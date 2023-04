ERC impulsa la reprovació de la ministra socialista Raquel Sánchez per la "gestió catastròfica" de Rodalies

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) impulsarà la reprovació al Congrés de la ministra de Transports, Raquel Sánchez, per la "gestió catastròfica" de Rodalies. Ho ha avançat el president Oriol Junqueras en una entrevista amb l'ACN.

"Han tingut molts mesos i anys per a resoldre-ho, n'han estat incapaços i cada cop funciona pitjor. Algú n'ha d'assumir la responsabilitat política", ha dit. Per això, el dirigent republicà considera que "tocarien dimissions". "No pot ser que se'n rentin les mans cada dia, Ponç Pilat només se les va rentar una vegada", ha expressat.

"Si no se'n surten a l'hora de complir horaris o de renovar materials" haurien de "deixar-ho estar i posar algú que sigui capaç de fer-ho", segons el republicà. Considera que el traspàs de Rodalies ho resoldria, ja que la gestió dels trens a Catalunya és "infinitament millor", posant d'exemple Ferrocarrils de la Generalitat.

"L'única cosa que depèn del partit socialista és la cosa que va més malament de Catalunya", insisteix. "El millor que li pot passar a Catalunya és que el PSC tingui poques responsabilitats i que, si en té alguna, sigui supervisada per ERC", ha reiterat Junqueras.

El president d'ERC demana "no resignar-se" davant el mal funcionament dels trens a Catalunya, on "és notícia si hi ha algun dia que no hi ha retards". "Que el PSC comenci a treballar i a fer coses útils per al país. Només té una feina: fer que funcioni Rodalies. Que almenys aquesta la faci bé", ha continuat.

D'altra banda, el líder dels republicans també ha assenyalat al PSC per actuar amb "egoisme" en la gestió de la sequera. Els socialistes van rebutjar una entesa per les discrepàncies amb l'executiu sobre el règim sancionador als ajuntaments del decret de sequera, en la Cimera de la setmana passada. Això "va ser la demostració de l'egoisme amb què actua el PSC", segons Junqueras.

Més de 200 incidències en 212 dies

Rodalies ha sumat 206 incidències directes i indirectes entre principis de setembre, quan els abonaments van començar a ser gratuïts, i finals de març. En total, 212 dies en els quals s'han registrat 159 casos per incidències atribuïbles als trens o a les instal·lacions (incloent-hi dues jornades de vaga), el que suposa més de tres quartes parts. I 47 incidències alienes a les dues companyies, sigui per actes vandàlics o per atropellaments.

El mes que va concentrar més incidències va ser l'octubre (37), i el que en va registrar menys va ser el març (21). En els darrers set mesos, només es van registrar sis dies sense incidències a la xarxa ferroviària de Renfe. De fet, en alguns mesos com l'octubre, el desembre i el febrer, es van produir més incidències que dies tenen aquests períodes, amb 38, 35 i 33, respectivament.

Operaris treballant en les obres per fer encabir les vies de l'R2N i l'R11 a la futura estació de la Sagrera. — Marta Vidal / ACN

Fonts de Renfe han recordat que des de fa uns mesos hi ha diverses grans obres en marxa que poden comportar reprogramacions en el servei. L'operadora també remarca que cal posar en context les xifres, ja que diàriament circulen un miler de trens al dit, manté que la puntualitat se situa entre un 92% i un 93%, i assenyalen que hi ha hagut moltes incidències externes.

La demanda actual se situa en el 95% respecte al 2019. Per la companya, suposa una mostra que els abonaments gratuïts ha tingut un efecte positiu per a la recuperació de viatgers.

Recordem que el govern espanyol va anunciar l'estiu que bonificaria al 100% els abonaments multiviatges de Rodalies de Renfe, com a mesura de resposta a l'augment de la inflació. L'executiu va allargar la mesura per a tot aquest 2023 i se sumava altres descomptes en transport.