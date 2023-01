4 indrets de Catalunya que probablement no coneixies i que et sorprendran 

Sabies que ben a prop de casa, entre Osca i Lleida, hi ha una frontera natural que sembla la Gran Muralla xinesa? Són les Roques de la Vila o també coneguda com la muralla de Finestres i es troba vorejant el pantà de Canelles. És un indret força desconegut però que no deix a ningú indiferent. Com La Foradada, el millor mirador del Delta de l'Ebre, amb unes vistes que impressionen a qualsevol; o l'Abellera, una ermita entre muntanyes que sembla desafiar la llei de la gravetat.

Com aquests tres, hi ha desenes de racons amb molt d'encant repartits per tot el territori català, accessibles i que es poden visitar en un dia. N'hem seleccionat quatre.

La muralla de Finestres o les Roques de la Vila

El Pirineu encara amaga indrets tan espectaculars com la frontera natural entre Osca i Lleida, que a vista d'ocell, sembla la Gran Muralla xinesa. Coneguda com la muralla de Finestres, aquest "monument" natural es troba vorejant el pantà de Canelles, molt a prop del famós Congost de Mont-rebei. El seu nom prové d'un poble abandonat els anys seixanta i l'únic rastre humà que queda són les runes d'un castell i l'ermita romànica de Sant Vicenç de Finestres, dels segles XI i XII.

La muralla de Finestres. — Congost de Mont-rebei

Aquesta formació geològica també és coneix com les Roques de la Vila, ideal per fer una ruta de senderisme. Quan hi havia aigua, la muralla es podia veure des de l'embassament, damunt d'un caiac. Ara, es poden gaudir d'unes vistes fantàstiques des de l'ermita de Sant Marc

Per arribar fins a les Roques de la Vila des de Catalunya cal agafar la carretera N-230 direcció Pont de Suert i, abans d'arribar a Benavarri, al quilòmetre 54, cal girar a mà dreta cap a la població d'Estopanyà. Poc abans d'entrar al poble, cal fer un desviament a mà esquerra per una pista que porta a Finestres i arribar fins a l'aparcament.

La Foradada, el millor mirador del Delta

Dels Pirineus a la comarca més meridional de Catalunya. A 684 metres d'altura, a la serra del Montsià, trobem La Foradada, un mirador privilegiat del Delta de l'Ebre. Tal com indica el seu nom, és una roca de grans dimensions foradada que ofereix unes vistes espectaculars de la desembocadura del Delta i de la Punta de la Banya. Veuràs el mar Mediterrani com mai l'has vist, amb els característics camps d'arrossars d'aquesta zona del sud de Catalunya de fons.

La Foradada. — Propia

S'hi pot arribar caminant des de Sant Carles de la Ràpita, el camí s'agafa al punt quilomètric 1.175 de la carretera N-340. El camí és assequible, la ruta, amb un desnivell de 444 metres, dura una hora i mitja. És recomanable fer-la a l'hivern o a la primavera, ja que a l'estiu fa molta calor.

Abellera, una ermita entre muntanyes

Ens quedem a Tarragona, però més a l'interior. El pròxim destí són les muntanyes de Prades, on s'amaga una ermita del segle XVI que sembla desafiar la llei de la gravetat. Està a dos quilòmetres de Prades i es troba just sota d'una roca de grans dimensions. Aquest espai natural ofereix vistes increïbles sobre el camp de Tarragona, Salou, Vila-seca, Cambrils i el Delta de l'Ebre.

Es troba a 1.000 metres d'altura i la ruta per arribar-hi és molt assequible. Se surt de la plaça Major de Prades i agafem el camí de l'Abellera, tot passant a l'altre costat del barranc de les Comes i vorejant la sènia i bassa del Nicanor.

Ermita d'Abellera. — Ajuntament de Prades

Mirador de S'Agaró

No podia faltar un indret de la Costa Brava. Al nucli residencial de S'Agaró, situat entre Sant Feliu de Guíxols i Platja d'Aro, trobem el temple de S'Agaró, que recorda al del Jardí Botànic de Marimurtra, a Blanes. Està format per sis columnes i es troba al costat d'una petita plaça, la Plaça del Mirador, al costat del mar, concretament de la Punta de Pau.

És una parada obligatòria per als visitants que fan el camí de ronda complet entre la Platja de Sant Pol i la de Sa Conca.