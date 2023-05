Una avaria a les instal·lacions d'Adif a Gavà provoca incidències i retards en nombroses línies de Rodalies i regionals

Matí caòtic a la xarxa de Rodalies de Catalunya. Una avaria a les instal·lacions d'Adif a Gavà (Baix Llobregat) provoca incidències i retards a la línia R2 Sud i regionals. Concretament, només circula un tren cada mitja hora -un terç de l'habitual- en el tram que va de Sant Vicenç de Calders a l'estació de França, passant per Vilanova i la Geltrú.

Renfe ha establert reforços puntuals entre la capital del Garraf i Barcelona i ha posat trens de màxima capacitat, els que tenen més vagons, per poder absorbir més passatgers en plena hora punta i després del pont de l'1 de maig.

L'avaria va produir-se dilluns a les 21:00 hores, quan va tenir lloc un incendi en un quadre de senyals que afecta l'enclavament de Gavà. Centenars de persones es van quedar tancades entre dues i tres hores a diversos trens de Rodalies de la línia R2 Sud i en alguns regionals que connecten Tarragona i les terres de l'Ebre amb Barcelona.

De moment, no hi ha cap previsió de quan es podrà restablir la normalitat al servei. Tècnics d'Adif treballen des de dilluns per determinar les causes de la incidència i intentar-la resoldre.

Incidències a la xarxa de regionals i llarga distància

A banda, alguns trens regionals de Tarragona i Terres de l'Ebre, els de les línies R13, R14, R15, R16, R17, es desvien pel Penedès per arribar a Barcelona. Renfe no descarta que també s'hi puguin produir retards.

La situació també afecta els trens de llarga distància entre Múrcia, el País Valencià i Catalunya. Només passen cinc combois al dia.