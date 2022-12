Més de 150 persones ferides amb contusions per l'encastament d'un tren contra un altre a Montcada i Reixac 

Finalment, més de 150 persones han resultat ferides lleus -bàsicament amb contusions- per l'encastament d'un tren contra un altre a l'estació de Montcada i Reixac - Manresa (Vallès Occidental), segons el balanç del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). En concret, 150 passatgers han patit contusions lleus i cinc més han resultats ferides de poca gravetat. Algunes desenes han estat traslladats a centre sanitaris, afectats per policontusions i algun traumatisme al cap, però sense gravetat.

L'incident ha passat a les 7.50 hores. Renfe ha activat el protocol per aquest tipus d'incidents i mentre el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), hi ha enviat 18 ambulàncies, Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat. Els Bombers hi han enviat 7 dotacions per ajudar en 'evacuació dels trens. No hi ha cap persona atrapada als combois.

L'accident ha passat quan per causes que s'estan investigant un tren que circulava en direcció a Barcelona ha arribat per darrere a un altre que era a l'estació i que es dirigia també a la capital catalana.



Els trens afectats cobrien la línia R4 de Rodalies de Renfe, la circulació de la qual s'ha aturat arran de l'accident, igual que la de les línies R7 i R12, en tots dos sentits. A quarts d'11, però, ja s'havien pogut restablir.

Fonts de Renfe han informat a Efe que de moment es desconeixen les circumstàncies en què s'ha produït l'accident, que ha obligat a activar el protocol per a aquest tipus de sinistres en col·laboració amb Protecció Civil i el Sistema d'Emergències Mèdfiques (SEM) ).

El telèfon d'emergències 112 ha atès la primera trucada d'un passatger a les 07.59 hores. En total s'han rebut 15 trucades. Els Bombers hi han treballat amb 7 dotacions terrestres, que en primera instància han establert una zona de seguretat, en què només podien accedir els operatius del cos i els serveis sanitaris. Els Bombers també han fet una evacuació controlada del tren afectat, acompanyant totes les persones ferides fins al punt d'atenció sanitària. Mossos d'Esquadra, que es farà càrrec de la investigació del sinistre, ha participat en el dispositiu amb 7 dotacions, incloent les de la unitat d'investigació.