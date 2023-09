Adif descarta ara que un llamp causés l'avaria del maig a Gavà, que va paralitzar l'R2 de Rodalies

L'informe d'Adif sobre la incidència de Gavà (Baix Llobregat) del maig descarta que la causa fos un llamp. L'estudi atribueix l'avaria al trencament d'un fil de la catenària i a la vandalització del sistema de terra que havia de protegir les instal·lacions. El cas que va deixar el servei de la línia R2 sud de Rodalies Renfe greument alterat durant unes tres setmanes, i va comportar una onada de crítiques, amb el Govern insistint amb el traspàs del servei.

Segons les investigacions, el fil de contacte de la catenària va tocar un senyal metàl·lic i va provocar una sobrecàrrega elèctrica que va arribar a afectar el quadre d'enclavament. En concret, això es va produir puix les preses de terra que l'havien de protegir estaven vandalitzades per un robatori, segons assenyala l'ens gestor d'infraestructures ferroviàries.

Inicialment, des del Ministeri de Transports es va apuntar que la causa la incidència podia ser un llamp. Això no obstant, el Servei Meteorològic de Catalunya va certificar que l'1 de maig no hi havia hagut cap descàrrega a la zona propera de l'avaria.

Adif apunta que el trencament d'un fil de la catenària no té importància i no acostuma a tenir repercussió en el servei ferroviari, sobretot si és en una via apartada, com va ser aquest cas. Però atribueix a la mala sort que el cable toqués un senyal metàl·lic, que va sobreescalfar el cablejat fins a arribar al quadre d'enclavament.

Pel que fa al trencament del fil de la catenària, s'assenyala que va ser causat per l'absència d'una peça, que podria ser per la vibració causada pel pas dels trens, causes meteorològiques o problemes en el seu muntatge. Aquesta absència va provocar un sobreescalfament i la consegüent degradació.

Les preses de terra que estaven vandalitzades han d'evitar les sobretensions sobre l'enclavament i que derivi en un incendi. Justifiquen que el robatori no es podia detectar automàticament quatre dies abans de l'incendi: la darrera revisió es va produir el 26 d'abril i la incidència va tenir lloc el dia 1 de maig.

Greu afectació a la xarxa

A conseqüència de l'incendi, la circulació de l'R2 sud va quedar greument afectada. Durant unes tres setmanes hi van circular, de forma progressiva, un màxim de quatre trens per hora i sentit fins que el 20 de maig es va poder restablir el servei, d'una de les línies més concorregudes de Rodalies Renfe a Catalunya. Els treballs es van allargar durant 18 dies per analitzar els danys i reparar la infraestructura, amb les quals es va arreglar el fil de contacte i també reposar vuit quilòmetres de cable.