Matí caòtic a Rodalies i a l'alta velocitat per diverses incidències

Nou matí caòtic al servei Rodalies de Catalunya. Una avaria a l'estació d'Arc de Triomf de Barcelona ha provocat retards a les línies R1, R3 i R4 de fins a 30 minuts. Renfe ha hagut de desviar els trens per plaça Catalunya fins a passeig de Gràcia, i això ha generat alteracions en els horaris habituals. Al voltant de les 13:00 hores s'ha pogut arreglar la incidència, i el servei ha anat recuperant progressivament la normalitat.

Això no ha evitat, però, que des de primera hora del matí centenars d'usuaris es desesperessin pels trens aturats a les diverses estacions de Barcelona i el seu entorn.

Aquesta incidència se suma a la de la línia R3 a l'altura de Parets del Vallès, on el tren s'ha quedat aturat perquè el comboi s'havia avariat.

I això no s'acaba aquí. També ha estat un matí marcat per una incidència a la línia d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona per una avaria a les Borges Blanques (Garrigues) a quarts de nou del matí. A causa de la incidència s'ha interromput el pas de combois durant prop d'una hora. A les 09:30 hores s'ha restablert el servei, tot i que fins dos quarts d'onze els trens han circulat per via única en el tram comprés entre Les Borges Blanques i Lleida.

Finalment, Adif ha resolt el problema i s'han reobert les dues vies. La previsió és que es puguin recuperar els horaris de forma progressiva. Tot i això, per ara segueixen registrant-se retards que afecten tots els trens de les línies d'alta velocitat, tant els de l'AVE com els de Ouigo i d'Iryo.