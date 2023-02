Sis propostes per gaudir de l'Anoia: patrimoni, història, territori i família

La comarca de l'Anoia s'ubica a la Catalunya Central, a la zona sud-oriental de la Depressió Central. Té una població de més de 120.000 habitants, i la seva capital és Igualada. Limita al nord amb el Solsonès; a l'oest amb la Segarra, la Conca de Barberà i l'Alt Camp; al sud amb l'Alt Penedès, i a l'est amb el Baix Llobregat i el Bages.

Es tracta d'una comarca molt diversa, fruit de la mescla de diferents territoris. I que ofereix turisme cultural i de turisme actiu i de natura, amb propostes pels diferents indrets de l'Anoia. "L'Anoia és diversitat. Aquesta és la seva singularitat, aquesta és la seva personalitat i això és realment el que la fa interessant", destaquen des d'Anoia Turisme en aquest sentit. Us proposem fins a sis propostes que podeu fer en aquesta comarca interior.

Terra de castells

Són un dels grans atractius de la comarca de l'Anoia, gràcies tant a la seva abundància com a la diversitat. Les torres i castells de la comarca ofereixen facilitats d'accés i es troben en bon moment de conservació, i es poden descobrir de la mà de l'aplicació per a dispositius mòbils anomenada Anoia Terra de Castells.

La majoria daten d'entre mitjans del segle X i mitjans del segle XI, quan els comtes de Barcelona, Osona-Manresa i Berga-Cerdanya van ocupar i repoblar el territori, desplaçant els antics possessors musulmans. Es van convertir en centre administratiu dels nous senyorius feudals quan la zona va deixar de ser primera línia de frontera.

Els castells més destacats de la comarca són el de Claramunt, el de Tous, el de Montbui (o de la Tossa), el de Piera, el d'Òdena i el de la Manresana. Però també hi trobem el Castell de Boixadors, el de Castellfollit, el d'Orpí, el de Miralles, el de Rubió, el de Jorba, el de Queralt, el de Castellolí, el de la Torre de Claramunt, el de Freixe, el de Segur, el de la Roqueta, el d'Argençola, el de Calonge, el de Carbera, el del Bedorc, el de Vilademàger i la Torre de Contrast.

Museu Molí Paperer de Capellades

El Museu-Molí Paperer de Capellades s'ubica a l'antic molí paperer Molí de la Vila, amb una clàssica estructura dels molins papers del segle XVIII. I és que Capellades i l'entorn foren un dels centres paperers més importants de l'Estat espanyol entre els segles XVIII i XIX.

Segons detalla al seu lloc web, al costat del molí hi ha una surgència d'aigua anomenada la Bassa, procedent de l'aqüífer Carme-Capellades, utilitzada per 16 molins paperers. D'aquesta font natural brollava un cabal de 12 milions de litres diaris.

Al museu hi podrem visitar tot el que té a veure amb el procés de fabricació: podem descobrir el procediment des que entrava el drap fins que en sortia el paper acabat. I també podrem fer tallers per elaborar un full de paper amb les nostres mans!

Museu de la Pell d'Igualada

El Museu de la Pell d'Igualada i Comarca de l'Anoia es reivindica com altaveu del patrimoni cultural i industrial de la ciutat i de la comarca. Ho ha fet, segons indica, des de múltiples iniciatives de dinamització, recerca i divulgació.

Té els orígens en el Museu de la Ciutat, inaugurat el 1949, on l'any 1954 s'obre una secció dedicada a la pell. Després de diversos processos, les col·leccions actuals es mostren a Cal Granotes i als espais d'exposició permanent de Cal Boyer.

Cal Granotes. — Museu de la Pell d'Igualada i Comarca de l'Anoia

Segons indiquen des del museu, estan formades per objectes, eines i maquinària relacionats amb la pell i la indústria adobera. També per enginys hidràulics, objectes i maquinària vinculats amb l'aigua i el seu aprofitament, que s'exposen a l'espai L'home i l'aigua. Ofereix un recorregut expositiu pel món de la pell: la pell en la història, la producció, la utilitat i la significació cultural de la pell en la nostra civilització mediterrània.

Volar en globus

Són molts els que associen l'Anoia als globus aerostàtics. A la comarca hi trobem tres empreses que ofereixen el servei, que permeten volar des del cor de Catalunya i gaudir d'unes magnífiques vistes del territori, amb un punt de vista especial de la muntanya de Montserrat.

Un globus davant de la mutanya de Montserrat. — Anoia Turisme

Aquesta opció és una magnífica oportunitat per descobrir tot el procediment de volar en globus, alhora que gaudim de la bellesa del paisatge. I també -per què no dir-ho?- tindreu una gran oportunitat per fer unes instantànies espectaculars per emmarcar al menjador de casa (o al perfil d'Instagram).

Excursions i miradors

L'Anoia també és un bon lloc per trepitjar territori i fer diverses excursions. Més encara, si tenim en compte els diversos miradors espectaculars que podem gaudir en aquesta comarca.

El seu perfil el marquen essencialment cims i turons, que ens oferiran una imatge particular de la comarca. Algunes rutes tenen cert desnivell, però gairebé tots els ascensos són de dificultat fàcil o moderada.

Els miradors més destacats són el de la Tossa de Montbui, el de Pujol de la Guàrdia, el de Puig Castellar, el de l'Agulla Grossa i el de Les Malloles.

Gorgs per gaudir tot l'any

La comarca de l'Anoia gaudeix de quatre zones destacades amb saltants i gorgs d'aigua. Es tracta de zones refrescants per gaudir a l'estiu, però que a l'hivern també podem visitar (una mica més abrigats) simplement per gaudir del trajecte i de la bellesa de l'espai natural.

El Gorg del Nafre. — Anoia Turisme

Així, segons indica el lloc web turístic de la comarca, algunes d'aquestes són zones amagades al mig d'una vegetació de secà. "Converteixen aquests saltants d'aigua en uns oasis màgics", asseguren.

Els quatre punts destacats en aquest sentit a la comarca de l'Anoia són la Fou de Tous, els salts d'aigua de Cabrera, el gorg del Nafre i Santa Càndida.