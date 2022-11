Més trens a la línia Barcelona-Vallès en hores punta: un cada cinc minuts a Sabadell i Terrassa

Bones notícies per als viatgers habituals de la línia Barcelona-Vallès. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) augmentarà la freqüència de pas dels trens en hores punta entre la capital catalana i les dues capitals del Vallès Occidental, Sabadell i Terrassa, i Sant Cugat del Vallès. Així ho ha concretat aquest dimarts el Govern, que considera que aquesta mesura, que es posarà en marxa el 9 de desembre, donarà resposta a l'increment de demanda dels últims anys.

Concretament, un tren de FGC unirà Barcelona amb Sabadell i Terrassa cada cinc minuts, i amb Sant Cugat del Vallès, cada 2,5 minuts en hores punta. Durant la resta del dia, sortiran trens cada 10 minuts i 5, respectivament. Aquest augment de l'oferta serà possible gràcies a la posada en marxa de 15 nous trens. Amb aquests nous combois, la línia assoleix la seva màxima capacitat. La millora del servei, segons el Govern, incrementarà un 37% el nombre de places que ofereix la línia i es passarà d'una capacitat de 80 milions de viatges l'any a 110 milions.

Adéu als trens semidirectes

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha comentat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu que l'increment de freqüències era un pas "necessari i ambiciós" i ha remarcat que la línia Barcelona-Vallès es convertirà "en la primera línia real de metro metropolitana". Així mateix, Plaja ha comentat que també s'eliminaran els trens semidirectes, és a dir, aquells no feien tot el recorregut o bé no paraven a totes les estacions.

A partir del 9 de desembre, la línia Barcelona-Vallès estarà formada per les línies S1 Terrassa, S2 Sabadell, L6 Sarrià, L7 Avinguda Tibidabo i L12 Reina Elisenda. Les línies S6 Universitat Autònoma i S7 Rubí s'allarguen fins a Sabadell i Terrassa i desapareixeran com a línies per convertir-se en trens de les línies S1 i S2. Per tant, els trens S1 i S2 pararan a totes les estacions, cobrint el servei i parades de les actuals línies S5, S6 i S7.