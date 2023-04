Natura, enoturisme i memòria: set propostes per descobrir la Terra Alta

Viatgem a la província de Tarragona per descobrir la comarca de la Terra Alta, que s'inclou dins de l'àmbit territorial de les Terres de l'Ebre. Pertany a dues grans unitats de relleu: a la Depressió Central i a la Serralada Prelitoral, configurada per un conjunt de terres enlairades situades al marge dret de l'Ebre.

La seva capital és Gandesa, amb un total de 3.100 habitants. Batea (1.863), Horta de Sant Joan (1.153) i el Pinell de Brai (1.000) són les altres localitats d'entre els municipis de la comarca que tenen més de mil persones vivint-hi, segons dades de l'Idescat de 2022.

En aquesta comarca de caràcter agrícola i marcat per l'elaboració del vi, hi trobem múltiples activitats per descobrir pam a pam el territori. Per això us proposem fins a set propostes per endinsar-nos en aquesta terra potser un xic desconeguda per molts, però que guarda grans tresors i patrimoni.

Cicloturisme per la via verda

Fer esport i activitats a l'aire lliure és una de les millors maneres de conèixer territori de primera mà, en primera persona. A la Terra Alta hi passa la Via Verda de la Val de Zafan, que segueix el recorregut de l'antic ferrocarril que va unir les poblacions de La Puebla de Hijar (Terol) i Tortosa.

Podem començar el recorregut a Arnes, anant a buscar la Via verda, que segueix en direcció a Horta de Sant Joan. Seguirem cap al convent de Sant Salvador i cap a l'espai natural anomenat Racó de les Olles. La ruta continua cap a l'estació de Bot i aquesta localitat, per després anar a l'estació de Prat de Comte, on podrem parar al poble, a 4 km de la via verda. Vora el recorregut també trobem el Santuari de la Fontcalda. El final de la Via verda de la Terra Alta és a l'estació del Pinell de Brai, a 5 km de la Fontcalda. La població del Pinell la trobarem a 6 km de la Via verda.

Cultura i memòria històrica

La Terra Alta també farda del seu passat, amb presència d'ibers, romans, sarraïns, templers i hospitalers. "Els vestigis arqueològics, les construccions renaixentistes, romàniques, barroques i modernistes; el traçat medieval dels nostres pobles i els testimonis encara visibles de la guerra civil, donen fe de què aquesta és una terra carregada d'història i de pedres que conserven la memòria", reivindica el Consell Comarcal al seu lloc web.

Evidentment, destaca el pes de la població de Gandesa, que va patir set setges dels carlistes, i republicans i nacionals van lluitar a la decisiva Batalla de l'Ebre. I és que l'estiu de 1938 la comarca en conjunt es va convertir en un dels escenaris de la batalla més llarga, dura i decisiva de la Guerra Civil Espanyola. L'Exèrcit Popular de la República i les tropes revoltades del general Franco es van enfrontar durant cent quinze dies en un camp de batalla de 800 km².

Així, a la Terra Alta es poden descobrir indrets relacionats amb aquest moment històric, així com centres d'interpretació. Ens ajudaran a entendre i conèixer els fets que van succeir en aquestes terres des de juliol a novembre de 1938, en una batalla que va marcar la vida i la mort de tantes persones del territori.

Parc Natural dels Ports i entorn natural

I tornem pròpiament a la natura per parlar del Parc Natural dels Ports, un dels altres grans valors de la comarca. A més, a la Terra Alta també podrem gaudir d'espais geològics, rius i rierols, així com les serres de Pàndols i Cavalls.

El parc natural configura un paisatge marcat pel temps, l'aigua i el vent, amb una estructura calcària. La seva orografia accidentada es ideal per fer-hi esports d'aventura com l'escalada. També alternatives com el descens de barrancs i salts.

El Parc Natural dels Ports. — Consell Comarcal de la Terra Alta

Horta de Sant Joan, Arnes i Prat de Comte són els tres municipis que més superfície ocupen al parc. A més, a Prat de Comte hi podem trobar el Centre de visitants del Parc Natural a la Terra Alta, un lloc ideal si volem informació detallada sobre tot el que podem fer en aquest parc.

