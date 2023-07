Ruta gastronòmica pels plats i productes autòctons de les comarques gironines

La cuina catalana és variada en elaboracions i productes a cada passa que fem pel territori. Ho hem descobert a través de les vegueries Central, del Penedès, de les Terres de l'Ebre i de l'Alt Pirineu i Aran, i ara és el torn de la vegueria de Girona.

El Gironès, la Selva, l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Pla de l'Estany i el Ripollès també tenen plats i productes clarament autòctons. Els descobrim en aquesta ruta a través de la gastronomia i la cuina de les comarques gironines.

Gironès

En un lloc de pas tocant al mar i la muntanya, la cuina tradicional està plena de contrastos, alhora que arrelada a la terra. Al Gironès, la comarca més poblada de la vegueria, hi trobarem productes com una bona vedella de Girona, així com elaboracions com truites variades, com les de badoc (amb flors de carabassa), o caragols en diverses variants. Una de les elaboracions més representatives són els platillos, guisats amb menuts, carns, aviram, bolets, salsafins i hortalisses de temporada, a vegades també amb patates i ous.

Altres plats característics són les mongetes amb botifarra, habitualment amb mongetes del ganxet de Bescanó, passant pels suquets, una espècie de platillos però de peix, també acompanyats amb verdures, hortalisses i patates. Els plats de mar i muntanya i embotits com la botifarra del perol també són presents a la gastronomia de la comarca.

Pla curt d'alguns xuixos. — Gerard Vilà / ACN

I no podem no parlar del xuixo, un dolç típic especialment a la ciutat de Girona, presumiblement amb origen francès. Es tracta d'una pasta tova i mantegosa, que es fregeix i s'acaba arrebossant amb sucre, i habitualment farcint de crema. Avui el podem trobar a molts altres punts del territori, però els gironins no es cansen de reclamar-ne la paternitat.



Selva

La cultura i la tradició segueixen molts presents a la gastronomia de la Selva. Es tracta d'una comarca molt heterogènia, també a la cuina, enmig d'una zona de gran dinamisme culinari. I és que la seva posició geogràfica li atorga un ventall envejable, al llarg del territori que va de muntanya al Montseny i les Guilleries fins a la Costa Brava.

Turisme Rural la Seval recull alguns dels productes autòctons de la comarca. Es tracta d'alguns ingredients l'avellana de Brunyola, els dolços de la Salva, la gamba vermella de Blanes, els làctics de la plana, les ratafies i cerveses artesanes o el salsafí de la Selva, un elaborat tradicional per acompanyar diversos guisats.

L'ànec amb salsifís i els fesols amb botifarra de perol són típics de la Selva, així com un clàssic com el cim i tomba de Tossa. I els suquets de peix també són habituals de la cuina tradicional.

Alt Empordà i Baix Empordà

El mar i la muntanya marquen l'Empordà també a través de la cuina. Gràcies al clima i la seva situació, la comarca ofereix varietat i gran oferta de productes, i una denominació especial. Destaquen les anxoves de Roses i l'Escala; les pomes GP Girona de Sant Pere Pescador i l'Armentera; l'oli DOP Empordà, un oli pur que s'obté de varietats tan reconegudes com l'argudell i el corvell; Així com l'excel·lència dels vins de la DO Empordà.

Ceba de Figueres, brunyols de l'Empordà, botifarra dolça (un menjar d'origen medieval que es pot adquirir tendre o curat), arròs de Pals, recuit, poma de relleno de Vilabertran, gambes de Palamós i fesol de l'ull ros: tots aquests productes són dels quals pot fardar la marca Producte Empordà, que va néixer per identificar els productes empordanesos autèntics amb més facilitats. Tots els que en formen part estan produïts o elaborats com mana la tradició empordanesa, han de complir un reglament de control de qualitat i han d'haver estat elaborats, transformats i envasats a l'Alt Empordà o al Baix Empordà.

