tot tipus de dolços. Es complementa amb un programa d'animació i dinamització d'activitats familiars.

Els productes que es trobaran a la fira seran fets artesanalment per productors que tenen una gran experiència a darrere, es poden trobar moltes parades on es venen galetes de diferents varietats i sabors.

A més, és una oportunitat per als visitants de conèixer millor la cultura i la tradició del municipi.

Fira de l'Oli de les Borges Blanques

Continuem amb un dels productes més preuats de la cuina mediterrània: l'oli. A Catalunya hi ha diversos punts del territori coneguts per la seva producció, des de les Terres de l'Ebre a Ponent. Una de les comarques més destacades és les Garrigues. A principis d'any, la seva capital, les Borges Blanques, acull la Fira de l'Oli de Qualitat Verge Extra.

L'element principal de la fira, com no pot ser d'altra manera, és l'exposició i degustació d'oli de diferents molins i cooperatives i les jornades tècniques. Es manté de manera coetània la Fira de la Garriga i s'organitzen diverses activitats com la cursa de l'oli i l'esmorzar popular en el qual l'oli és el producte estrella.



Fira de la Garrofa a Tortosa

No deixem l'oli, però aquesta vegada anem fins a Tortosa (Baix Ebre), on cada mes de maig se celebra la Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre i la Fira de la Garrofa. Durant un cap de setmana, la ciutat s'omple d'activitats relacionades amb aquests dos productes típics de la zona, des de degustacions a tallers de cuina, concursos, mostres gastronòmiques, xerrades i música.

Fira de l'embotit de Bescanó

L'embotit també és un producte nostrat. N'hi ha de tota mena, la varietat és infinita i es pot trobar a la Fira de l'Embotit de Bescanó (Girona), un autèntic aparador dels productes d'alimentació que elaboren productors i carnissers de proximitat. Podreu gaudir d'activitats com exposició de plaques de cava, trobada de tractors, castellers i activitats infantils per els més menuts.

A més, durant tot el dia es podran fer petits tastos de carn de perol, greixons, botifarra dolça o foie d'ànec, amb possibilitat de compra. Se celebra al març.



Fira del trumfo i la tòfona de Solsona

El trumfo, popularment conegut com a patata, també és un producte essencial de la cuina de casa nostra. Solsona (Solsonès) acull una fira dedicada a aquest tubercle i a la tòfona. Durant un cap de setmana, el municipi aplega a productors i recol·lectors d'aquests dos productes tan tí­pics de la comarca. A més a més, activitats gastronòmiques i lúdiques comparteixen protagonisme i ofereixen un ampli recull programa d'actes per a tots els gustos i edats.

Coincidint amb la fira, pels volts del mes de març, té lloc la Festa del Vi de Solsona, on podreu trobar un celler de cada denominació d'origen, tastets de productes del Solsonès i unes cates transversals per poder conèixer els trets caracterí­stics de cada DO.

Fira "Tocats pel Bolet" de Prats de Lluçanès

Amb l'arribada de la tardor, els boscos s'omplen de "caçadors" de bolets i se celebra la Fira Tocats pel Bolet durant el mes d'octubre a Prats de Lluçanès (Lluçanès). És un cap de setmana farcit d'activitats relacionades amb el món boletaire, on les botigues de poble es mantindran obertes i si hi passegeu podreu veure els aparadors dels comerços guarnits de tardor. Es fan degustacions de la cuina del bolet i es poden comprar tota mena de bolets, això sí, comestibles.



Imatge d'uns rovellons, uns dels bolets més buscats a Catalunya. — ACN

Fira de Carabasses Gegants a Sidamon

Sidamon (Pla d'Urgell) acull cada setembre una fra que compta amb una exposició de carabasses gegants, paradetes de productes artesans de proximitat, jornades tècniques i tallers gastronòmics sobre la carabassa i altres hortalisses de temporada.

Les carabasses són realment grans, n'hi ha que superen els 500 quilos. Es cultiven i es preparen especialment per a aquesta fira. Sidamon no és l'únic municipi que organitza una fira d'aquest esti, també ho fa Calaf (Anoia) i Sant Llorenç de Morunys (Solsonès).

Imatge d'arxiu de la Fira de Carabasses Gegants de Sidamon. — Ajuntament de Sidamon

Fira del préssec d'Alfarràs

Acabem a Alfarràs, al Segrià, on cada octubre se celebra la Fira del préssec d'Alfarràs, una trobada de referència per a molts professionals del sector, a banda també d'entitats del comerç i la restauració. Podràs gaudir de degustacions i demostracions amb préssec, com per exemple la demostració del procés d'elaboració del préssec en conserva. També s'organitzen tallers per a la mainada i exhibicions d'oficis tradicionals.

A més, també podràs degustar les especialitats cuinades amb el préssec a diversos restaurants del municipi.