La xarxa ferroviària catalana necessita més inversió. Així ho ha reconegut el ministre de Foment, José Luis Ábalos, tot i que ha afegit que "en principi" aquesta necessitat no és la causa del xoc de trens que ha tingut lloc aquest divendres a Castellgalí (Bages) on va morir una maquinista i desenes de persones van resultar ferides, algunes de gravetat.



L'accident s'hauria produït, segons el ministre, com a conseqüència d'una concatenació d'errors humans.

Ho ha declarat als periodistes a Barcelona, en preguntar-se-li per la crítica del conseller de Territori de la Generalitat, Damià Calvet, que considera que la falta d'inversió estatal va influir en el sinistre, per l'estat de la infraestructura, informa Europa Press.



Ábalos ha afegit que ell mateix ha reiterat davant el Congrés i el Senat que la falta d'inversions a Catalunya és evident, però no creu que tingui a veure amb el sinistre: "Una altra cosa és la causa d'aquest accident, que no té a veure amb les inversions, en principi". "No descartem una concatenació d'errors humanes, també, lògicament, derivats de com està funcionant el servei", ha matisat.

A la pregunta sobre si es pot atribuir l'accident al mal funcionament del sistema de fre d'emergència, ha respost que "no ha estat aquest el problema", sinó que un tren circulava en contradirecció, i ara cal saber el motiu.



La manca d'automatització i renovació de les mesures de seguretat és un problema que afecta a les línies de tot l'Estat, segons ell, i la resolució d'aquestes insuficiències Espanya, no es pot fer "d'un dia per a un altre". Resulta evident, ha dit, que si hi hagués més inversions que les que s'han fet en els darrers anys i si la xarxa estigués més automatitzada, "es compensaria en bona part el que és el factor humà".

Inversions en ferrocarrils als pressupostos de l'Estat

Pel que fa a les inversions, el ministre ha aprofitat l'oportunitat per vincular-les a la llei de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE). "Hem reorientat tota la nostra política d'inversió cap a la xarxa convencional i de rodalies". "Hi ha unes propostes d'augment molt significatives, precisament perquè partim d'aquest diagnòstic. Però per a això necessitem, com saben, uns comptes", l'aprovació dels quals depèn dels partits que van votar a favor de la moció de censura contra el Govern de Mariano Rajoy, inclosos els independentistes.



Ha insistit que el seu ministeri té un projecte molt ambiciós de modernització de la seguretat ferroviària i de la infraestructura: "Això és l'hem plantejat en el projecte de llei de PGE i que jo he explicat reiteradament. Però això és el que ens hem trobat", en referència a la falta de millores.

Ábalos ha fet aquestes declaracions en el Centre de control de trànsit centralitzat de l'Estació de França de Barcelona, per estar informat sobre els primers treballs d'investigació de l'accident per part d'Adif i de Renfe. S'ha reunit amb els presidents de Renfe i d'Adif, Isaías Taboas i Isabel Pardo de Vera, respectivament, i ha anunciat que en un parell de dies com a màxim es podrà fer públic un informa



Després ha dit que hi ha recerques paral·leles de Renfe, d'Adif i de la Comissió de recerca d'accidents ferroviaris, i que preveu fer públic un informe preliminar sobre els fets.



El ministre ha explicat també als periodistes que s'ha pogut veure amb els familiars de la maquinista de 26 anys morta en l'accident. Era de la ciutat de Còrdova, filla d'un empleat d'Adif i germana d'un home que estudia per a ser ferroviari.



Ábalos s'ha reunit després amb el conseller de Territori de la Generalitat, Damià Calvet, al qual havia telefonat aquest dissabte al matí per a plantejar-li una trobada a Barcelona, però després d'aquesta trobada no han fet declaracions.



Calvet havia avançat abans de la reunió que demanaria més inversió en la infraestructura ferroviària i, més en concret, que es millorin els elements de seguretat en el tram de la línia R-4 on va tenir lloc la col·lisió frontal entre dos combois.

Com és possible que fallin tantes coses en cadena?

El conseller de Territori de la Generalitat, Damià Calvet, ha reclamat aquest dissabte a Renfe



En declaracions a l'emissora RAC1, el conseller ha recordat que es tracta del segon accident que té lloc en la mateixa línia en els darrers tres mesos, en un tram de 10 quilòmetres, la qual cosa reflecteix, al seu judici, "el dèficit històric de finançament de l'Estat espanyol per a les infraestructures de Catalunya".

"Un xoc frontal és gravíssim, no s'explica com és possible que un tren circuli en sentit contrari durant tants quilòmetres, que fallin tantes coses en cadena. La senyalització automatitzada, la sortida de l'estació de Manresa, els encaminaments de cada via, les comunicacions entre maquinista i centre de control... tot això, ja sigui automàtic o manual, podria haver evitat l'accident", ha dit el conseller.

A l'espera de conèixer els resultats de la investigació de Renfe per a determinar les causes de l'accident, Calvet ha reclamat millores en els elements de seguretat d'aquesta zona, argumentant que "venim d'un tram de via única fins a Manresa i comença un tram de doble via, i en aquest tram ha d'haver-hi elements de seguretat que evitin accidents com aquest. Amb la investigació sobre la taula exigirem correccions".



El conseller ha assegurat així mateix que, quan es compleixen 10 anys de la decisió de traspassar a la Generalitat la gestió del servei de rodalies de Renfe, només s'ha completat un 12% d'aquest traspàs, la qual cosa resulta "lamentable, denunciable" i s'ha de corregir, "no amb promeses, sinó amb fets".