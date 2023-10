El TSJC condemna la Generalitat a pagar un deute de 81 milions a Renfe

Després d'un inici de setmana caòtic en el servei de Rodalies, amb reiterades incidències a diverses línies de la xarxa, aquest dimecres s'ha fet pública una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga la Generalitat a pagar un deute de 80,9 milions a Renfe per les ampliacions dels serveis de Rodalies que s'han anat fent a petició del Govern en els darrers anys, després del traspàs del 2010.

La companyia hauria reclamat aquest import al Departament de Territori, però l'Executiu català no l'hauria abonat argumentant que bona part d'aquest cost correspon al cànon ferroviari que es paga per circular per la infraestructura d'Adif, i que és competència del Ministeri de Transports. L'operador havia demanat els diners tant a nivell tècnic com polític, i finalment va optar per la via judicial.



En concret, la companyia reclama que el Govern assumeixi els costos inherents al Pla d'Acció 2016-2019 per la millora de la qualitat de Rodalies i l'import del cànon per ús de la infraestructura per ser l'autoritat competent. La Generalitat el va deixar d'abonar el 2017, amb Carles Puigdemont al capdavant.

Al contrari del que defensa el Govern, el tribunal assegura que Renfe "ha complert" amb l'ampliació dels serveis demandats pel Govern des del traspàs de Rodalies. "Aquest pla inclou la implantació de nous serveis de rodalies o regionals, l'increment de freqüències, etc. El seu finançament correspon en exclusiva a la Generalitat", indica el text.

El Govern recorrerà la sentència

Segons la sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC recollida per les agències, s'estima el recurs interposat per Renfe i reconeix el seu dret a percebre de la Generalitat de Catalunya un total de 80,92 milions, als que s'hi han d'incloure els interessos de demora. Tot i això, la sentència no és ferma. La consellera Ester Capella ja ha anunciat que el Govern la recorrerà.

"Si no compleixes amb les obligacions, la Generalitat té dret a plantar-se"

En una entrevista a Ser Catalunya, Capella ha assegurat que el Govern es va "plantar" perquè "els serveis tampoc funcionen". "Si no compleixes amb les obligacions, la Generalitat té dret a plantar-se", ha dit la consellera, que ha defensat que la sentència "no s'ajusta a dret". Segons ella, l'Estat espanyol "és el principal incomplidor" perquè no ha complert amb les seves "obligacions" en el traspàs del 2010. També ha criticat que el grau d'execució pressupostària en infraestructures és només del 19%.

44 dies lliures d'incidències en vuit mesos

Aquesta sentència arriba en plenes negociacions de l'independentisme amb Pedro Sánchez per aconseguir el traspàs complet de la xarxa a canvi de la investidura i en una setmana negre en el servei. Dilluns va ser el torn de la R1, la R3 i la R4 i dimarts s'ha sumat també la R2 al ball d'avaries i afectacions de la xarxa ferroviària que ha derivat en cancel·lacions i retards generalitzats.

Segons un informe del Govern, entre gener i agost d'aquest any només hi hagut 44 dies lliures d'incidències. És a dir, quatre de cada cinc dies n'hi ha hagut alguna. El 2022, el servei de Rodalies i trens regionals va patir 831 "incidències greus" que van superar els cent minuts de retard acumulat.