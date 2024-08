10 llocs ideals per viatjar en furgoneta càmper o autocaravana per Catalunya

Cada vegada són més els que opten per viatjar amb la casa a sobre, literalment. I és que són molts els avantatges i atractius de recórrer món sobre dos rodes, com el contacte amb la natura i la llibertat d'horaris i de dormir on vulguis. La furgoneta o l'autocaravana és ideal per fer una escapada de dos o tres dies. Tampoc cal anar molt lluny per gaudir d'un viatge en càmper, a Catalunya hi ha llocs ideals per fer una ruta. Si sou de muntanya, el Pirineus o el Montsant són la millor opció; si preferiu despertar-vos davant del mar, la Costa Brava o el Delta de l'Ebre són perfectes. Et proposem 10 destins per viatjar en furgoneta pel territori català.

Es pot aparcar i dormir a tot arreu?

Abans, però, és important aclarir alguns punts. Es pot aparcar i dormir a tot arreu? La resposta és no, però amb molts matisos que cal tenir clars. Segons la normativa de la Direcció General de Trànsit (DGT), es pot dormir en una furgoneta aparcada sempre que no s'acampi, és a dir, que no sobresurti res dels límits del vehicle. D'aquí la diferència entre pernoctar i acampar. Ara bé, cada municipi és lliure d'aprovar les ordenances que cregui i prohibir-ne l'aparcament en determinades zones. Per tant, és recomanable informar-se prèviament sobre el lloc on vols passar la nit.

A més, hi ha dues circumstàncies en què les normes per pernoctar, estacionar o acampar poden canviar. La primera excepció afecta els llocs propers al litoral, ja que segons la Llei de Costes, es prohibeix l'estacionament, així com les acampades, en una franja de 6 metres terra endins des del mar. Normalment hi ha una seyalització que ho indica.

Un altre cas especial és el dels espais naturals protegits, com ara els parcs naturals o les reserves de la biosfera. En aquests casos, cada parc o espai natural es reserva el dret a tenir la seva pròpia normativa. En general, no està permès pernoctar en aquestes zones de conservació especial, encara que hi hagi espais destinats a l'estacionament.

Parc Natural de les Muntanyes de Montserrat

Una de les parades imprescindibles és Montserrat, que ofereix desenes de llocs on passar una nit enmig de la naturalesa. A Monistrol de Montserrat hi ha una àrea d'autocaravana gratuïta i amb serveis. També hi ha l'aparcament de Can Jorba, a prop del Bruc, amb unes vistes espectaculars. La tercera opció és dormir a l'aparcament de l'ermita de Santa Cecília, un lloc força tranquil per dormir, tot i que en temporada alta sol estar molt transitat.

Les muntanyes de Montserrat amaguen multitud de racons i camins feréstecs entre els seus gegants cilíndrics. Més enllà del santuari benedictí i el tren cremallera, aquest paratge natural a escassos quilòmetres de Barcelona ofereix experiències de tota mena, des de recórrer els seus boscos a contemplar el paissatge a través dels seus miradors. També és ideal per practicar l'escalada.

La serra del Montsant

Un altre destí pels amants de l'escalada i del món càmper, que solen anar de la mà, és la serra del Montsant, amb més de 800 vies obertes. Una parada obligatòria és Siurana, una localitat agregada a Cornudella del Montsant (Priorat) coneguda per les seves espectaculars postes de sol amb vista a la Serra del Montsant i a les muntanyes de Prades.

El conegut poble de Siurana. — Turisme Siurana

On dormir? Doncs una de les opcions més pràctiques és el refugi dels Masets, a La Riba (Alt Camp), a tocar del riu Brugent i el Francolí. Ubicat a peu de carretera, al costat de les parets d'escalada de les muntanyes que rodegen el municipi, ofereix servei de dutxes d'aigua calenta i de bar. També té zona d'acampada on poder aparcar i pernoctar.



El delta de l'Ebre

Anem ara una mica més avall, al Delta de l'Ebre, una de les zones menys massificades de Catalunya i ideal per anar en furgoneta i gaudir del paisatge verd dels arrossars. A més, hi trobareu les platges de sorra més extenses del país per passejar-hi durant una bona estona: la platja de la Marquesa, de Riumar, dels Eucaliptus, del Trabucador... Totes formen part del Parc Natural del Delta de l'Ebre. La més popular és la de la Punta del Fangar. Per arribar-hi, has de deixar la furgoneta al pàrquing de la platja de les Marqueses i caminar uns quatre quilòmetres a través de les dunes fins al far.

