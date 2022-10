Els pressupostos de l'Estat destinen a Catalunya el 17,2% d'inversions

El projecte de pressupostos generals de l'Estat per al 2023 que el Govern espanyol ha presentat aquest dijous al Congrés dels Diputats inclou 2.308,92 milions d'euros en inversions territorialitzables a Catalunya, un 17,2% del total a l'Estat i, per tant, encara per sota del pes del PIB català a l'Estat, el 19%. És una xifra superior a la dels pressupostos de 2022, quan les inversions ascendien a 2.230,74 milions, però també representaven un 17,2% del total.

L'Estat pagarà també 200 MEUR pendents dels pressupostos de 2008

Segons aquests comptes, el territori que rep més inversions torna a ser Andalusia, amb 2.318,85 milions (17,2%), i per darrere de Catalunya hi va la Comunitat de Madrid, que rep 1.305,35 (9,7%) milions, vuit dècimes més que el pressupost anterior, i el País Valencià, amb 1.269,46 milions (9,4%).



A la xifra de 2.308,92 milions, el Ministeri d'Hisenda hi afegeix 200 milions pendents dels pressupostos del 2008, una transferència que dona compliment a una sentència del Tribunal Suprem de 2017. La inversió territorialitzada arriba als 13.444 milions, un 2,4% més. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha assegurat que aquest capítol "compleix totes les disposicions estatutàries", incloses a l'Estatut de Catalunya. Els comptes de l'any 2022 i 2021 ja van recollir també 200 milions pel compliment d’aquesta sentència.

Fonts del Ministeri d'Hisenda han insistit que els pressupostos de 2023 compleixen amb les disposicions estatutàries i han argumentat que amb la suma dels 200 MEUR de la sentència, el pes de Catalunya s'enfila al 18,5% i això s'aproxima al pes en el PIB.



Les mateixes fonts han explicat que ja han iniciat els primers contactes amb els grups parlamentaris i han vaticinat que la negociació amb ERC serà "complicada". "No és fàcil la negociació" amb els republicans, han afirmat.



Dèficit d'execució pressupostària

De manera crònica, les inversions del Govern espanyol a Catalunya han quedat per sota del pes de l'economia catalana en el conjunt de l'Estat -al voltant del 18-19% del PIB- i, fins i tot, del seu pes poblacional (16%), però és que a més a més es repeteix una realitat que agreuja la situació: la inversió que el Govern espanyol executa a Catalunya queda per sota de la que apareix als pressupostos.

Madrid va rebre el 25% de les inversions executades per l'Estat; Catalunya, un 9%

Segons un informe del Ministeri d'Hisenda, el 2021 a Catalunya tot just s'hi van liquidar el 35,8% de les inversions previstes als pressupostos generals de l'Estat (PGE), el que equival a gairebé 740 milions d'un total de 2.068 fixats. El regust de greuge i de maltractament s'accentua quan es compara amb la realitat de Madrid: a la comunitat presidida per Isabel Díaz Ayuso la liquidació d'inversions va pujar a 2.086 milions, el que suposa un 183,9% de l'establert als PGE. Dit amb altres paraules, mentre que Madrid va rebre el 25% de les inversions executades per l'Estat, Catalunya es va quedar en un 9%.