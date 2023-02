6 propostes per descobrir el Vallès Oriental

Amb Granollers com a capital, el Vallès Oriental és una comarca amb nombrosos paratges natural per descobrir. Al nord hi té el massís del Montseny, un entorn ideal per fer excursions i activitats de tota mena, i també compta amb alguns pobles que amaguen racons dignes d'explorar si voleu fugir de l'entorn industrial que envolta les localitats properes a Barcelona. Boscos, pantans, excursions, ermites, desconnexió i molt més al Vallès Oriental, preneu nota d'aquests sis destins que potser desconeixíeu!



Pantà de Santa Fe del Montseny

El Pantà de Santa Fe del Montseny (Fogars de Montclús) és un dels punts més bonics i emblemàtics del Vallès Oriental, i és per això que cada any acull milers de visitants i excursionistes que busquen un espai de desconnexió i natura. El pantà, a mig camí entre Palautordera i Arbúcies, és una opció ideal per a famílies que volen gaudir de la biodiversitat i l'ambient muntanyenc a la vora de casa.

Compta amb rutes senzilles i curtes per fer la volta sencera a l'embassament, i per aquells que ho desitgin, també hi ha rutes més llargues i complicades per endinsar-se en el bosc i enfilar-se, per exemple, fins als empedrats del Montseny o al turó de Morou, a 1.307 metres d'altitud.

Aquest indret natural del Montseny permet fer les rutes tant a l'estiu com a l'hivern, quan l'horitzó alguns dies es torna blanc per la neu que cau a les cotes més altes i el llac es refreda fins quasi glaçar-se. Tot i el fred, l'espai no perd la seva màgia particular, i com que acull força visitants els camins estan ben senyalitzats i equipats.

Caldes de Montbui

El poble de Caldes de Montbui passa per ser un dels racons més especials de tota la comarca. Situat entre l'Ametlla del Vallès i Castellar, el poble pren el seu nom perquè està situat sobre unes termes naturals, que en el seu dia van ser utilitzades pels romans com a centre de banys i neteja, i té una volta al poble plena de racons dignes de descobrir.

De fet, encara queden molts equipaments d'èpoques passades que avui en dia continuen en funcionament, com la Font del Lleó, una font d'aigua termal que ha esdevingut un símbol de la població. També hi queda un safareig d'aigua termal del segle XIX, que encara avui es fa servir per netejar la roba, i si us voleu endinsar en l'edat antiga podeu visitar les termes romanes medicinals més ben conservades d'Europa, declarades com un bé natural d'interès nacional.

Amb l'aigua calenta natural com a principal atractiu, una aigua que arriba a sortir del terra a 73ºC, Caldes de Montbui és un refugi per als amants dels balnearis. En aquest poble sembla que el temps avanci lentament, i és un espai de calma per aquells qui busquen fugir de l'estrès del dia a dia.

Espai Rural de Gallecs

L'Espai Rural de Gallecs, que pertany a Mollet del Vallès, s'ha convertit en un indret de retirada, passeig i excursionisme a tocar d'una ciutat amb molta vida. Aquest contrast de la natura i el paisatge amb l'entorn massificat de les ciutats industrials vallesanes fa que Gallecs sigui un lloc idíl·lic i proper per escapar-s'hi a passar la tarda.

Gallecs és un oasi de lleure i natura, i també es un racó on es conserven els valors paisatgístics, culturals i del patrimoni. Passejant entre els seus camps de blat i ordi hi trobem una gran varietat de camins que ens acompanyen a fer una volta per l'entorn rural de la localitat. A més, en el bell mig del paratge hi trobem l'Esglèsia de Santa Maria de Gallecs, un espai religiós que forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i està protegida com a bé cultural d'interès local.

Per tot això, Gallecs és un punt de trobada per a petits i grans, un lloc per passar una estona relaxant en un entorn natural i una ubicació ideal per practicar activitats com anar en bici, còrrer o simplement fer una passejada.

Dolmen de la Pedra Gentil

El Dolmen de Vallgorguina, també anomenat de la Pedra Gentil és un espai atrapat en el temps situat a l'interior del Parc Natural del Montnegre i el Corredor. Aquest dolmen data aproximadament d'entre l'any 3500 a.C. i el 2000 a.C. però no se sap amb exactitud perquè s'ha mantingut sense ser explorat ni documentat per arqueòlegs.

Amb els anys s'ha format la creença que el Dolmen de la Pedra Gentil, format per set megalits verticals que suporten un gran bloc horitzontal, ha sigut un espai relacionat amb les bruixes i els aquelarres, i en l'actualitat continua sent un lloc relacionat amb l'ocultisme, les pràctiques espiritistes i els sàbats populars la nit de Sant Joan.

No obstant això, el Dolmen de la Pedra Gentil es troba en mig d'un paratge natural escollit per als senderistes del Vallès Oriental, i compta amb algunes excursions interessants i senzilles per fer des de Vallgorguina.

Sant Miquel del Fai

El Monestir de Sant Miquel del Fai, construit al segle XI sobre els Cingles del Bertí, és un dels racons més especials de tota la comarca del Vallès Oriental. Atrapat en el temps i hi ha el petit monestir, que sembla amenaçat per les cingleres que s'abraonen sobre ell.

Alhora, un gran espai natural de més de 70 hectàrees envolta la construcció, que durant molts anys ha patit una situació d'abadonament però ara es troba en l'última fase de la seva restauració, duta a terme per la Generalitat. L'obertura de l'espai finalment es farà el març de 2023, quan finalizin unes obres que, des de la compra del monestir el 2017, han costat més de 5 milions d'euros.

Amb tot, Sant Miquel del Fai és un indret d'un valor incalculable pel que fa a la cultura i el patrimoni català, i s'ha convertit en un punt de visita obligatòria per a tots els qui vulguin explorar els millors indrets de la comarca.

Turó de l'Home, Les Agudes i Matagalls

Els cims de referència del Montseny són el Turó de l'Home (1.706m), Les Agudes (1.705m també) i el Matagalls (1.698m), i tots tres dibuixen els límits de les comarques d'Osona, el Vallès Oriental i La Selva. Molt aprop l'un de l'altre, aquests tres cims són els sostres del massís i són punts molt concorreguts pels senderistes, que tenen a la seva disposició un ventall infinit de propostes per fer excursions a les muntanyes des de totes les vessants.

L'ascensió als cada pic es pot fer per separat, però també s'ha populoritzat una ruta circular de 25 quilòmetres que recorre els tres cims. És una excursió llarga, de nivel mitjà-alt, que alguns valents s'atreveixen a fer corrent, tot i que la vista panoràmica es gaudeix molt més caminant.

En qualsevol cas, com a mínim un cop a la vida s'ha de pujar a un cim del massís del Montseny, per la tradició, per gaudir de l'entorn i perquè hi ha poques sensacions millors que coronar un cim. Però compte amb el temps! Feu sempre cas a la dita popular: "quan el Montseny fa capell, no et fïis d'ell".