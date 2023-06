7 maneres de descobrir els contrastos de l'Alt Empordà

L'Empordà és un territori divers i de contrastos, un espai singular amb diversitat de paisatges i histories. Situada a l'extrem nord-est de país, l'Alt Empordà es pot conèixer de diversitat de maneres: natura i turisme actiu, cultura i història, oci divers… Una nova comarca de Catalunya ideal per visitar.

Té una gran riquesa paisatgística formada per tres espais naturals protegits: el Cap de Creus, la Serra de l'Albera (on acaben els Pirineus) i els aiguamolls de l'Empordà. El relleu divers del litoral de l'Alt Empordà acull des de platges llargues i sorrenques fins a caletes, però també podrem gaudir de la muntanya, per on també ha passat la seva rica història.

Per tot plegat, us recomanem set propostes per conèixer la comarca. Set maneres que podeu combinar per descobrir aquest tros de territori tocat per la Tramuntana.



De monuments megalítics a la petjada de grecs i romans

La riquesa patrimonial i artística de l'Alt Empordà reflecteix els diversos moments de la història de la comarca: des del megalitisme i les civilitzacions clàssiques, fins als escenaris de la Guerra Civil i l'exili posterior, passant per l'època medieval. De l'era prehistòrica es conserven dòlmens i menhirs a la zona de l'Albera, a prop del municipi d'Agullana, i al Cap de Creus. Mentre del pas de les civilitzacions gregues i romanes en queden les restes d'Empúries i la Ciutadella de Roses.

Creu d'en Coberta, el dolmen més gran de la comarca, a Roses — Empordà Turisme

És una de les regions més importants pel que fa al megalitisme de Catalunya. Entre la serra de Rodes i la serra de l'Albera es concentren més d'un centenar de menhirs i dòlmens. El més gran dels quals és el dolmen de la Creu d'en Cobertella (Roses), i tots els podem descobrir a través de rutes megalítiques.

El llegat medieval, romànic i gòtic

Pel que fa a l'art romànic, la densitat d'elements arquitectònics és molt elevada. S'han conservat esglésies preromàniques dels primers temps (s. IX-X), nombroses esglésies parroquials i capelles. Però la comarca és coneguda especialment pels seus monestirs benedictins, abadies agustinianes, cases senyorials i castells que s'encavalquen entre el romànic i el gòtic.

L'art gòtic té el seu centre neuràlgic a Castelló d'Empúries, antiga capital comtal, amb la basílica de Santa Maria i una interessant arquitectura civil. Petites esglésies ocultes en paratges naturals, monestirs d'èpoques d'esplendor, castells roquers, esglésies amb pintures romàniques, viles fortificades, torres… per triar i remenar.

Monestir de Sant Pere de Rodes. — Empordà Turisme

De les nombroses esglésies romàniques i els monestirs cal destacar l'església-col·legiata de Santa Maria de Vilabertran, el de Sant Miquel de Fluvià o el de Sant Pere de Rodes, el principal exponent d'aquest art a la comarca. De l'estil posterior, cal destacar el convent gòtic del Carme a Peralada o la catedral de Castelló d'Empúries.

Gastronomia, producte i enoturisme

Ceba de Figueres, Bunyols de l'Empordà, Botifarra dolça, Arròs de Pals, Recuit, Poma de Relleno de Vilabertran, Gambes de Palamós i Fesol de l'ull ros: tots aquests productes són dels quals pot fardar la marca Producte Empordà. Gràcies al clima i la seva situació, la comarca ofereix varietat i gran oferta de productes, i una denominació especial. Destaquen les anxoves de Roses i l'Escala; les pomes GP Girona de Sant Pere Pescador i l'Armentera; l'oli DOP Empordà, un oli pur que s'obté de varietats tan reconegudes com l'argudell i el corvell, i l'excel·lència dels vins de la DO Empordà.

