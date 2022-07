Sánchez anuncia la gratuïtat temporal dels abonaments de Renfe i un nou impost a les grans entitats financeres

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat al debat de l'estat de la nació un nou impost destinat a les grans entitats financeres. Aquest "impost excepcional" tindrà una durada de 2 anys i s'espera que es recaptin 1.500 milions d'euros l'any. "S'estan començant a beneficiar de la pujada del tipus d'interès", ha dit Sánchez durant la intervenció. "Demanem a les grans empreses que els beneficis reverteixin en els treballadors. Que qualsevol benefici no engreixi els comptes dels alts directius", ha afirmat.



Aquesta mesura també se suma a l'impost a les grans elèctriques, ja anunciat fa uns dies. Sánchez s'hi ha referit des de l'hemicicle. "Aquest Govern no tolerarà que hi hagi empreses o individus que s'aprofitin de la crisi", ha apuntat el líder de l'Executiu. L'impost a les elèctriques, que entrarà en vigor el 2023, recaptarà 2.000 milions d'euros a l'any durant les properes dècades. "Els beneficis no cauen del cel, surten de les butxaques dels consumidors", ha afirmat.

Els impostos no han estat els únics anuncis de Sánchez. En matèria de transport públic, el Govern espanyol bonificarà els abonaments de diversos viatges als trens de Rodalies i Mitja Distància operats per RENFE al 100%. Viatjar amb aquest tipus d'abonaments serà gratuït des de l'1 de setembre al 31 de desembre. Fa uns dies es va anunciar una bonificació del 30% per als abonaments de la resta de transport urbà i metropolità, que les comunitats autònomes poden completar fins al 50% o el 60%.

Un anunci aquest que el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha criticat. Pel conseller de Territori i Polítiques Digitals, la mesura és "populista" i situa "el transport públic al límit del col·lapse econòmic i de servei". "El que esperen els usuaris de Rodalies-Renfe es que funcioni, no que sigui gratis", ha reclamat el vicepresident en un missatge a Twitter.

Un altre anunci rellevant ha arribat en qüestions educatives. Sánchez ha anunciat l'ampliació de la quantia de les beques per a estudiants més grans de 16 anys. Tots els que avui reben una beca rebran un xec mensual addicional de 100 euros entre els mesos de setembre i desembre. Els beneficiaris seran prop d'un milió d'alumnes. "Ningú no ha de deixar els seus estudis per problemes econòmics", ha afirmat. També s'implantarà el Programa Codi Escola 4.0 per al desenvolupament de competències digitals (programació i robòtica) a Infantil, Primària i ESO.



En matèria d'habitatge, en espera de l'aprovació definitiva de la Llei d'Habitatge al Congrés, l'anunci ha estat que es desbloquejarà l'anomenada Operació Campament a Madrid. Una iniciativa que permetrà la construcció de 12.000 habitatges. Un 60% seran públiques.

En matèria energètica, el president ha anunciat 200 milions d'euros en ajuts per instal·lar plaques solars, afavorir l'autoconsum o l'ús del vehicle elèctric. A més, el Govern estatal treu d'aquestes subvencions l'energia nuclear i el gas per afavorir les energies renovables.



Pel que fa a les properes lleis, Sánchez ha anunciat també l'aprovació aviat de la Llei de mobilitat sostenible i noves lleis d'indústria de mecenatge. De la mateixa manera, ha destacat que l'agenda legislativa inclourà la Llei de protecció de l'informant, la Llei integral contra el tràfic i l'explotació d'éssers humans, la Llei contra la discriminació racial, la Llei de secrets oficials i la Llei de regulació dels lobbies.

En matèria d'agricultura, el president ha anunciat la presentació d'una nova i millorada PAC per impulsar el camp espanyol. En qüestions sanitàries, Sánchez ha destacat el reforçament del Sistema Nacional de Salut i la creació del Centre Estatal de Salut Pública "per millorar la gestió de les emergències sanitàries".



A més, el líder de l'Executiu ha anunciat un nou marc regulador estatal bàsic del personal de prevenció i extinció d'incendis amb l'objectiu de "guanyar en eficàcia en la lluita contra els focs". Per acabar, el president espanyol ha destacat que s'abordarà una "inversió sense precedents perquè les Canàries i les Balears siguin territoris plenament descarbonitzats". I l'aprovació de dos plans estratègics per al desenvolupament econòmic de Ceuta i Melilla.