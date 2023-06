Ruta gastronòmica per les Terres de l'Ebre

Després de visitar les vegueries Catalunya Central i l'Alt Pirineu i Aran, seguim la nostra ruta gastronòmica per terres catalanes per descobrir la cuina i els productes autòctons de les Terres de l'Ebre. Una nova oportunitat per resseguir Catalunya des d'un punt de vista diferent, a través de les comarques que configuren aquesta zona geogràfica.

En concret, parlarem de Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta. Les quatre comarques més al sud del territori català actual, unes terres marcades per l'arròs i pel mar, però també per la rebosteria, l'oli i el vi. Cireres, arròs, anguila… productes típics de les Terres de l'Ebre.

Baix Ebre

El Baix Ebre és una comarca que gaudeix de productes de quilòmetre zero de qualitat i varietats, gràcies a la diversitat de la seva orografia, alternant productes de regadiu, mar i muntanya, a més d'una variada rebosteria. Evidentment, ens venen al cap els arrossos i la DOP Arròs del delta de l'Ebre, una autèntica delícia. Però també infinitat de plats relacionats amb el peix i el marisc, amb presència de productes tan preuats com els musclos, les ostres, les anguiles del delta de l'Ebre i la tonyina de l'Ametlla de Mar.

Entre les carns destaquen estofats de cabra i de porc senglar, l'ànec a la brasa o les baldanes d'arròs. Els cítrics i especialment les cireres són molt preuats, aquestes segones conreades especialment a Paüls. Les vinyes i el vi de la DO Terra Alta, l'oli d'oliva amb la DOP Baix Ebre-Montsià i la mel al Perelló amb les varietats de mil flors, romer i taronger, són altres dels seus productes ressenyables.

Però el Baix Ebre (com a tota la zona geogràfica) també presta especial atenció a una rebosteria variada. Els pastissets farcits amb cabell d'àngel, les garrofetes del papa, les coquetes de sagí, els torrons de Xerta, els cocs (de maçana, de brossat, de mel, borratxo…), les capsetes, les paracotes, el panoli i les punyetes de Roquetes són alguns dels productes per als més llaminers.

Montsià

Seguim les terres inundades d'aigua per arribar al Montsià, si és possible una comarca encara més marcada per la cuina marinera, el peix, els crustacis i el marisc. Els productes del sector primari i de proximitat són especialment preuats. Llagostinades, calderetes, suquets, anguiles (amb plats com el xapadillo, oberta i assecada al sol) o graellades variades són molt habituals en aquest territori.

Evidentment, la cuina de l'arròs també té un paper més que important, formant el segon pilar fonamental. Però aquest arròs del Delta de l'Ebre comparteix lloc amb l'oli d'oliva amb la DOP i les clementines amb la IGP.

Anguila xapada guisada (xapadillo). — Generalitat de Catalunya

La carxofa o el recapte són ingredients destacats de la cuina de l'horta, així com la caça i els ramats a la plana. Carns, embotits (com les baldanes, botifarra negra d'arròs i ceba) i productes derivats de la llet són importants per la cuina de la muntanya. I també té un lloc ressenyable la rebosteria tradicional, amb cocs, dolços variats i pastes seques. Per als més gormands també destaquen les peracotes, unes figues fregides i napades amb mel, una elaboració típica de Sant Carles.

Ribera d'Ebre

Molts plats d'aquesta comarca es fan amb productes autòctons. Les olives, el formatge, la mel, les baldanes i la cabra blanca de Rasquera són habituals a la Ribera d'Ebre. Especialment, hem de parlar d'una fruita dolça extraordinària, on destaquen les cireres, els préssecs i els paraguaios; L'oli d'oliva destaca també a la Ribera d'Ebre, amb varietats arbequines, fulla de salze, fargues, morrudes, rojal, empeltre, reguers i desmai, entre d'altres; I també el vi, amb collites pròpies i cada cop més producció ecològica. Cal destacar el vimblanc, un vi de panses de postres, típic a la comarca.

La Ribera d'Ebre també aprofita la llet d'ovelles i cabres que pasturen per les seves muntanyes, d'on també apareixen uns bons formatges. Les flors dels paratges alimenten les abelles per treure'n una gran mel de diverses varietats. I també destaquen els seus dolços, com els pastissets varis (cabell d'àngel, taronja o xocolata), carquinyolis, ensaginades i les capsetes.

Clotxa de la Ribera d'Ebre. — Turisme de la Ribera d'Ebre

Però si un plat s'ha convertit en la bandera de la comarca es la clotxa, una referència als seus orígens a pagès i la seva senzillesa. Es tracta d'un plat reivindicat en els darrers anys, per la qual cosa moltes cases i restaurants l'han recuperat, amb nous formats per enriquir aquest plat tradicional. Fins i tot s'ha consolidat la Festa de la Clotxa a la Ribera d'Ebre, que el passat 2022 va celebrar la 17a edició.

Terra Alta

I acabem a la Terra Alta, la comarca més poblada de les quatre, però en cap cas la menys gustosa. Porc, corder, conill, aviram i animals de caça formen part del dia a dia. Destaca la botifarra crua de Fatarella o els embotits de Batea, així com la fruita seca o dolços tradicionals com la coca fina o la coca amb mel, casquetes, tortades i almendrados, entre molts altres. La clotxa també forma part de la tradició d'aquesta comarca. Mels, melmelades, patates, olives, espàrrecs, bombons, vermuts, aiguardents… són altres de les delícies de la comarca.

Però sí una cosa defineix la Terra Alta és vi i oli. En el primer dels casos, els cellers i les vinyes són protagonistes del territori. És terra de garnatxa blanca, i de viticultors que conreen la terra, el cep i el raïm. Les varietats autòctones van des de la garnatxa blanca, peluda i fina fins a morenillo i carinyena. La producció vinícola està emparada per la DO Terra Alta. També hi ha certa gamma de vins negres amb personalitat.

D'altra banda, el cultiu i producció de l'oli d'oliva és una de les principals activitats agrícoles de la comarca de la Terra Alta. Les variacions del terreny ens ofereixen un sabor únic: l'empeltre. Les condicions climàtiques amb convivència de diverses característiques són ideals per a produir oli. No deixa de ser nexe d'unió de tots i cadascun dels diversos elements de la gastronomia de la comarca. Els olis de la comarca estan emparats per la Denominació d'Origen Protegida Terra Alta, amb la varietat de l'empeltre.