Gamba de Palamós. — Empordà Turisme Catalunya – Costa Brava

L'Empordà també ofereix "una gastronomia innovadora basada alhora en una llarga tradició culinària". La Cuina del Vent és el principal exponent de la cuina d'avantguarda basada en la tradició i els productes de proximitat de la comarca.

I no podem no remarcar com l'Empordà s'ha convertit en un gran atractiu per a l'enoturisme, però que es tracta d'una terra de vins des de fa més de vint-i-cinc segles. Hi trobem cooperatives, petits cellers o empreses de més volada, que avui dia ens ofereixen mil i una formes de conèixer aquest autèntic patrimoni.

I és que va ser l'any 575 aC quan els grecs van arribar a la Península per l'Empordà: es van instal·lar a Empúries amb un regal pel territori a través d'àmfores, raïm i art. Ara, desenes de cellers empordanesos formen part d'aquesta preuada D.O. Empordà.

Garrotxa

La Garrotxa manté amb força la seva gastronomia autòctona i del territori. Per exemple, mentre el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa preserva desenes de varietats d'arbres fruiters antiquíssimes, el Consorci SIGMA manté un banc de llavors de tota mena de vegetals històricament cultivats a la Garrotxa. A més, col·lectius de restauradors recuperen ingredients tradicionals i elaboren receptes històriques, amb la finalitat de conrear de les varietats autòctones i tradicionals.

A la comarca destaca la iniciativa Cuina volcànica, una gastronomia del blat de moro, els fesols, el fajol, la patata, el nap, la ceba, la tòfona, l'escarlot i la castanya, que ballen amb productes com el porc, el caragol i el senglar. Als restaurants de la iniciativa podrem trobar productes de la comarca a la taula.

Elaboracions com les patates d'Olot o productes com els fesols de Santa Pau són alguns dels més reconeguts en aquesta comarca. El farro, els naps negres, les patates de la Vall d'en Bas o el formatge serrat d'ovella són d'altres productes autòctons de la Garrotxa.

Pla de l'Estany

La gastronomia del Pla de l'Estany s'ubica a cavall entre la Garrotxa i l'Empordà. Ens hi espera una cuina única i heterogènia, amb essència pròpia, però que també beu d'aquestes comarques veïnes.

La comarca destaca per l'elaboració d'olis i vins, així també com de mel, amb un referent com a la Fira de la Mel de Crespià. Destaquen productes com els alls de Banyoles, així com elaboracions com la tortada de Banyoles o els mateixos xuixos de Banyoles. Patates, castanyes, evidentment el porc o també els fesols de Santa Pau, són productes tradicionals del Pla de l'Estany.

Així, l'oca amb salsifís i castanyes és un plat ple de tradició, com també un mar i muntanya com el pollastre amb escamarlans. Els caragols també són recurrents, com aquí també son habituals els anomenats platillos.

Ripollès

I acabem parlant de la cuina del Ripollès, clarament marcada per la muntanya, la pagesia i la ramaderia. La qualitat dels seus productes agroalimentaris locals està contrastada: de fet, des de la comarca asseguren que s'hi poden trobar alguns dels millors productes i aliments naturals de tot Catalunya!

La seva rica oferta agroalimentària local passa per productes de l'hort i de la ramaderia, embotits i formatges, dolços, galetes, mel… i les galetes de Camprodon! Cabrit i xai, mel i melmelades, poltre de muntanya, trumfa de la Vall de Camprodon, cerveses i ratafies, vedella del Ripollès, són alguns dels productes propis de la comarca.

Oferta gastronòmica de la comarca del Ripollès. — Consell Comarcal del Ripollès

Tot plegat combinant l'arrelada tradició artesanal amb les tendències més noves en producció alimentària i traçabilitat, sota la marca de garantia de Producte del Ripollès. Passejant pels seus paratges trobarem ramats de vaques, eugues, ovelles i cabres. A les seves botigues trobarem elaborats artesans amb carn de qualitat, trumfes arrelades a una llarga tradició, llet i derivats lactis o coca del Ripollès per als moments més dolços.