Patrimoni arquitectònic

Patrimoni natural però també patrimoni històric i arquitectònic. I és que la Terra Alta, com hem dit, té una història que es remunta a l'època dels ibers, amb poblats ibèrics de Batea, Caseres i Gandesa com a insígnia. També trobem torres i castells a la comarca, que fou repoblada pels templers després de l'expulsió dels sarraïns. Per exemple, el castell d'Algars al municipi de Batea, o la torre del prior a Horta de Sant Joan.

L'arquitectura religiosa també és present a la totalitat dels municipis de la comarca, amb edificis romànics i gòtics que sorprenen gratament als visitants. L'església de sant Miquel de Batea, l'església Parroquial de Sant Andreu de la Fatarella, l'església Arxiprestal de l'Assumpció de Gandesa, i l'església Parroquial de Sant Llorenç a Vilalba dels Arcs en són exemples. També cal destacar el Convent de la Mare de Déu dels Àngels, o de Sant Salvador a Horta de Sant Joan.

Pel que fa a l'arquitectura civil, ens sorprendran els palaus renaixentistes d'Arnes i Horta de Sant Joan. També les cases senyorials com la casa de la comanda situada a Horta o els cellers cooperatius modernistes.

Gastronomia vins i oli

No podem parlar de la Terra Alta sense parlar de la gastronomia, especialment de l'oli i sobretot els vins del territori. Varietat de verdures, hortalisses i fruites, així la cuina del porc, corder, conill i aviram, és el que trobem a la comarca. També destaca la històrica utilització de fruits secs, fruita seca, així com la clotxa, un plat rústic, però actual, segons defineix el Consell Comarcal de la Terra Alta.

Però, com dèiem, el fil conductor són l'oli i el vi, aquest elaborat amb diferents varietats de raïm blanc i negre. Les varietats autòctones varien des de la garnatxa blanca, fins a morenillo i carinyena, amb una producció sota la Denominació d'Origen Terra Alta, on especialment destaca la garnatxa blanca. Són dels més apreciats de Catalunya, sens dubte. El turisme del vi, l'enoturisme, és un dels puntals evidents de la Terra Alta.

No hem d'oblidar l'oli, que uneix productes, territori i gastronomia, des de la tradició fins a la modernitat. El punt picant característic contraposa la dolçor lleugera d'aquest or líquid, indispensable a la cuina, tan crua com cuita. Estan emparats per la Denominació d'Origen Protegida Terra Alta, que acull la varietat principal cultivada a la Terra Alta, l'Empeltre.

Pobles amb molt d'encant

La majoria de pobles de la comarca són nuclis de població més aviats petits, però que guarden una gran vellesa i riquesa patrimonial. Conserven en bona manera la seva estampa medieval, amb carrers característics, porxos i arcades que ens transporten a una altra època.

Nucli antic medieval de Batea. — Consell Comarcal de la Terra Alta

Del Centre Picasso al Centre de la Mel, passant per la Ruta de Batea i la Ruta dels Perxes a la Fatarella, passant per cellers modernistes o l'Ecomuseu dels Ports. En els pobles també podrem descobrir aquests centres d'interpretació, recorreguts, monuments i patrimoni singular.

Art al Ras

I acabem amb una recent proposta cultural anomenada Art al Ras, on diferents artistes plàstics, pintors, escultors, poetes i escriptors uniren esforços a la comarca. L'objectiu fou parir diverses escultures i poemes visuals que "intenten crear en l'espectador la idea de comunió entre art i natura".

L'obra 'Frutos del olvido', que trobem al camí de Gandesa a Cobera d'Ebre. — Consell Comarcal de la Terra Alta

Segons detalla el lloc web del Consell Comarcal, es tracta d'obres fetes amb tècniques diverses, sempre tenint en compte els variats materials que es poden trobar a la comarca, com fusta, pedra, argila o ferro. Els trobem instal·lats als camins de la Terra Alta: les trobarem, distribuïdes pels camins i els 12 pobles de la Terra Alta queden enllaçats en un mateix recorregut.