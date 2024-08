Vuit destins per descobrir els Països Catalans aquest estiu

No cal anar gaire lluny per gaudir de platges paradisíaques, rutes d'alta muntanya, activitats en plena natura i bona gastronomia. Els Països Catalans ens ofereixen tota mena de destins que ens permetran gaudir de tots aquests elements a escassos quilòmetres de distància. Del litoral català al valencià, passant per la muntanya i l'interior del Principat, les platges de les Illes Balears o la Catalunya Nord: us recomanem un seguit de propostes per aprofitar les vacances, ja facis tres setmanes o una escapada de cap de setmana. Aquests destins et poden interessar.

Menorca

Comencem per un destí clàssic per als catalans: Menorca. Lluny del turisme de masses de Mallorca, Menorca encara manté l'essència, amb platges i cales d'aigua cristal·lina i arena blanca, com Son Saura, Es Caló Blanc, Cala Turqueta, Cala Macarella i Macarelleta, Cala Mitjana o Cala Pregonda. L'illa ofereix desenes d'activitats, com la ruta que voreja la costa per l'antic Camí de Cavalls o una recorregut amb caiac per algunes de les cales més salvatges de l'illa. Les dues principals ciutats, Maó i Ciutadella, també són ideals per passajar cap al vespre-nit.

Un banyista a una cala de Menorca — David Arquimbau Sintes / EFE

La Costa Vermella

Després de la Costa Brava ve la Costa Vermella, formada per pobles com Cotlliure, Banyuls, Argelers i Portvendres, el que coneixem com la Catalunya Nord. Al llarg de tot el litoral trobarem platges de pedres i amb força profunditat. Una de les parades obligatòries és Argelers, on actualment el Museu de l'Exili organitza visites. A set quilòmetres hi ha la Maternitat d'Elna, on la infermera suïssa Elisabeth Eidenbenz va organitzar l'assistència a les dones embarassades dels camps de concentració i va salvar 597 nadons de la mort.



Imatge d'arxiu d'Elna, a la Catalunya Nord. — Gemma Tubert / ACN

La Vall d'Aran

Anem ara a la Vall d'Aran, un dels destins preferits dels amants de la naturalesa i l'alta muntanya. Amb temperatures més agradables que la resta del país, tot i que cada vegada hi fa més calor, és un indret ideal per a practicar esports d'aventura, com ara el senderisme, la bicicleta de muntanya, el ràfting, l'escalada i les passejades a cavall. Hi ha el parc natural d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici, amb indrets com ara el circ de Colomers, el circ de Saboredo, la ribera de Valarties i el pic Montardo. En aquesta zona d'alta muntanya hi trobareu rutes fàcils, de dificultat moderada i de dificultat alta.

Excursionistes a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, al Pallars Sobirà. — Oriol Bosch / ACN

Parc Natural Hoces del Cabriel

El País Valencià té molts racons desconeguts però que amaguen un encant espeical, com el Parc Natural Hoces del Cabriel, a la frontera amb Castella-la Manxa. Es troba ubicat a la comarca d'Utiel-Requena, entre els termes municipals de Villargordo del Cabriel, Venta del Moro i Requena. És el riu Cabriel (Cabriol) el que divideix les dues comarques al llarg de 50 quilòmetres. La part valenciana té la consideració de Parc Natural, mentre la ribera castellana és una Reserva Natural. Totes dues formen part de la Reserva de la Biosfera de la Vall del Cabriol, declarada per la UNESCO en 2019.

Camnis de ronda de la Costa Brava

No deixa de ser un destí típic i tòpic, però no podem deixar de recomanar visitar la Costa Brava. Una de les propostes estrella són els camins de ronda que voregen tot el litoral i que us permetrà fer esport i gaudir de l'estiu, fent parada a les diferents cales i platges que us trobareu pel camí. Recorrent el litoral podem anar de Tossa de Mar (La Selva) a Calella de Palafrugell (Baix Empordà), passant per Platja d'Aro o Palamós (Baix Empordà). O també acostar-nos a l'Alt Empordà per visitar Figueres i el cap de Creus, passant Roses o Cadaqués, i gaudint d'indrets idíl·lics com la Cala Montjoi.



La cala Montjoi de Roses. — Maria Geli/Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Ruta per la Batalla de l'Ebre

Si una cosa combina els Països Catalans és història i turisme. N'és un exemple la Terra Alta, marcada per la Batalla de l'Ebre, un dels episodis més decisius de la Guerra Civil espanyola i símbol de la resistència republicana i antifeixista. Els municipis d'aquesta comarca encara conserven nombroses restes de trinxeres i refugis que s'amaguen entre els boscos i turons, així com restes de metralla que va deixar la Batalla de l'Ebre.

A Vilalba dels Arcs s'hi van produir successos tràgics i la Fatarella acull una imponent línia fortificada per a protegir la retirada de les tropes. També s'organitzen rutes guiades pels espais que han quedat d'aquells combats, com el Poble Vell de Corbera, un municipi que va ser completament arrasat per les tropes feixistes, juntament amb l'aviació italiana i la legió Còndor. Tot un símbol de què van suposar els bombardejos de l'exèrcit de Franco a aquesta zona de Catalunya.



Visitants a prop de l'església del Poble Vell de Corberà d'Ebre. — ACN

L'Albufera de València

A només 10 minuts de la ciutat de València trobem un espai natural envejable. El Parc Natural de l'Albufera ens permetrà desconnectar del dia a dia, passejant amb vaixell o simplement contemplant l'entorn i les postes de sol.

És també un indret ideal pels amants de la gastronomia, ja que ens permet conèixer l'origen d'alguns plats tradicionals del territori valencià. De fet, molts reivindiquen que és el lloc on es va inventar l'anomenada paella valenciana. Des del poble del Palmar podrem gaudir d'alguns dels seus plats típics com l'all-i-pebre o la llisa adobada.

Evidentment, el parc natural és un indret ideal per passejar, comptant amb fins a sis itineraris senyalitzats. Aus aquàtiques, vegetació, pesca… l'Albufera és un indret ideal per a descobrir tot i més.



La ruta dels set gorgs

La ruta dels set gorgs, dins el terme municipal de Campdevànol (Ripollès), us portarà a set salts d'aigua espectaculars. És una ruta circular de deu quilòmetres, apta per a totes les edats. La ruta ressegueix el torrent d'Estiula, conegut popularment per "torrent de la Cabana". Trobareu el desviament per a començar la ruta a tres quilòmetres del nucli de Campdevànol en direcció a Gombrèn.