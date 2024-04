DIRECTO | Toda la última hora tras la carta de Pedro Sánchez por los ataques de la ultraderecha a su esposa Begoña Gómez

Aragonès no contempla una cuestión de confianza a Sánchez: "La crisis no es con sus socios"

Siguiendo en Catalunya, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que "no tendría sentido" que Pedro Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza, ya que no hay "un problema con sus socios de investidura", sino "de otro ámbito".

Preguntado sobre la carta de Sánchez tras la denuncia contra su esposa, Begoña Gómez, el president Aragonès ha recordado que si el presidente medita su renuncia es "por otras razones", que no son estrictamente políticas. Por ello, aunque ha dicho no querer entrar en "especulaciones" y ha dicho que plantear una cuestión de confianza "no tendría sentido".