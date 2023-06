8 propostes per descobrir la Cerdanya, la gran vall del Pirineu

La Cerdanya és molt més que aquella comarca al Pirineu on molts fan vida a l'estiu, hi esquien a l'hivern i s'hi salten el confinament quan hi ha una pandèmia. El territori té una riquesa patrimonial i històrica fora mida, uns paratges i una natura que no ens acabarem i una tradició i un caràcter molt propis.

Les activitats a l'aire lliure són doncs un dels puntals d'aquesta comarca durant tot l'any, enmig d'uns paisatges particulars i un territori ideal per desconnectar. Senderisme, bicicleta, hípica, golf… a més d'esquiar a l'hivern o anar a buscar bolets a la tardor. Però també podem conèixer la seva història, visitant els seus museus o descobrint els edificis més emblemàtics.

Per tot plegat, saltem de l'Alt Empordà a la Cerdanya, i us oferim 8 propostes per descobrir la comarca. Idees variades i particulars per a tots els públics i gustos, que ens serviran per conèixer l'anomenada gran vall del Pirineu.

Descobreix les esglésies de la Cerdanya

El patrimoni cultural de la Cerdanya es divers i particular, configurat per una identitat pròpia adquirida al llarg dels segles. Ho observem en els seus edificis gràcies a l'arquitectura, entre la qual destaca la religiosa romànica, representada en gairebé tots els municipis. La comarca gaudeix d'un total de 69 edificis religiosos.

Si el que voleu és conèixer més sobre les esglésies, no us podeu perdre la proposta de Les claus de les esglésies de la Cerdanya, que dona a conèixer els interiors més espectaculars d'aquests edificis. Consta de 3 itineraris en cadascun dels quals es visiten 4 esglésies, amb l'acompanyament d'un guia especialista en el patrimoni del Pirineu.

Les caus de les esglésies de la Cerdanya. — Patronat Comarcal de Turisme de la Cerdanya

La Cerdanya ha elaborat un calendari amb les visites i t'hi pots inscriure des d'aquesta web. El preu per persona per fer l'itinerari és de 12 euros, i és gratuït per als menors de 8 anys.

Ressegueix la Via Romànica

I si parlem de patrimoni i historia hem de parlar de la Via Romànica, la ruta transfronterera del romànic pirinenc. Es tracta d'un recorregut que transcorre transversalment des de Perpinyà, al Rosselló, a la Catalunya del Nord), fins a Bassella, al límit meridional de l'Alt Urgell.

Ho fa així a través de les comarques del Rosselló, el Conflent, Cerdanya i l'Alt Urgell, des de la Mediterrània fins al començament de les terres altes de ponent. Inicialment, avança per la vall del riu Tet, per després enllaçar amb la vall del Segre, sent l'únic obstacle orogràfic el Coll de la Perxa.

Una proposta que ens permetrà conèixer més arquitectura religiosa de la comarca. Podem conèixer totes les esglésies romàniques de la comarca seguint els itineraris proposats en el fulletó de la Via Romànica.

Tasta el producte autòcton

Si la comarca és rica i variada, també ho és la seva gastronomia. La seva situació geogràfica i els més de 1000 metres d'altitud l'han ajudat a tenir productes autòctons. La caça, però també la pesca, la ramaderia, l'agricultura, l'hort, l'aviram… són presents a una comarca.

El trinxat de la Cerdanya és un plat tan senzill com espectacular, fet amb col d'hivern, patates i rostes de cansalada. A la comarca també destaquen plats com el tiró (ànec) amb naps, l'amanida de xicoies o el mateix arròs de muntanya.

El típic trinxat de la Cerdanya. — Fundació Institut Català de la Cuina i la Cultura Gastronòmica / Turisme Cerdanya

Els principals productes elaborats propis de la zona són els formatges d'ovella i vaca, iogurts, mató, mel, embotits elaborats per artesans xarcuters, bull blanc, bull negre, llonganissa o el tradicional pa de fetge. També altres productes com els tradicionals cerdans (dolços típics de la comarca), cerveses i licors, o melmelades, etc. Les peres de Puigcerdà, naps de Talltendre, cols d'hivern, trumfes (patates), bolets, fruits del bosc, plantes medicinals, cireres, aranyons, codonys… són altres productes preuats a la comarca.

Fes senderisme per a tots els gustos

La Cerdanya té una natura privilegiada i molt característica. Es tracta d'una de les valls més amples d'Europa, a més de destacar per la seva altitud. Es troba entre la serralada pirinenca i les serres del Cadí i el Moixeró, amb un clima entre l'atlàntic i el mediterrani, amb tres unitats biogeogràfiques naturals definides: la solana, la plana i la baga.