Un plat d'arròs de Pals. — Empordà Turisme

L'Empordà també ofereix "una gastronomia innovadora basada alhora en una llarga tradició culinària". La Cuina del Vent és el principal exponent de la cuina d'avantguarda basada en la tradició i els productes de proximitat de la comarca.

I no podem no remarcar com l'Alt Empordà s'ha convertit en un gran atractiu per a l'enoturisme, però que es tracta d'una terra de vins des de fa més de vint-i-cinc segles. Hi trobem cooperatives, petits cellers o empreses de més volada, que avui dia ens ofereixen mil i una formes de conèixer aquest autèntic patrimoni.

Festivals de música

No podem deixar de banda l'oferta de festivals de música de l'Alt Empordà, així com els esdeveniments culturals, que el converteixen en un referent en aquest sector. El patrimoni de la comarca es converteix en un gran escenari en aquest sentit.

Al llarg de tot l'any hi trobem festivals de música de gran i petit format, emergents, alternatius i innovadors. La comarca defensa que es distingeixen per la seva programació, ubicació i, especialment, per les seves propostes off, com ara exposicions, activitats familiars o combinades amb el producte gastronòmic i enològic de la comarca. Sons del Món és una de les apostes més clares en aquest sentit, però també cal destacar l'Acústica.

Figueres, la capital

Figueres és la capital de comarca i actua com a centre econòmic, social, comercial i cultural. Està situada al centre d'una extensa planura fluvial, en una posició geogràfica que l'ha convertit en un rellevant nus comunicatiu, que al seu temps la converteix en una ciutat molt accessible. La seva vocació turística la converteixen també en un dels punts neuràlgics de la Costa Brava.

Teatre Museu Dalí. — Visit Figueres

El seu patrimoni són un dels grans puntals, amb museus o el Castell de Sant Ferran. Però també podem optar per rutes a peu o en bici, o gaudir de la seva força comercial. I, evidentment, imperdible el Teatre-Museu Dalí.

Parcs i paratges naturals

No podem parlar d'aquesta comarca sense els seus tres parcs naturals. Un és el que configura la península del Cap de Creus, el darrer contrafort dels Pirineus i l'extrem oriental de la península Ibèrica. D'altra banda, el Parc Natural Aiguamolls de l'Empordà és la segona zona humida de Catalunya, conformat per un seguit d'estanys, closes i prats inundables a la confluència dels rius Muga i Fluvià. I finalment el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter engloba el massís muntanyós del Montgrí, l'arxipèlag de les illes Medes, amb el seu fons marí de preuat valor ecològic, i els aiguamolls que forma el riu Ter en desembocar a la badia de Pals. Està situat entre l'Alt i el Baix Empordà i té una extensió de 2.300 hectàrees.

Un indret del Parc Natural del Cap de Creus. — Generalitat de Catalunya

A més, compta amb paratges naturals d'interès nacional com l'EIN L'Albera, l'EIN Les Salines, l'EIN Alta Garrotxa o l'EIN La Garriga. I no podem descuidar les platges i cales característiques, siguin de sorra o de pedra, amagades obertes, al costat d'una localitat o en un camí de ronda. Les platges més concorregudes estan situades a Empuriabrava (Castelló d'Empúries), Roses o l'Escala, i també són ideals per practicar esports nàutics com el caiac, el submarinisme, la vela o el kitesurf, entre d'altres.

Turisme actiu a l'Alt Empordà

I acabem amb una recomanació general a un ventall d'activitats de turisme actiu per a tota la família, de la bici a la vela, passant pel golf, el submarinisme o immersió lleugera. Tot plegat, passant per altres indrets històrics i culturals d'interès.

Platja d’Empuriabrava. — Empordà Turisme

La comarca ens permet anar de la muntanya i el bosc, al mar i les platges, per la qual cosa la diversitat esportiva és tal com ens vulguem imaginar. El seu clima agradable habitual durant tot l'any és un altre punt a favor de practicar turisme actiu i esport a la comarca.