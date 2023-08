La Garrotxa està situada a les comarques de Girona, a la zona nord-oriental de Catalunya. La major part del territori es troba a menys de 600 metres d'altitud i les muntanyes més altes no superen els 1.600 m, un territori típic de mitja muntanya, marcat també per la vegetació i la natura.

Es tracta d'una comarca marcada especialment per la història volcànica, amb més de 40 volcans i diverses colades de lava que formen un paisatge suau i sense gaires desnivells, protegit pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, a la meitat sud. Però des de la vall del riu Fluvià cap al nord el paisatge canvia radicalment, torna més abrupte i escarpat amb abundants cingles i congostos, que donen pas a l'Alta Garrotxa.

Així, els volcans marquen inevitablement la història, la cultura i la societat garrotxina, però la comarca ens ofereix molt més que això, de pobles medievals a espais naturals singulars, passant per una gastronomia única. Per tot plegat, us acostem set propostes per descobrir la terra volcànica de la Garrotxa.

La Garrotxa volcànica

És impossible parlar de la comarca i no parlar dels volcans i la terra volcànica present al territori. La Zona Volcànica de la Garrotxa és el millor exponent de paisatge volcànic de la península Ibèrica. Està format per onze municipis, i té una extensió d'unes 15.000 hectàrees. El Croscat, el Montsacopa o el de Santa Margarida són només alguns dels exemples, que també podrem conèixer a través d'aquestes rutes que us proposem.

El volcà Croscat. — Turisme Garrotxa

La vegetació és especialment rica i variada, amb un valor paisatgístic fora mida, amb alzinars, rouredes i fagedes. El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa té diversos itineraris pedestres que transcorren pels indrets més interessants. El 98% del territori del Parc Natural és de propietat privada, per la qual cosa haurem de ser més cursos de l'habitual.



Espai Cràter

La capital Olot també mereix una visita. Especialment pel seu ric barri antic, que conserva l'estructura vella dels carrers i presenta diferents edificis i monuments històrics, construïts després dels terratrèmols de 1427 i 1428. Però sense deixar de parlar de volcans, us recomanem visitar l'espai museístic sobre aquest fenomen a la Garrotxa, relacionat amb la ciència i la societat.

Espai Cràter. — Ajuntament d'Olot

L'Espai Cràter ens permetrà entendre totes les claus que marquen la comarca, i fer-ho des de l'interior d'un volcà. Es tracta d'una mostra totalment interactiva, amb audiovisuals, experiències immersives, realitat virtual, ludificació i videomapatge. S'ubica precisament al mig d'Olot, als peus del volcà Montsacopa.



Pobles medievals

La història a la Garrotxa no només la marquen els volcans, sinó també el passat medieval i els seus pobles amb encant. Monestirs, poblats medievals, esglésies i -especialment- castells son alguns dels vestigis d'aquest passat medieval de la comarca, com les restes de l'antic castell dels senyors de Montpalau a Argelaguer o les del castell de Puigpardines. Però també molts dels municipis de la Garrotxa tenen l'origen en aquesta època.

El nucli medieval de Besalú. — Turisme Garrotxa

Un exemple clar és Santa Pau, un poble medieval articulat a redós del castell dels barons de Santa Pau. Un dels altres més destacats i representatius a Catalunya és Besalú, amb un bonic nucli antic al qual s'hi accedeix a través del conegut pont medieval. Altres destacats són Sant Feliu de Pallerols, Riudaura o Tortellà, a través dels quals també podem fer diverses rutes.

La Fageda d'en Jordà

És també inevitable parlar de la Garrotxa sense recomanar un indret singular com la Fageda d'en Jordà, una de les 28 reserves naturals del Parc Natural. Creix sobre una colada de lava del volcà Croscat que s'estén pels municipis de Santa Pau, Olot i les Preses. Hi ha diversos itineraris per accedir-hi, sempre a peu i mai motoritzats.

Parlem d'un bosc de faigs que ha estat font d'inspiració d'artistes, especialment de Joan Maragall, que va escriure el poema que la va fer famosa i per les quals molts la coneixereu. Podeu provar que us inspira a vosaltres!



Castellfollit de la Roca

L'espectacularitat i singularitat d'aquest poble ben petit el fan un dels més singulars de Catalunya. Castellfollit de la Roca s'alça sobre una espectacular cinglera basàltica de 50 metres d'alçada i de gairebé un quilòmetre de llargada retallada pel riu Fluvià, que fou formada per dues colades de lava superposades.

Tan des de dins com des de fora, podem observar com els estrets carrers de la localitat acaben a l'antiga església de Sant Salvador, a l'extrem de la cinglera, on podrem gaudir d'unes vistes espectaculars, essent Castellfollit de la Roca una de les portes d'entrada al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. El recorregut s'inicia a la plaça de Catalunya i s'endinsa pels carrers de la part vella del poble.

Gastronomia

Acabem amb una altra recomanació estretament marcada pel territori i el terreny volcànic: la gastronomia. Als restaurants de la Garrotxa podem trobar opcions que recuperen una cuina senzilla basada en productes de la terra, l'anomenada Cuina Remença, així com les propostes més innovadores i d'alta cuina. Però en un punt entremig, idees noves amb la cuina més tradicional de la comarca, hi trobem també el destacat grup Cuina Volcànica.

Blat de moro, els fesols, el fajol, la patata, el nap, la ceba, la tòfona, l'escarlot i la castanya son productes habituals i tradicionals a la comarca, que ballen amb altres elements com el porc, el caragol i el senglar. Si volem elaboracions característiques hem de parlar indubtablement de les patates d'Olot, i també productes com els fesols de Santa Pau. El farro, els naps negres, les patates de la Vall d'en Bas o el formatge serrat d'ovella són d'altres ingredients autòctons de la Garrotxa.