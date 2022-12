El Govern reclama de nou el traspàs de Rodalies a la inauguració de la nova estació de Sant Andreu

Després de quasi tres mesos d'obres i sense circulació de trens, la nova estació de Rodalies de Sant Andreu ha entrat en funcionament aquest dilluns a primera hora del matí. A les 4.55 hores de la matinada d'aquest dilluns ha sortit des de Granollers el primer tren de l'R2 en direcció Barcelona. El conseller de Territori, Juli Fernández, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han celebrat la posada en marxa del nou servei entre requeriments a l'Estat.

Durant l'acte d'inauguració oficial de la terminal renovada, que posa fi a 168 anys d'història, Fernández ha aprofitat per tornar a reclamar que es completi el traspàs de la infraestructura a la Generalitat, sobretot després de l'últim accident a Montaca i Reixac, on van resultar ferides més de 150 persones. El conseller de Territori, a més, ha criticat que l'Estat no té els catalans com a prioritat, un fet que ha titllat d'"intolerable".

De la mateixa manera, l'alcaldessa de Barcelona ha afirmat que és una "alegria" pels veïns de Sant Andreu "conquerir" una estació que veu com a "magnífica", però ha afegit que "queda molt per fer". Colau ha demanat "més velocitat" en les inversions d'obres promeses des de fa dècades, com ara les de la futura estació de Sagrera.

El 35% del pla de Rodalies ja està en marxa

Per la seva banda, la ministra de Transports, Agenda Urbana i Mobilitat, Raquel Sánchez, ha defensat que el govern espanyol "mai havia executat tant" en ferrocarril a Catalunya. Segons ha dit, el govern espanyol ha posat en marxa el 35% del pla de Rodalies, invertint un total de 2.224 milions d'euros en dos anys, gairebé la meitat de la primera fase del pla que incloïa que el 2025 hi havia d'haver acabat o en execució 4.600 milions d'euros dels 6.300 totals.

La ministra de Transports ha respost així a les crítiques del representant de la Generalitat tot assegurant que l'executiu estatal "està complint" encara que "només es parli de les incidències". "No tenim una vareta màgica per fer en 4 anys el que s'havia de fer en 10", ha afegit.

En aquests dos anys, ha continuat, s'ha iniciat el soterrament de Sant Feliu de Llobregat, la duplicació de la R3 entre Parets del Vallès i lla Garriga, s'han iniciat obres d'accessibilitat a diverses estacions i s'ha inaugurat la nova estació de Sant Andreu. En paral·lel, ha afegit la ministra, "s'avança" en els accessos a l'aeroport i en l'estació de la Sagrera.