A les zones protegides del Parc Natural del Delta de l'Ebre no està permès pernoctar, però hi ha diversos càmpings i àrees de servei, algunes gratuïtes. Per exemple, l'àrea d'Amposta o Deltebre i la Casa de la Fusta, aquest última situada a l'Encanyissada.

Vistes del passeig fluvial des del mirador de Zigurat. — Turisme Delta de l'Ebre

La Vall de Boí

En aquesta llista no podia faltar una ruta pel Pirineu català. Us proposem la Vall de Boí, coneguda per la seva gran riquesa en patrimoni natural i patrimoni mundial romànic per la UNESCO, ja que trobem una gran concentració d'esglésies construïdes amb aquest estil arquitectònic.

Sant Climent de Taüll - Marta Lluvich / ACN.

Hi ha diverses zones on es permet pernoctar. Una d'elles és l'Àrea d'autocaravanes del Pla de l'Ermita, una espaiosa plataforma dissenyada per a l'estacionament d'autocaravanes i furgonetes, oferint unes vistes espectaculars. Situada a només 5 km de l'estació d'esquí de Boí Taüll, compta amb un total de 30 places. També trobem l'àrea d'estacionament de Barruera, destinada principalment per a l'estacionament. Disposa de serveis per al buidatge d'aigües grises i recollida d'aigua (no disponible a l'hivern).

La Garrotxa

La Garrotxa està situada a les comarques de Girona, a la zona nord-oriental de Catalunya. La major part del territori es troba a menys de 600 metres d'altitud i les muntanyes més altes no superen els 1.600 m, un territori típic de mitja muntanya, marcat també per la vegetació i la natura.

Es tracta d'una comarca marcada especialment per la història volcànica, amb més de 40 volcans i diverses colades de lava que formen un paisatge suau i sense gaires desnivells, protegit pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, a la meitat sud. Però des de la vall del riu Fluvià cap al nord el paisatge canvia radicalment, torna més abrupte i escarpat amb abundants cingles i congostos, que donen pas a l'Alta Garrotxa.

El Congost de Mont-Rebei

Un dels imprescindibles del Pallars Jussà és el Congost de Montrebei, un paratge que forma part de la Reserva Natural Parcial de la Noguera Ribagorçana-Mont Rebei. Té una extensió d'unes 600 hectàrees, fou adquirit per la Fundació Catalunya Caixa el 1999 amb l'objectiu de preservar els seus valors naturals i l'any 2005 fou declarat Refugi de Fauna Salvatge. És idel per anar amb furgoneta i passar la nit allà.



La muralla de Finestres. — Congost de Mont-rebei

Costa Brava amb furgoneta

La Costa Brava és ideal per fer amb furgoneta o autocaravana. Hi ha desenes de zones on poder aparcar-la i pernoctar després d'un dia de platja. A més, és l'excusa perfecta per fer un tram de camí de ronda i veure les millors cales del litoral català. Et proposem el tram de S'Agaró, a Sant Pol de Mar, a Sa Conca (Platja d'Aro). El recorregut és de 6,5 quilòmetres i pel camí hi trobareu la cala Pedrosa i la cala sa Conca, on us podreu aturar a contemplar el Mediterrani des del mirador. El camí d'aquest tram és força accessible i és ideal per fer amb nens

Els poblets pescadors de la Costa Daurada

Si ja tens molt vista la Costa Brava, et recomanem una ruta per la Costa Daurada més autèntica: Torredembarra, Altafulla, l'Ametlla de Mar, l'Hospitalet de l'Infant, Mont-roig, Tamarit... Són poblets pescadors que amaguen les millors cales i platges de la província de Tarragona. Una d'elles és la cala de les Sirenes, de Mont-roig (Baix Camp) i Miami Platja. Té uns 170 metres de longitud, que combinen la sorra fina i daurada amb roquissars i unes aigües cristal·lines. Es tracta d'un indret tranquil i pausat, però amb aparcament i dutxes.



Cala de les Sirenes. — ©Mont-roig Miami Turisme

Les vinyes de la Terra Alta

Acabem amb un lloc de Catalunya poc conegut, però amb molt d'encant: la Terra Alta. Aquesta comarca, situada al sud del país, amaga una tradició vitivinícola que et sorprendrà. Bot, Corbera d'Ebre, Pinell del Brai o Gandesa són alguns dels pobles que et trobaràs tot fent una ruta pels diferents cellers i vinyes de la zona.