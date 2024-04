El PSC inicia la campanya amb una crida a una resistència col·lectiva en defensa de Sánchez

L'inesperat anunci de Pedro Sánchez d'aquest dimecres al vespre ho ha sacsejat tot. La cancel·lació de la seva agenda fins al dilluns i els dubtes sobre el seu futur polític han marcat els actes d'inici de la campanya per a les eleccions al Parlament del 12 de maig. Un impacte que, evidentment, ha estat major en el cas del PSC, que ha començat l'sprint final cap a les urnes amb un míting a la Fira de Sabadell sense Sánchez, que ha estat el protagonista absent.

Després de rebre l'impuls d'una enquesta del CIS que reforça el seu lideratge i les seves opcions d'assaltar la presidència de la Generalitat, el PSC de Salvador Illa ha omplert completament el recinte, amb unes 1.600 persones que han generat un ambient energètic. Entre aplaudiments i càntics de "president!", el públic semblava ansiós, inquiet per aquest revés polític provocat per la denúncia de l'entitat Manos Limpias a l'esposa de Sánchez, Begoña Gómez.

Davant d'aquest panorama, Illa ha volgut seguir endavant amb la campanya i ha fet una crida a la resistència contra la dreta i l'extrema dreta que "tracta d'enfonsar-los". "Fem una crida a la societat catalana i també a l'espanyola per aixecar una resistència col·lectiva a aquest tipus de polítiques. Una resistència que diu 'no' a l'insult a l'adversari i diu 'sí' a la política noble, entesa com un servei públic per millorar la vida dels ciutadans", ha sentenciat.

En aquesta línia, ha afegit que "alguns estan posant en perill les regles del joc" i els "procediments democràtics", perdent el "respecte" i instrumentalitzant les institucions.

La transformació de Catalunya després "d'una dècada perduda"

Salvador Illa té un objectiu molt marcat: "Unir i servir des del Govern de la Generalitat". Segons el candidat del PSC, els últims presidents no han estat "atents" a les necessitats de la ciutadania. "El balanç d'aquests últims deu anys és negatiu, molt per sota del que Catalunya mereix. Hi ha sequera i no han fet res per estar preparats. No s'ha avançat en matèria d'energies renovables. L'educació dels nostres fills està a la cua d'Europa. No han fet res de res", ha recriminat a Junts i Esquerra Republicana.

Les propostes del seu partit, però, passen per construir habitatge protegit i infraestructures i començar la tercera transformació de Catalunya: "Si estimeu Catalunya i voleu el benestar de tots els catalans, com jo ho vull, esteu tots convocats el pròxim diumenge 12 de maig. Necessitem força per governar".



D'altra banda, el ministre d'Indústria i antic alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha remarcat la importància de convertir Illa en el "primer gran president de Catalunya després d'una dècada perduda", així com ha mostrat el seu suport a Sánchez: "Company Pedro, no ho aconseguiran, perquè no els deixarem. La democràcia espanyola és molt més forta que la infàmia. T'estimem i et necessitem per construir la Catalunya i l'Espanya que volem construir".

Abans de l'inici del míting a les set de la tarda, s'ha celebrat una reunió extraordinària de la Comissió Executiva del PSC a porta tancada per valorar la situació i reconduir la línia de la campanya.