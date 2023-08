ERC surt en tromba a exigir el traspàs de Rodalies en plena negociació per investir Sánchez

La darrera avaria a Rodalies aquest dijous ha provocat una nova reacció en bloc del Govern de la Generalitat i l'executiu d'ERC, que ha insistit en el traspàs total. I és que la incidència de la infraestructura ferroviària d'un dels túnels de la Plaça Catalunya de Barcelona ha provocat retards a diversos trens de Rodalies aquest dijous al matí.

La infraestructura va ser una de les condicions que van posar els republicans en campanya per fer president a Pedro Sánchez, candidat del PSOE. Juntament a l'amnistia o acabar amb el dèficit fiscal de Catalunya. El traspàs de rodalies continua posant-se periòdicament sobre la taula per part de l'executiu català, més ara en plena negociació per una nova investidura del president espanyol en funcions, mentre el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, prova de recollir suports.

El president del Govern, Pere Aragonès, ha defensat novament que el traspàs de Rodalies és una "necessitat" després d'un nou dia amb incidències als trens, aquest cop a les línies R1, R2, R2 Nord, R3 i R4. En un fil a la xarxa social X, ha defensat que l'avaria "evidencia la falta d'inversions" i "la incapacitat de gestió" del Govern d'Espanya. Considera que "ja no queden excuses" per al traspàs del servei.

El cap de l'executiu català ho considera com una falta de respecte als usuaris, i assegura que prendran les mesures que calgui "davant del desgavell permanent". En aquest sentit, ha demanat a la consellera de Territori, Ester Capella, que exigeixi explicacions immediates a Adif, Renfe i al govern espanyol. "La ciutadania està farta d'un servei de segona", ha dit. El Govern està "a la disposició de tots els afectats" i que Territori en fa "un seguiment exhaustiu", ha afegit.

La incidència de la infraestructura ferroviària d'un dels túnels de la Plaça Catalunya de Barcelona ha provocat retards a diversos trens de Rodalies. Segons ha informat Adif, l'incident ha tingut lloc a un quart de 10 d'aquest dijous al matí i ha provocat endarreriments i alteracions en el servei de més de 40 minuts. La circulació de trens de les línies R1, R2, R2 Nord, R3 i R4 s'ha restablert aquest dijous a quarts d'una.

"Voluntat manifesta de l'Estat de no invertir"

Al seu temps, la consellera de Territori, Ester Capella, també ha criticat les "incidències constants" a Rodalies, que ha atribuït a una "voluntat manifesta del govern de l'Estat de no invertir allò compromès". En una piulada a X, Capella ha dit que els problemes a Rodalies afecten diàriament la vida de milers de persones, lamentant "l'afectació massiva" d'aquest dijous.

"No ens cansarem de demanar el traspàs íntegre del servei (vies, catenàries, trens) i l'aportació econòmica necessària. Volem decidir la xarxa ferroviària que volem per al nostre país", ha insistit la consellera catalana. Dels 24 dies d'agost hi ha hagut incidències a Rodalies en 23, segons la consellera.

La consellera de la Presidència del Govern, Laura Vilagrà, ha titllat la nova incidència de "vergonya". "L'única solució és el traspàs", ha insistit també a X. També ha demanat el "traspàs ja" el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena: "Fins quan ha de durar aquest escàndol?", ha preguntat retòricament a través de la xarxa social.

Des de l'executiva d'ERC, el vicesecretari general de Comunicació i Estratègia, Marc Colomer, també ha parlat de "vergonya" i d'"un desastre rere l'altre", alhora que ha demanat el traspàs integral de Rodalies i la "sobirania també ferroviària". "Traspàs integral dels trens i les infraestructures a la Generalitat, amb els diners de les inversions no executades durant dècades", ha piulat.

Juli Fernández, exconseller de Territori i ara secretari general adjunt del partit, ha insistit en el fet que el traspàs sigui integral, amb "tots els trens i totes les vies". "El mal funcionament és norma. (…). Volem totes les responsabilitats perquè les excuses no serveixen per millorar la vida de la gent", ha escrit a X.

El PP posa en dubte que Rodalies funcioni millor amb el traspàs

Per la seva banda, el president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha posat en dubte que Rodalies pugui funcionar millor si ho gestiona la Generalitat. El dirigent dels populars catalans diu que podria arribar a analitzar un traspàs de Rodalies si algú el convencés que això faria millorar el servei. Amb tot, ho posa en qüestió: "Dubto molt que els qui no saben ni organitzar unes oposicions d'interins siguin la solució de res", en referència a les proves que es van haver de repetir pel caos organitzatiu.