5 propostes per descobrir la riquesa natural i cultural del Baix Ebre

El valor natural del Baix Ebre té poca comparació. De fet, l'any 2013 les Terres de l'Ebre van ser declarades Reserva de la Biosfera per la UNESCO. La seva riquesa paisatgística, als ecosistemes mediterranis i al seu model de conservació de la biodiversitat fan d'aquest indret de casa nostra una perla natural.

Més enllà d'això, però sempre lligat a la natural, l'entorn i el territori, el Baix Ebre ofereix diversos atractius per als locals i als visitants. Presenta unes característiques molt especials que el diferencien clarament de la resta de comarques. El riu, el mar i la muntanya són els tres elements naturals que marquen el caràcter indestriable d'aquest territori de més de 900 km².

És un lloc ideal per caminar o anar amb bici a través dels seus camins naturals, podem aprofitar la tranquil·litat de platges i cales del seu litoral, gaudir d'una gastronomia més rica i variada del que podem pensar, o descobrir la ciutat del Renaixement. Per tot plegat, us proposem cinc dels molts atractius que ens ofereix aquesta comarca.

Gaudeix de les platges i cales de l'Ampolla

Les platges del Baix Ebre tenen un encant especial i una fisonomia molt particular. Un dels pobles que més beu del mar a la comarca és l'Ampolla, on l'aroma i les tonalitats de l'aigua clara de les seves platges embelleix el paisatge.

En ubicar-se a la porta del Delta de l'Ebre, tenen una variada configuració, amb una diversitat paisatgística única. De platges amb sorra d'aigües tranquil·les i poc profundes fins a platges de pedra petita, passant pels penya-segats de tonalitats rogenques.

Platges de sorra (groc), platges de pedra (gris) i cales (verd) de l'ampolla. — Ampolla Turisme

I és que també cal parlar de les seves cales, podent gaudir d'indrets on -per sort- encara no ha arribat la massificació turística. En definitiva, podrem triar i remenar, i resseguir diverses cales i platges a través de la ruta dels penya-segats.

A l'Ampolla trobem la platja de l'Arenal, la platja dels Pinets, la platja de l'Arquitecte, la platja dels Capellans, la platja del Baconé, la platja de les Avellanes, la platja Cap-Roig i la platja Perales. Pel que fa a cales, destaca la cala l'Ascaret, la cala Joaquina i la cala Maria.

Recorre els camins naturals

Al Baix Ebre també podem aprofitar per caminar, fer senderisme o anar en bicicleta per diversos camins naturals. Cal destacar les dues Vies Verdes de la comarca, antics traçats de tren reconvertits en itineraris ciclistes no motoritzat i amb escàs pendent, que també podem fer a peu.

En aquest cas, ens permeten descobrir d'una manera especial tant la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre i els Parcs Naturals dels Ports i el Delta. Parlem de la Via Verda del Val de Zafán i de la Via Verda Carrilet de la Cava.

En el primer dels casos, aquesta ruta turística transcorre per l'antiga via fèrria del Val de Zafán, que es va tancar definitivament l'any 1973. La via va estar en servei durant trenta-un anys, però aquesta obra no es va concloure mai, el que la va condemnar al desús, defensen des del territori. A Aragó hi ha 81,6 km del traçat i a Catalunya un total de 48,4 km, dividits en 23,4 km a la Terra Alta i 25 km al Baix Ebre.

Pel que fa a la del Carrilet de la Cava la línia de ferrocarril unia les poblacions de Tortosa amb la Cava (actual Deltebre). Va viure els moments més intensos d'explotació als anys cinquanta, i va quedar sense servei a partir de 1967. L'itinerari té 7 km.

Unit amb aquesta via trobem un recorregut que hi comparteix part de traçat, el Camí Natural de l'Ebre: la Unió amb el Delta. Ho podeu veure detallat a la següent fotografia.

