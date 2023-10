8 consells imprescindibles per buscar i collir bolets a Catalunya

A la mínima que comencen a baixar la temperatura, Catalunya es llança en massa al bosc per anar a buscar bolets. Tot i que la temporada no acaba d'arrancar, són molts els que ja han anat la cerca i captura d'aquest ingredient preuat per la gastronomia. Tot i la tradició, no tothom coneix com s'han d'anar a buscar i collir bolets.

La Generalitat de Catalunya i diverses institucions ofereixen els seus particulars consells, i nosaltres hem recollit alguns dels aspectes més rellevants. Fan referència a la pròpia cerca i recol·lecció de bolets, però també a mesures de seguretat física i també alimentària (algunes espècies són tòxiques i molt perilloses), més importants realment que la mateixa activitat.

1. Consultar la previsió meteorològica

Abans de fer la nostra sortida boletaire, és important comprovar la previsió meteorològica de la zona on anirem a cercar bolets. Aquest punt és especialment rellevant si no ens coneixem la zona, sigui per la mateixa desconeixença del comportament meteorològic del lloc, així com per la més alta possibilitat de perdre'ns davant fenòmens adversos.

És rellevant recordar que en moltes zones de bosc i especialment a la muntanya el temps i la climatologia pot canviar en qualsevol moment. Per tant, hem d'estar segurs que no ens pot enxampar qualsevol xàfec considerable, una pedregada, una tempesta elèctrica… val més prevenir que curar.

2. Conèixer els bolets

Com a premissa bàsica, només posarem al cistell els bolets dels quals estem segurs de l'espècie i no tenim cap mena de dubte que són comestibles, i no tòxics i perillosos. No ens podem refiar mai de proves casolanes per comprovar si els podem o no menjar. Si teniu dubtes, podeu fer un cop d'ull a guies o referències com aquests set principals bolets comestibles dels boscos de Catalunya.

També hem d'optar pels que estiguin en bon estat de conservació, i descartar els exemplars trencats, els que ja s'han començat a descompondre o els que estiguin florits, amarats d'aigua o s'han gelat durant la nit. Els haurem de consumir al més aviat possible, no en grans quantitats, i millor cuits, ja que alguns poden ser tòxics si estan crus.

3. Utilitzar l'equipament adequat

Per anar al bosc a buscar bolets no cal vestir-nos com si anéssim a fer una marató per la muntanya, però tampoc com per anar a fer el vermut del diumenge. Ens hem de vestir amb roba còmoda i que ens permeti no passar fred en les zones més humides, i també especialment un calçat adequat per a no fer-nos mal. És indicat utilitzar roba de colors vius i lluents per a fer-nos visibles dins del bosc, el que facilitarà la localització si ens perdem.

Evidentment, també és important dur aigua suficient per hidratar-nos durant la cerca dels bolets, especialment si ens endinsem en zones que requereixin cert desgast físic. També pot ser interessant agafar alguna cosa de menjar per recuperar forces, especialment si preveiem una jornada llarga.

4. Cistell i pallarès

I si parlem d'equipament i roba també hem de parlar dels utensilis propis per a collir bolets. D'una banda, podem fer servir un pallarès o ganivet d'una mida indicada, amb el qual farem palanca per collir el bolet, protegint així el miceli. Posteriorment, també podem tallar la punta de la cua. El que no farem és remoure la fullaraca amb rasclets, ja que malmetríem els micelis de les capes superficials del sòl i segurament no tornarien a fructificar.

D'altra banda, és important recollir els bolets en cistells de vímet i no en bosses de plàstic. Això permet que les espores, partícules generatives dels bolets siguin recuperades pel bosc. En les bosses de plàstic, a més, els bolets entren en descomposició més fàcilment, a causa de la manca d'oxigen, es poden xafar amb facilitat i poden arribar a fermentar.

Un home netejant els bolets a Campelles (Ripollès), en una imatge d'arxiu. — Lourdes Casademont / ACN

5. Referències i localització

Especialment en aquelles zones que no coneguem massa bé, cal anar molt alerta de no perdre's. Per això, és especialment indicat prendre com a referència punts del bosc que ens permetin orientar, com camins, barrancs, arbres concrets, planells o la zona on hem deixat el cotxe. I no allunyar-nos del camí principal, si no ens orientem massa. També hem d'estar en contacte i parlar amb els acompanyants per evitar-nos perdre si anem en grup.

D'altra banda, també s'aconsella portar mapes i sistemes tecnològics com el telèfon mòbil, algunes aplicacions, un GPS… que sapiguem utilitzar correctament i ens puguin ser útils en cas de perdre'ns. El telèfon també ens permetrà comunicar-nos amb altres companys si ens hem perdut, o trucar al 112 si tenim una emergència o ens hem perdut i necessitem orientar-nos.

6. Respecta l'entorn

Com hem de fer sempre al medi natural, és important respectar i protegir l'entorn que ens envolta. Per això, hem d'anar amb cura de no provocar cap foc per alguna imprudència, sigui llençant cigarretes o de qualsevol altra manera. I, evidentment, no deixarem mai escombraries al bosc, sempre hem de tenir present que les hem de llençar on toca.

També hem de no malmetre l'entorn natural amb els cotxes o les motos, alhora que respectem les prohibicions d'accés motoritzat al medi natural. No trepitjar, agafar, esclafar… cap bolet que no coneguem. I, com hem comentat, tampoc utilitzarem rasclets o altres eines que produeixen danys al bosc i a la part subterrània dels bolets.

Una llanega negra al bosc. — Sergio de Miguel / CTFC / ACN

7. Deixa els més petits

Els bolets més menuts acostumen a agradar a molta gent, especialment els rovellons de botó. Però si són extremadament petits, el millor és que no els agafem. Encara que sembli irresistible, és millor que deixem que madurin: seran més bons quan els mengem i hauran pogut alliberar les seves espores, facilitant la proliferació.

En aquest sentit, també cal destacar que no és més boletaire el que cull més cistells, per la qual cosa és indicar agafar els bolets amb moderació. Així tothom en podrà collir i tothom en podrà gaudir, i facilitarem novament la proliferació de les espècies de casa nostra.

8. Planificar la tornada

Un darrer consell a l'hora de plegar, anem amb el cistell més ple o més buit, és tornar cap al cotxe o cap a casa abans que es faci de nit. Encara que tinguem alguna llum, ens costarà més orientar-nos i ens podem perdre amb més facilitat. A més, amb el canvi d'hora de l'octubre i l'escurçament el dia no tindrem massa hores de sol, si hi anem a la tarda.

Si anem en grup, també és indicat acordar una hora i, en tots els casos, amb una mica de marge, sense aprofitar al màxim a l'hora de la posta de sol. A més, enmig dels arbres ens quedarem sense llum abans del que passaria en un indret obert. Sempre hauria de sobrar temps per a qualsevol imprevist.