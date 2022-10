El Govern espanyol destinarà el 2023 1.012 milions a Rodalies, un 20% més

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha assegurat aquest dilluns que Catalunya és la comunitat on més s'ha invertit en el primer semestre del 2022 "en dades absolutes", tant si es té en compte la important compensació a Abertis per l'alliberament de les autopistes com si no. La ministra ha evitat detallar el percentatge d'execució sobre el total, que s'ha de publicar en els propers dies i ha defensat que els comptes de 2023 "no són cap brindis al sol", tot destacant els 1.012 milions per Rodalies, un 20% més. D'altra banda, l'exalcaldessa de Gavà ha defensat l'actuació del seu ministeri a Catalunya i ha excusat la baixa execució pressupostària fent referència a l'herència dels governs anteriors del PP.

Sánchez defensa que a Catalunya és on més s'ha invertit el primer semestre del 2022

"No podem perdre de vista la situació prèvia de la qual partíem el 2018, amb actuacions i inversions que en molts àmbits d'infraestructures estaven aturades i molts projectes que ni tan sols s'havien començat a redactar", ha dit en una roda de premsa a la delegació del Govern espanyol a Catalunya. Sánchez ha insistit que "és conegut quin era el posicionament polític respecte a Catalunya" del PP i ha posat com exemple la lentitud de les obres de la Sagrera, que "ara ja han superat el 60%" del total.



D'altra banda, també ha atribuït la baixa execució a l'impacte "importantíssim" de la pandèmia i també l'alça de costos derivada de la crisi d'Ucraïna. La ministra ha defensat que s'ha invertit un 40% més que el mateix periode del 2021, quan l'execució va ser de prop del 13% del total, però no ha donat més detalls de la xifra d'aquest any.



D'altra banda, ha admès que estan treballant per "donar la volta a les xifres d'execució a Catalunya" ja que el seu equip "no pot estar satisfet amb un nivell més baix" d'execució que el 100%. En aquest sentit, ha detallat que durant aquest any 2022 les licitacions ja sumen 850 milions d'euros, cosa que representa "el mateix que tot l'any 2021".

Precisament en relació a la polèmica execució pressupostària de l'any passat, quan la Comunitat de Madrid va rebre un 160% d'inversió més que Catalunya, Sánchez ha explicat que la compensació del rescat de les autopistes va ser un element que va desequilibrar la balança.



Pel que fa als pressupostos del 2023, ha defensat que el seu ministeri ha pressupostat un 19,4% de la inversió regionalitzable a Catalunya, una xifra que està "per sobre de la contribució de Catalunya al PIB espanyol" i "compleix amb l'Estatut". En aquest sentit, ha destacat que el català és el territori que més inversió rep en matèria de ports i d'Adif. Els trams catalans del corredor mediterrani rebran 318 milions.



Entre algunes de les inversions que es destinen a Rodalies destaquen el desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga, els accesos a l'aeroport o el soterrament a Sant Feliu de Llobregat i a Montcada i Reixac.