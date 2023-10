El Govern espanyol només ha executat la meitat de les inversions previstes a Renfe i Adif a Catalunya

En plenes negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez, la carpeta de Rodalies torna a estar damunt la taula, sobretot després de les últimes incidències, que han provocat retards en diverses línies de la xarxa. Gairebé dia sí i dia també hi ha algun tipus d'avaria, moltes d'elles vinculades al mal manteniment de la infraestructura després de dues dècades de manca d'inversió estatal.

Del total d'inversions previstes que no s'han executat, el 72% corresponien a Renfe i Rodalies

Fa uns dies, es va fer pública una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga la Generalitat a pagar un deute de 80,9 milions a Renfe per les ampliacions dels serveis de Rodalies que s'han anat fent a petició del Govern en els darrers anys, després del traspàs del 2010. La resposta de l'Executiu català no s'ha fet esperar.

El Govern ha denunciat aquest dimarts que l'Executiu estatal només ha invertit la meitat del que havia pressupostat per a Renfe i Adif a Catalunya des del 2010. Segons un informe del Departament d'Empresa i Hisenda, el Govern espanyol ha deixat d'invertir 3.639 milions d'euros pressupostats en les dues empreses públiques entre el 2010 i el 2021.

Del total d'inversions previstes des del 2013 a Catalunya i que no s'han executat, el 72% corresponien a actuacions relacionades amb Renfe i Rodalies. "Són unes xifres insultants", ha lamentat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que ha insistit que el traspàs de Rodalies forma part de les negociacions de la investidura i que estan "lluny" d'un acord.

Una "complicació" per a la investidura de Pedro Sánchez

El Govern lamenta que les inversions ferroviàries són "les principals víctimes de la reiterada inexecució dels pressupostos de l’Estat a Catalunya". "Com més dades sabem, més gran és la magnitud de la tragèdia", ha lamentat Vilagrà."No anem bé", ha insistit la consellera de la Presidència, que considera que les xifres expliquen "els retards absoluts" en la xarxa ferroviària catalana.

Segons ha dit, les infraestructures són una "complicació" per a la investidura de Pedro Sánchez si no es resolen les deficiències i la manca d'execució pressupostària actuals. "L'Estat s'hi ha d'esforçar més, el PSOE s'hi haurà d'esforçar més, perquè si no això serà un element que l'allunyarà de la seva investidura", ha advertit Vilagrà.

L'any que es va invertir més va ser el 2017

Segons els càlculs del Departament d'Economia, des del 2013, el primer any des del que es poden fer les comparacions amb tot el sector públic a Catalunya amb dades homogènies, l'Estat ha deixat sense executar 4.398 milions, dels quals prop de 3.200 milions d'euros corresponien a inversions ferroviàries.

Els càlculs del Govern apunten que aquest grau d'execució entre 2013 i 2021 equival a un 61,4% del pressupostat, que pujava fins als 11.400 milions. L'any amb més execució va ser el 2017, amb un 81%, mentre que el menor va ser el 2021, amb tan sols un 35,8%. Les dades del 2022 encara no s'han publicat. En total, la quantitat pactada d'inversió fins al 2030 s'eleva fins a 5.630 milions.