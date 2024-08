Set platges per redescobrir l'essència del Delta de l'Ebre aquest estiu

Les característiques tan particulars del Delta de l'Ebre fan que la zona també disposi d'unes platges i cales úniques, on gaudir d'unes aigües tranquil·les i cristal·lines, generalment de poca profunditat, i habitualment aptes per a tots els públics, on també podem realitzar activitats aquàtiques. I és que aquesta extensió litoral a la Costa Daurada és única gràcies a la particularitat del territori i a la varietat de paisatges que podem trobar.

El Delta de l'Ebre i el seu parc natural conformen la zona humida més gran de Catalunya i una de les més importants de l'Europa occidental, per darrere del parc de Camarga de França i el de Doñana al sud d'Espanya. Hi desemboca el riu Ebre, i s'ubica entre comarques del Montsià i del Baix Ebre, a la part més meridional del Principat de Catalunya, a les Terres de l'Ebre. Per tot plegat, us proposem set platges i cales del Delta de l'Ebre per redescobrir aquest calorós estiu.

Platja del Trabucador

El Trabucador és una de les insígnies del Delta de l'Ebre. Parlem del reconeixible braç de sorra que s'endinsa al mar i connecta aquest territori amb la Punta de la Banya. Un indret des del qual podem observar el mar a banda i banda, ideal per gaudir de qualsevol posta de sol amb família o amics, i celebrar la riquesa d'aquesta terra. Característica també és la passarel·la de fusta artificial que s'endinsa a la badia.

La platja del Trabucador, un desert entre dues platges. — Turisme del Delta de l'Ebre

El recorregut per l'apèndix de sorra es pot fer només un tram de 2 km amb vehicle (amb el perill de quedar encallats a la sorra) i en 6,5 km a bicicleta o a peu. Hi trobem una platja exterior, que dona al mar Mediterrani, i una platja interior, corresponent a la Badia dels Alfacs. El Trabucador és la zona del Delta on es realitzen més activitats aquàtiques, gràcies a l'escassa profunditat d'aigua.

Platja de la Punta del Fangar

I d'un espai inigualable a un altre. Al nord del Delta de l'Ebre trobem la coneguda platja de la Punta del Fangar, una península de 7 km de llarg i 3 km d'ample, que s'endinsa al mar. També s'anomena Desert del Delta de l'Ebre, puix és un dels indrets més particulars de la zona, i del litoral català.

Es tracta d'un lloc desèrtic i sorrenc, amb un terreny singular, enmig de camps d'arròs, així com un altre tipus de zones verdes i naturals. La Punta del Fangar és també un dels llocs de senderisme més visitats del Delta de l'Ebre i de la Costa Daurada, ja que només es pot accedir a la península a peu, així que ens tocarà caminar per gaudir d'aquest indret inigualable.

Platja de Riumar

Un dels punts representatius del Parc Natural del Delta de l'Ebre és la platja de Riumar, caracteritzada per prominents dunes i diversitat de flora i fauna salvatge, que la converteixen en un indret únic. Un mirador ideal per gaudir de les vistes cap a la llacuna o la platja del Garxal. Just al nord de la platja de Riumar ens trobem amb la platja de la Bassa de l'Arena, l'única platja accessible amb mascotes de tot el Delta de l'Ebre.

L'aposta de les passarel·les per les quals es pot transitar és ideal per als amants del senderisme. Entre els diversos serveis hi trobarem el lloguer de canoes, entre d'altres, puix és una platja ideal per a activitats aquàtiques com kitesurf, windsurf o paddlesurf, ja que té molts quilòmetres de longitud i és una platja amb poca profunditat d'aigua.

Platja de l'Arenal

Anem ara a la platja de l'Arenal, també caracteritzada per la natura i les activitats que s'hi poden fer. Es tracta d'una platja verge situada al sud de l'Ampolla, una de les més reconegudes del Delta de l'Ebre. Per a molts, el punt més idíl·lic s'ubica just davant de la llacuna anomenada La Bassa de les Olles, un espai natural molt important.

És una platja ideal per a molts perquè hi podem accedir amb qualsevol vehicle i gaudeix de diversos serveis, a més de la possibilitat de fer diversos esports marítims aixi com senderisme i bicicleta. Amb 2 km de longitud i una amplada d'uns 33 metres, disposa d'una sorra fina i daurada, així com unes aigües tranquil·les i poc profundes.

Platja de la Bassa de l'Arena

Com hem comentat, just al nord de la platja de Riumar ens trobem amb la platja de la Bassa de l'Arena, l'única platja accessible amb mascotes de tot el Delta de l'Ebre. Tot i això, cal respectar la normativa, que contempla mantenir la mascota controlada i no molestar els altres usuaris de la platja, recollir els excrements i tenir el gos censat, amb microxip, i portar la cartilla de vacunes al dia. També caldrà morrió i portar el gos lligat si està a llista de races potencialment perillosos.

Platja de la Bassa de l’Arena. — Turisme del Delta de l'Ebre

Aquesta platja de 3 km de longitud i 40 metres d'ample, i de sorra fina, també destaca per altres coses, com ser una platja de pesca i una platja nudista. I és que la platja de la Bassa de l'Arena està dividida en tres parts: els primers 500 metres són accessibles per anar amb gossos o mascotes (a la part sud, a la banda de la platja de Riumar); En tot el tram de la platja està permesa la pesca o el surfcasting; I un tercer tram de platja nudista o naturista (l'últim tram situat a la banda de la platja de la Marquesa).

Cala de l'Àliga

Ens allunyem uns metres del que és pròpiament el Delta de l'Ebre per recomanar aquesta petita platja formada per sorra fina, petites pedres i roques. La cala de l'Àliga de fàcil accés, però està una mica lluny de nuclis urbans, per la qual cosa és ideal pels que busquen la tranquil·litat d'una cala a tocar del Delta.

En concret, s'ubica a la zona limítrofa amb el municipi de l'Ametlla de Mar, al sud de la punta de l'Àliga. Es tracta de 110 metres de longitud i nou d'amplada d'una platja formada majoritàriament per una combinació de sorra fina, còdols i roquissars. Les aigües també són tranquil·les i el seu fons marí és ric i molt apreciat per a la pràctica del submarinisme.

Platja de les Delícies

I acabem a Sant Carles de la Ràpita, on trobem aquesta particular platja que s'endinsa enmig de la ciutat, està a tocar del nucli urbà, i és que la de les Delícies. En concret, s'ubica a la mateixa zona urbana del passeig marítim, passat el port pesquer i la platja de Garbí, sent totalment accessible.

Platja de les Delicies. — Turisme La Rapita

La platja de les Delícies té una longitud tan sols de 200 metres per menys de 40 d'amplada, i una sorra molt fina i daurada. Les seves aigües són tranquil·les i tenen una zona profunda. Disposa de la distinció de Bandera Blava i de diversos serveis i totes les facilitats per gaudir d'una estada i una refrescada amb les principals comoditats.