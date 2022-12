Quatre destins de costa per gaudir d'aquestes vacances sense sortir de Catalunya

El Nadal també pot ser un bon moment per gaudir del mar i dels poblets costaners amb més encant de Catalunya. De fet, és la millor època de l'any si el que busques és pau i tranquil·litat, ja que fora de temporada, les platges i els restaurants no estan tan massificats com a l'estiu.

De la Costa Brava a la Costa Daurada, passant pels poblets costaners del Maresme i les platges salvatges del Delta de l'Ebre . La costa no només és sinònim de bany i estiu, també és el destí predilecte dels amants del senderisme i les passejades vora el mar. A continuació, et proposem quatre escapades per redescobrir el litoral català, amb desenes d'activitats per acabar i començar el 2023 de la millor manera possible.

Lloret de Mar, molt més que un poble de festes d'estiu

Si hi ha un destí no pot faltar en aquesta llista és la Costa Brava. Coneguda per les seves platges cristal·lines i cales recòndites, també amaga pobles mariners amb un patrimoni medieval i modernista d'un valor incalculable, com Lloret de Mar. Durant l'hivern, aquest municipi de la comarca de La Selva deix a un costat la faceta festiva per mostrar una cara totalment diferent i desconeguda per a molts.

La seva situació és única, sobre un penya-segat i entre dues platges (cala Boadella i la platja de Fenals). Les vistes al mar des del Castell de Santa Maria, més conegut com a Castell d'en Plaja, són espectaculars. Si us ve de gust veure'l de prop, hi podràs arribar recorrent el camí de Ronda que surt des de la pintoresca cala de Sa Caleta en direcció nord.

Lloret de Mar. — Oficina de Turisme

Lloret de Mar també és conegut per ser un poble històric on destaquen les mansions idianes d'estil neoclàssic i modernista construïdes pels emigrants que van fer fortuna a Amèrica.

Si el que busques és passar uns dies a un dels pobles més bonics de la Costa Brava, el teu destí és Llafranc, una de les pedanies costaneres de Palafrugell. És una localitat molt pintoresca, on cada un dels seus racons desprèn encant: el seu casc antic, l'Església de Santa Rosa de Lima, la Casa Rosa, que data del segle XIX o la Casa Bravo, de la mateixa època. No podem no esmentar el far amb més potència de la costa de Catalunya, el far de Sant Sebastià. Just al seu costat hi ha el poblat Ibèric de Sant Sebastià.



Platja i senderisme a la Costa Daurada

Tot i ser un destí estiuenc, les àmplies i llargues platges d'aigües tranquil·les i poc profundes de la Costa Daurada són ideals per passejar-hi durant aquesta època de l'any. Al nord de la ciutat de Tarragona, trobem el Parc Natural Punta de la Móra, que s'estén des d'aquesta platja fins a l'espectacular castell de Tamarit. D'estil romànic, s'aixeca sobre una roca que cau al mar i, sens dubte, és una de les fortificacions més boniques d'Espanya.



Els pobles més coneguts de la Costa Daurada són Salou i Cambrils, però també amaga localitats amb un encant especial, com Torredembarra. Al costat de les platges i l'antic barri pesquer, trobem les restes de l'antiga muralla d'aquest petit enclavament, amb carrerons d'origen medieval testimoni del seu passat medieval.



Les platges salvatges del Delta de l'Ebre

Una de les costes més oblidades, però alhora amb més encant de Catalunya és la del Delta de l'Ebre. Si vols respirar la pau i tranquil·litat de les seves platges salvatges et recomanem agafar el cotxe, la furgoneta o l'autocaravana i passar una nit observant les estrelles des d'una de les zones més màgiques i especials del país.

Delta de l'Ebre. — Món Natura Delta de l'Ebre

La més popular és la platja de la punta del Fangar, amb dunes mòbils molt ben conservades, nombrosos ocells i un mirador i un far que segur que no et deixaran indiferent. Té 7 km i una amplada de 2,4 km i només està 11 km del centre de Deltebre. Al costat, hi ha la platja de la Marquesa, amb més de 2,5 km de longitud i una amplada de 80 metres.

Si parlem de platges imprescindibles del Delta de l'Ebre no ens podem deixar la del Trabucador, a només 10 km de Sant Carles de la Ràpita. És una platja d'arena, salvatge, amb aigua a banda i banda i on hi habiten centenars d'exemplars de flamenc. S'hi arriba des d'Amposta, a través de la TV-3405, que va als Muntells.

Enoturisme al Maresme amb vistes al mar

Acabem amb la Costa de Barcelona i les platges de la comarca del Maresme. Si sou amants del mar i del vi, Alella és perfecta per tu. Aquesta petita localitat està plena de vinyes amb unes vistes al mar úniques. La denominació d'origen (DO) Alella és reconeguda per la qualitat dels vins blancs. La varietat de raïm més característica de la DO Alella és la pansa blanca, tot i que també trobem blancs amb garnatxa blanca, chardonnay o sauvignon blanc, entre d'altres.

Descobreix el Maresme a través de les experiències enoturístiques. Els cellers DO Alella ofereixen experiencies per a tots els gustos, des d'un vol en helicopter o una excursió en quad entre vinyes fins una classe de ioga amb unes vistes privilegiades o un àpat, tast o calçotada enmig de les vinyes.