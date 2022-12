7 propostes que no et pots perdre per descobrir la Noguera

La Noguera és la comarca més extensa de Catalunya. Des del paisatge erosionat pel riu Segre, al nord de la comarca, a les tranquil·les terres del canal d'Urgell, al sud, la comarca s'estén amb paisatges majestuosos i vestigis d'un passat impressionant. Amb tot, aquesta comarca és ben coneguda per les seves restes arquitectòniques de l'edat mitjana, durant la qual la comarca tingué una gran importància estratègica.

Plaça Mercadal de Balaguer

Començant per la capital de la comarca, a Balaguer s'hi troba la plaça Mercadal. Amb els 7.000 metres quadrats, es considera la plaça medieval porticada més gran de Catalunya. És el centre neuràlgic de la població i cada dissabte es converteix, amb la celebració del mercat, en punt de trobada i intercanvi de tota la comarca. L'origen documentat del mercat de Balaguer es remunta a l'any 1211, quan el comte Pere I va atorgar el privilegi de celebrar mercat els dissabtes i va facilitar el comerç a fi d'atraure a la gent d'altres poblacions a comerciar a Balaguer.

També a Balaguer, l'església de Santa Maria és una visita obligada. Aquest recinte s'ha convertit en el símbol identificatiu de la capital, ja que domina la ciutat des del cim més alt d'aquesta i que fou declarada monument historicoartístic.

Les ermites penjants d'Àger

Noguera és plena de vestigis de l'època medieval que han sobreviscut fins avui dia. Un exemple d'això es troba a la vall d'Àger, on es poden trobar fins a una dotzena d'ermites ubicades en llocs impensables: des de l'ermita de la Santíssima Trinitat, a prop de la Règola, fins a la de Sant Pere Màrtir, a prop d'Agulló.

Tanmateix, les més impressionants són la de la Mare de Déu de la Pertusa i de la Mare de Déu de Pedra. La màgia d'aquestes dues rau en la seva localització: la primera està situada a dalt d'un penya-segat sobre el pantà de Canelles, mentre que la segona penja en un cingle a 1.065 metres d'altitud, sobre la plana d'Àger.

Ermita de la Mare de Déu de Pedra. — Ajuntament d'Àger

El castell de Montsonís

Seguint amb el to medieval de Noguera tenim el castell de Montsonís. Situat en un turó del poble que domina en una extensa plana, aquest castell va ser construït el 1024 per protegir, vigilar i repoblar les terres conquerides als musulmans. En el segle XIV a causa de les guerres contra Castella, el Castell de Montsonís va haver de ser reconstruït –quelcom que es pot observar per la diferència entre les primeres pedres i les que es van posar després del seu enderrocament durant la Guerra dels Remences–.

El castell amaga diversos secrets i curiositats. El primer és que va defensar la frontera entre la Catalunya Vella i la Nova durant 125 anys fins a la conquesta de Lleida el 1149. A més, la construcció disposa d’un passadís secret que comunicava el celler del castell amb el monestir de Salgar, situat a uns tres quilòmetres, construït possiblement per poder escapar o bé introduir aliments en èpoques de setge.

Les trinxeres republicanes dels Tossals de Montgai

Els vestigis històrics de Noguera no es limiten als edificis medievals, sinó que també es troba l'empremta que la Guerra Civil va deixar en forma de fortificacions. Aquest és el cas de les serres dels Tossals, on l'exèrcit republicà va construir trinxeres i nius de metralladores des d'on dominaven el Cap de Pont de Balaguer del Front del Segre.

Catalunya prehistòrica a la Noguera

Concloent amb el repàs històric de la comarca, cal remarcar que també hi ha nombrosos vestigis de diverses èpoques prehistòriques. Hi ha dòlmens i jaciments de fòssils, però les restes més conegudes són les pintures rupestres de la cova dels Vilars a Os de Balaguer. Malgrat tenir més de 4.000 anys, les pintures d'aquesta cova no es van redescobrir fins ara fa set dècades. Tot i no fer més de 60 metres quadrats, la cova està ricament decorada amb 28 traços.

En tot el conjunt, es conserven tres grups de figures especialment significatives pel seu contingut: una escena de dansa, una representació de tribut al sol i una escena de caça. Actualment, aquestes pintures formen part del conjunt d’Art rupestre de l'arc mediterrani de la Península Ibèrica, declarat Patrimoni de la Humanitat l'any 1998.

El pantà de Sant Llorenç de Montgai

Fent un salt al vessant paisatgístic de la comarca, el pantà de Sant Llorenç de Montgai, situat a la vora de Camarasa, és una petita reserva natural ideal per observar-hi aus aquàtiques. El bernat pescaire, les arpelles, els ànecs collverd i els martinets són les estrelles. En paral·lel a l'albirament d'ocells, els entorns del pantà també ofereix una alternativa més dinàmica: el camí de la Ribera, una ruta semicircular que dona la volta al pantà.

El trencalòs i el cel del Montsec

Finalment, cal tenir en compte la fauna i el cel de la serra del Montsec. Quant a la primera, el Montsec compta amb una de les colònies d'aus rapinyaires més grans de Catalunya, especialment per les seves comunitats de voltors i trencalossos –les úniques aus del món que mengen ossos–. De fet, a la part més al nord del Montsec s'estén la ruta del Trencalòs, la qual porta al visitant a alguns dels llocs més espectaculars de Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies.

Tanmateix, el més impressionant d'aquest indret és el Parc Astronòmic del Montsec. Es tracta d'un dels millors llocs per observar el cel nocturn de Catalunya, gràcies a la baixa afectació de la contaminació lumínica i als fenòmens meteorològics de la zona. Per aquesta raó és considerat part d'una destinació Starlight, el qual acredita la seva localització idònia per mirar les estrelles.