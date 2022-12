El Govern vol accelerar la comissió bilateral amb l'Estat per avançar el traspàs de Rodalies 

La Generalitat ha demanat aquest dimecres celebrar una reunió bilateral amb l'Estat "amb celeritat" per tractar el traspàs de les competències de Rodalies. Així ho ha anunciat el Departament de Territori a través del seu compte de Twitter després de la col·lisió entre dos trens de l'R4 d'aquest matí a Montcada i Reixac. El conseller de Territori, Juli Fernández també ha informat que ha obert un expedient informatiu a Renfe per aclarir les causes de l'accident.

El Departament de Territori recorda que en la darrera dècada s'han produït sis accidents greus a la línia R4 i que no s'ha complert amb el compromís inclòs en el Pla de Rodalies entre 2008 i 2015 d'instal·lar el sistema ERTMS nivell 2, que serveix per geolocalitzar els trens i millorar la seguretat ferroviària.

Sis accidents en 10 anys

Un dels accidents més greus a l'R4 es va produir el febrer del 2019 quan una maquinista va morir com a conseqüència d'un xoc frontal entre dos trens a l'alçada de Castellgalí i un centenar de persones més van haver de ser ateses per ferides de diversa consideració. Pocs mesos abans, un passatger de 36 anys va morir i una cinquantena més van resultar ferits a Vacarisses per un descarrilament causat per una esllavissada.

El darrer sinistre greu a la xarxa ferroviària catalana es va produir a la primavera d'aquest any a Sant Boi de Llobregat, quan un xoc entre un tren de mercaderies i un de passatgers de la S8 va provocar la mort d'un dels maquinistes i una vuitantena de viatgers van resultar ferits. En aquest cas, però, l'accident va tenir lloc a una línia gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), competència de l'Executiu català.

"Urgent i inajornable"

En declaracions, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat que està fent seguiment dels fets i ha desitjat una "ràpida recuperació" als ferits. També ha demanat "totes les explicacions" a Renfe, Adif i el govern espanyol. "Millorar el servei a Catalunya és urgent i inajornable", ha conclòs.

Al mateix temps, el grup d'Esquerra Republicana al Senat ha registrat aquest dimecres una bateria de preguntes per escrit al govern espanyol sobre l'accident ferroviari que ha tingut lloc a Montcada i Reixac. La portaveu dels republicans al Senat, Mirella Cortès, reclama a l'executiu que expliqui "quan té previst el govern fet les inversions necessàries a Rodalies per disposar d'un servei públic ferroviari de qualitat a Catalunya". La senadora per Lleida Sara Bailac també ha apuntat en un missatge a twitter que "és urgent que a Catalunya puguem comptar amb un transport ferroviari en condicions dignes i segures".