Enmig d'aquests paratges, la comarca destaca per diverses muntanyes imponents que son objecte dels excursionistes més experimentats. El Puigmal, el Carlit, la Tosa d'Alp o el Puigpedrós son part de la comarca. Però també la Comabona, la Coma d'Or, el pic del Moixeró, el pic dels Moros o la tossa plana de Lles.

Més enllà dels desnivells més exigents, podem gaudir també de passejades com el camí dels enamorats de Puigcerdà o visitar estanys com el de Malniu o els de la Pera. I evidentment podem fer recorreguts per les seves diverses valls.

Visita museus històrics i temàtics

Prova de la història i el patrimoni de la muntanya són els seus museus, on podrem descobrir la comarca de forma pausada, ordenada i didàctica. Hi trobem museus històrics com el Parc dels Búnquers de Martinet i Montellà, per conèixer com va afectar la Guerra Civil Espanyola a la comarca, o el conegut Museu Cerdà de Puigcerdà, que vol transmetre què és la Casa cerdana (o de Cerdanya) i la seva evolució. També la Col·lecció-Museu de Das, que vol recollir els aspectes més significatius de la vida cerdana i amb la vocació de recuperar el patrimoni etnològic de la Cerdanya. Mentre el Centre d'Interpretació el País dels Esterragalls és un espai cultural per descobrir una necròpolis de l'edat mitjana i unes restes del barri baixmedieval d'All.

També trobarem museus relacionats amb la Cerdanya a través d'algunes de les seves característiques i particularitats, com la natura, a El Sequer - Museu del Bosc, amb Bellver de Cerdanya com lloc ideal per ubicar on dels pocs sequers de pinyes alimentats amb calor artificial de l'Estat; O la Casa del Riu, per conèixer la fauna, la pesca i els ecosistemes fluvials, aixi com la història de Montellà i Martinet.

D'altres museus característics de la comarca són el Museu de l'Esclop de Meranges. O el Museu Municipal de Llívia, que trobem en la històrica farmàcia d'aquesta localitat, documentada des de l'any 1594 i considerada una de les més antigues d'Europa.

Tria entre les 19 rutes en BTT

Com a comarca de muntanya, la BTT està molt present i arrelada a la Cerdanya. Per això, hi trobem infinitat de rutes: 19 d'elles estan indicades i les podeu veure aquí. Es tracta de rutes exigents a recorreguts per fer amb nens, passant per descensos o itineraris amb historia i patrimoni al voltant.



Pel que fa a la bicicleta, també cal destacar que s'hi pot fer el tram del camí de Sant Jaume o La Molina Bikepark, 13 circuits de descens per a riders de tots els nivells, un circuit de Cross Country i Wood Park. També hi ha tretze carreteres de muntanya per a la pràctica d'aquesta modalitat de ciclisme. Aquí hi podem trobar la fitxa tècnica de cadascuna d'elles i descarregar el track GPS.

Relaxa't als banys termals

Si el que volem és fer turisme del benestar, la Cerdanya també és una comarca ideal. Compta amb aigües termals, spas, massatges, meditació, gastronomia saludable, descans…

Els banys termals de Dorres i Llo són unes bones opcions, ubicats a l'Alta Cerdanya. Les aigües sulfuroses són ideals per buscar la relaxació, així com recuperar-nos d'esforços o reumatismes. I és que les aigües sulfuroses ja havien estat utilitzades en temps dels romans.

Banys Termals de Llívia. — Patronat Comarcal de Turisme de la Cerdanya

Recentment, també s'hi han afegit els banys termals de Sant Guillem a Llívia, quatre piscines d'aigües termals a l'aire lliure i una sauna. Es tracta d'una proposta que va arrancar aquest mes de gener, després de trobar unes aigües a 47 graus a 600 metres de profunditat (31 en superfície), quan buscava aigua potable.

Activitats amb nens

Gràcies a aquesta idoneïtat per fer activitats a l'aire lliure, la Cerdanya és un bon destí per fer activitats amb nens durant tot l'any. Podrem gaudir de la natura i els paisatges, però també trobarem activitats a cobert per triar i remenar.

Podem anar als parcs infantils de moltes de les seves poblacions, descobrir la natura a través d'aiguamolls, jardins botànics o un laberint màgic com el de Rocaviva. També trobarem activitats per descobrir les granges amb els més menuts de la casa o activitats d'aventura amb parcs per als infants més dinàmics.