El PSC arranca la campaña con un llamamiento a una resistencia colectiva en defensa de Sánchez

El inesperado anuncio de Pedro Sánchez de este miércoles por la noche lo ha sacudido todo. La cancelación de su agenda hasta el lunes y las dudas sobre su futuro político han marcado los actos de inicio de la campaña para las elecciones al Parlament del 12 de mayo. Un impacto que, obviamente, ha sido mayor en el caso del PSC, que ha arrancado el esprint final hacia las urnas con un mitin en la Fira de Sabadell sin Sánchez, que ha sido el protagonista ausente.

Tras recibir el empuje de una encuesta del CIS que refuerza su liderato y sus opciones de asaltar la presidencia de la Generalitat, el PSC de Salvador Illa ha llenado por completo el recinto, con unas 1.600 personas que han generado un ambiente energético. Entre aplausos y cánticos de "¡presidente!", el público se percibía ansioso, inquieto por este revés político provocado por la denuncia de la entidad Manos Limpias a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez.

Frente a este panorama, Illa ha querido seguir adelante con la campaña y ha hecho un llamamiento a la resistencia contra la derecha y la ultraderecha que "trata de hundirlos". "Hacemos un llamamiento a la sociedad catalana y también a la española para levantar una resistencia colectiva a este tipo de políticas. Una resistencia que dice 'no' al insulto al adversario y dice 'sí' a la política noble, entendida como un servicio público para mejorar la vida de los ciudadanos", ha sentenciado.

En esta línea, ha añadido que "algunos están poniendo en riesgo las reglas del juego" y los "procedimientos democráticos", perdiendo el "respeto" e instrumentalizando las instituciones.

La transformación de Catalunya tras "una década perdida"

Salvador Illa tiene un objetivo muy marcado: "Unir y servir desde el Govern de la Generalitat". Según el candidato del PSC, los últimos presidentes no han estado "atentos" a las necesidades de la ciudadanía. "El balance de estos últimos diez años es negativo, muy por debajo de lo que Catalunya merece. Hay sequía y no han hecho nada para estar preparados. No se ha avanzado en materia de energías renovables. La educación de nuestros hijos está a la cola de Europa. No han hecho nada de nada", ha reprochado a Junts y Esquerra Republicana.

Las propuestas de su partido, sin embargo, pasan por construir vivienda protegida e infraestructuras y comenzar la tercera transformación de Catalunya: "Si queréis a Catalunya y queréis el bienestar de todos los catalanes, como yo lo quiero, estáis todos convocados el próximo domingo 12 de mayo. Necesitamos fuerza para gobernar".

Por su parte, el ministro de Industria y antiguo alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha remarcado la importancia de convertir a Illa en el "primer gran presidente de Catalunya después de una década perdida", así como ha mostrado su apoyo a Sánchez: "Compañero Pedro, no lo conseguirán, porque no les dejaremos. La democracia española es mucho más fuerte que la infamia. Te queremos y te necesitamos para construir la Catalunya y la España que queremos construir".

Antes del inicio del mitin a las siete de la tarde, se ha celebrado una reunión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva del PSC a puerta cerrada para valorar la situación y reconducir la hoja de ruta de la campaña.