Camins del Baix Ebre. — Turisme Baix Ebre

Parcs Naturals del Delta de l'Ebre i dels Ports

Més enllà de si fem o no les vies verdes, el Parcs Naturals del Delta de l'Ebre i Parc Natural dels Ports mereixen visita a part. Són dos dels patrimonis majúsculs de la comarca, pels quals paga la pena viatjar-hi.



D'una banda, cal destacar que la Generalitat de Catalunya va crear l'any 2001 el Parc Natural dels Ports i la Reserva Natural Parcial de les Fagedes dels Ports. L'objectiu era preservar els valors naturals i aprofitar recursos.

Els masos, els forns de calç, els pous de neu, les carboneres, els marges de pedra seca i els camins empedrats són records de la historia que formen part de l'entorn, en un espai feréstec. El territori dels Ports es reparteix per nou municipis de les comarques del Baix Ebre.

La belleda del Parc Natural del Delta de l'Ebre. — Tortosa Turisme

També destaca pel seu punt distintiu pel que fa a la fauna. És ressenyable la població de cabra salvatge, una espècie endèmica de la península Ibèrica, regulada cinèticament als Ports per la Reserva Nacional de Caça.

D'altra banda, els habitants dels 320 km² del Delta de l'Ebre tenen la fortuna de gaudir també del seu patrimoni natural. Es tracta de l'hàbitat aquàtic més important de la Mediterrània Occidental, després de la Camarga (Parc regional francès). I també és el segon de l'Estat espanyol, després del Parc Nacional de Doñana.

A més, és un lloc ideal per observar els ocells. Al Delta s'han citat 337 espècies de les prop de les 600 existents a Europa.

Tortosa, ciutat del Renaixement

Si una ciutat destaca al Baix Ebre per múltiples motius aquesta és Tortosa. En gran manera, per ser la ciutat del Renaixement, ubicada al cor de la Reserva de la Biosfera.

A més de visites guiades i caracteritzades, podrem resseguir la ruta del Renaixement, a través de les petjades de ciutadans il·lustres. Podrem descobrir el patrimoni artístic relacionat amb aquest moment històric, tastar la cuina pròpia del moment o gaudir de la Festa del Renaixement, que se celebra la segona quinzena de juliol.

Podem descobrir Tortosa des de l'Ebre. — Tortosa Turisme

Pel que fa als espots turístics, destaca el Castell de la Suda i la Catedral de Tortosa, això com altres edificis religiosos. També edificis renaixentistes i modernistes, passant per palaus i edificis relacionats amb el comerç i la historia. Tortosa també té el seu call jueu i gaudeix del Parc Municipal Teodor Gonzalez.

Però Tortosa també pot fardar especialment del pas del riu Ebre per la ciutat, entorn del qual gira aquesta localitat. A través d'aquest riu podrem descobrir la ciutat navegant amb una embarcació.

Una gastronomia variada, la mel i l'oli

No podem acabar sense parlar de la gastronomia del Baix Ebre, tan important com el patrimoni natural o històric de la comarca. Es tracta d'una gastronomia que pot gaudir especialment del que li donen els dos Parcs Naturals de la comarca, donant un caràcter molt especial a la cuina ebrenca. Parlem d'una cuina lligada evidentment al mar, però rica i variada.

I és que no només viu del peix i del marisc de la costa, sinó que també es nodreix de ramats i conreus de muntanya, així com les hortes que rega l'Ebre. Així la comarca té grans productes amb segell, com l'espiga d'arròs, les vinyes, la clementina, els préssecs o les oliveres. A més, trobem molts altres productes típics i únics.

La gastronomia del Baix Ebre, rica i variada. — Turisme Baix Ebre

Els conreus marins del Delta es concentren a les dues badies per la protecció que ofereixen les dues penínsules de sorra, segons indica Turisme Baix Ebre. Les condicions són optimes per criar mol·luscs, ostra, llagostins i peixos.

Al baix Ebre també destaca especialment la producció de mel, molt reconeguda al municipi del Perelló, amb varietats diverses com de mil flors, la de romer i la de taronger. I també mereix especial menció la qualitat de l'oli d'oliva verge extra de la comarca.