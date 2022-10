Giró denuncia que amb els nous pressupostos estatals, Catalunya "tornarà a tenir un dèficit d'inversió"

El conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha lamentat aquest divendres que Catalunya "tornarà a tenir un dèficit d'inversions" de l'Estat després de conèixer el projecte dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) per a l'any que ve presentats ahir pel Govern espanyol. "Té sentit que un motor de l'Estat com Catalunya sistemàticament se'l sotmeti a un dèficit fiscal d'inversions?", s'ha preguntat el conseller en una entrevista a TV3. "Quan passa un any pot ser casualitat, dos potser també, quan passa 25 anys no", ha continuat.

A més a més, el conseller ha recalcat que la pròpia previsió de Ministeri d'Hisenda estableix que l'execució de les inversions territorialitzables durant el 2022 a Catalunya serà del 39%. El volum seria pràcticament calcat al del 2021, quan l'execució de les inversions a Catalunya fixades als PGE tot just va ser del 35,8%.

La dada va desfermar una forta tempesta política, ja que la Generalitat i entitats catalanes-com la Cambra de Comerç i Foment del Treball- van denunciar l'eterna infraexecució pressupostària que pateix el Principat. De fet, segons càlculs de Públic a partir de les dades d'Hisenda, entre 2013 i 2021 l'execució de la inversió de l'Estat a Catalunya només va ser del 61,4% del pressupostat, el que es tradueix en uns 4.400 milions menys dels previstos.

En l'entrevista a TV3, Giró ha recordat que el Govern espanyol va donar a conèixer ahir les inversions territorialitzables, que estima que són la meitat del total, però que de la resta, amb dotacions previstes per a Defensa, Interior, Ciència i Digitalització, no es concreta on s'aplicaran. "No es diu on aniran, bàsicament aniran a Madrid", ha advertit. "Hi ha una meitat que ens prometen un 17% i veurem quant vindrà i hi ha una altra meitat que no ens diuen ni què tocarà, probablement molt poc", ha insistit.

Per tot això, ha tornat a proposar unitat d'acció dels partits catalans a Madrid. Per a Giró, els PGE són "un joc de mans" i ha criticat la permanent baixa execució a Catalunya com per exemple l'any passat, del 35,8%, "en plena agenda de reencuentro", ha dit.

Pressupostos de la Generalitat

D'altra banda, Giró també s'ha referit als comptes que la Generalitat té pràcticament enllestits per a l'any que ve i que preveuen un augment del sostre de despesa de 3.000 milions d'euros sense comptar els fons europeus. Per ara, segons el conseller, ja s'ha acordat amb tots els departaments quina despesa podran fer l'exercici de l'any que ve si els pressupostos tiren endavant i ha proposat algunes modificacions fiscals.



Giró ha explicat que va proposar augmentar el mínim exempt de l'impost de patrimoni dels 500.000 euros als 700.000 euros després que es rebaixés per donar resposta a la crisi del 2012 i a una Generalitat en "fallida tècnica". Segons ha afegit, seria situar Catalunya al mateix nivell d'altres comunitats que apliquen aquest impost i "ser més competitius". La realitat, però, és que actualment l'impost de patrimoni només afecta 80.000 contribuents a Catalunya, poc més de l'1% de la població, és a dir, només a membres de les classes més altes.