Ruta gastronòmica pel Penedès: plats i productes autòctons

La gastronomia de Catalunya és tan variada com ho és cada pam del seu territori. Per això continuem descobrint el territori català a través de la cuina, els plats i els productes autòctons, singulars i característics de les seves comarques.

En aquesta ocasió parlem de la vegueria del Penedès, conformada per les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Quatre comarques marcades per la confluència entre el mar i l'interior, el litoral i la terra, amb elaboracions tan característiques com el xató i productes genuïns i amb IGP com el preuat Gall del Penedès.

Garraf

Arranquem el viatge pel Garraf, la comarca més poblada. Compta amb la iniciativa Origen Garraf, que vol posar en valor tot el singular de la comarca i que li dona característiques pròpies, i que també permet conèixer productors i restaurants. Es tracta de productes gairebé endèmics que són "fruit de l'evolució, però també de l'aïllament natural de la comarca", i que reflecteixen la història i la tradició de la comarca. Productes, però també de la duresa del mar.

És inevitable parlar del xató, com en bona part d'aquest territori, una amanida d'escarola i bacallà amb salsa a base d'ametlles i nyores, que es prepara amb tantes versions diferents com cases hi ha a la comarca. Però també hem de parlar dels arrossos, on destaca l'arròs a la sitgetana, el rossejat de fideus, el bull de tonyina de Vilanova i la Geltrú o els espigalls, una varietat de col pròpia de la zona. Altres plats d'origen mariner són la sípia a la bruta o les mateixes gambes de Vilanova.

Bull de tonyina amb caragols. — Generalitat de Catalunya

Els vins del massís del Garraf i la seva personalitat particular marcada pel mar s'emparen dins la Denominació d'Origen Penedès. Cal destacar especialment la Malvasia, un vi dolç de llarga tradició. Es fa amb raïm de la varietat autòctona Malvasia de Sitges, que també es pot incorporar a altres elaboracions de plats de la comarca.

Anoia

La comarca funciona com a nexe entre el litoral i l'interior, i això també es tradueix a la seva gastronomia, basada en gran manera en el quilòmetre zero. Com a norma destaca la presència i la gran tradició dels embotits com els fuets, les llonganisses i la botifarra blanca i negra. Però també aus i caça, el conill o el bacallà. El vi i els cellers són també un atractiu d'aquesta comarca, amb una oferta varietat de visites.

Un dels grans protagonistes cigronet de l'Alta Anoia, també anomenat cigronet de l'Alta Segarra o simplement cigronet de l'Anoia. Es especialment apreciat per la textura fina i gens farinosa, una pell imperceptible i un gust destacat i agradable, a més de la mida, més aviat petita. També hem de parlar de la ceba farcida, el pa de l'Anoia, o del pa culet. La vinyala o cargol de les vinyes també és un producte genuïnament anoienc.

El cigronet de l'Anoia. — Diputació de Barcelona

La importància de la gastronomia per la comarca es palpa amb la multitud de fires i esdeveniments que giren entorn el menjar i el beure. Cal destacar la festa de la Caldera de Montmaneu, la Fira de la Vinyala d'Òdena o la Fira de Sant Andreu i matança del Porc de la Llacuna, entre altres apostes més noves com l'Espelt o el Vadefoodies d'Igualada.

Alt Penedès i Baix Penedès

I acabem parlant de dues comarques de forma conjunta, ja que els uneix molt més que mig nom. Una gastronomia genuïna i alhora variada que reflecteix els seus paisatges, el mar i la muntanya. Destaca un dels seus productes amb Identificació Geogràfica Protegida (IGP) com és el Gall del Penedès, amb una textura i sabor molt particulars. Es pot comprar gairebé en exclusivitat a la Fira del Gall de Vilafranca, que es fa el mes de desembre, i és especialment popular el plat de gall del Penedès rostit amb peres i prunes.

Gall del Penedès. — Generalitat de Catalunya

Les coques són un dels altres productes característics del Penedès. Destaca la del Baix Penedès, la coca enramada, una espècie de coca de recapte amb ceba, patata, verdures, cansalada o botifarra, entre altres ingredients. A l'Alt Penedès és menja la coca garlanda, típica de Vilafranca, una coca foradada. I evidentment hem de parlar també del xató, amb totes les versions hagudes i per haver, així com els calçots quan és època.

A l'Alt Penedès també cal destacar el préssec d'Ordal i el seu mercat o les varietats de rebosteria tradicional, com les catànies de Vilafranca o els carquinyolis de Sant Quintí de Mediona. També hi ha altres dolços típics com els gelidencs de Gelida o els noiets de Sant Sadurní d'Anoia, així com les coques de vent o bufades, o els taps de marc de cava. I al Baix Penedès hem de parlar especialment dels bufats, però també de les orelletes del Vendrell o el garrofí, dolços molt particulars que paga la pena conèixer.

La coca enramada del Baix Penedès. — Ajuntament de l'Arboç

En aquestes comarques és especialment indispensable, quan parlem de gastronomia, parlar de vi, que ens ajudarà a gaudir encara més de peixos, graellades i carns, així com els seus arrossos i rossejats, també habituals. I és que el que surt de la vinya és un dels productes principals d'aquesta terra, conjuntament amb l'oli i l'olivera.

En aquest cas, l'oli d'oliva prové de l'arbre de l'arbequina, una varietat amb denominació d'origen a Siurana. I cal destacar l'anomenada rosta, una tradició del Baix Penedès que es basa a tastar l'oli d'arbequina acabada de fer a la premsa, directament amb pa torrat.