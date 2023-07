Rufián, Jordà i Bailac lideraran la negociació d'ERC amb el PSOE

ERC ha designat l'equip negociador per a una possible investidura del candidat del PSOE, Pedro Sánchez, després dels resultats de les eleccions generals del 23-J. Està format pels diputats electes al Congrés Gabriel Rufián i Teresa Jordà, i la senadora Sara Bailac, que pilotaran les converses amb els socialistes. S'hi afegiran, per definir la negociació estratègica, la secretària general, Marta Rovira -des de l'exili de Suïssa-; el president del grup parlamentari, Josep Maria Jové; la portaveu i vicesecretària, Marta Vilalta; i l'exconseller Juli Fernández. Jordà farà de portaveu a la negociació.

D'altra banda, Esquerra inicia un procés de diàleg intern des d'aquesta setmana fins a final d'any per debatre sobre resultats electorals i el futur del partit en diversos àmbits, un procés en certa manera similar al que també portarà a terme a la CUP, que diumenge va quedar fora del Congrés en perdre 150.000 vots i els dos diputats que tenia.

L'aritmètica del 23-J fa que ERC tingui "la clau" de la presidència del govern espanyol, de nou, tot i que ara també tindrà el mateix rol Junts. Ambdues formacions independentistes van obtenir 7 escons a les eleccions de diumenge passat, uns vots que necessita Sánchez per ser escollit president de nou. ERC, però, va perdre més de 400.000 vots, mentre que el conjunt de l'independentisme se'n va deixar 660.000 en comparació amb els comicis del 10 de novembre del 2019. A les municipals del 28 de maig Esquerra ja havia baixat en 300.000 vots, passant de primera a tercera força, darrere de PSC i Junts.

Rodalies, finançament i negociació del conflicte polític, demandes d'ERC per a un acord amb el PSOE

Els republicans ja han deixat clares les seves condicions: traspàs de Rodalies amb ingrés del deute econòmic pendent; fi del dèficit fiscal; i tornar a negociar sobre el conflicte polític. A més, ERC es marca com a prioritat establir un acord estratègic amb Junts que vagi més enllà de la investidura. En campanya Esquerra ja subratllava que les condicions a Sánchez haurien de ser "consensuades" per l'independentisme.

Diàleg amb Junts

ERC i Junts ja han iniciat els contactes amb aquest objectiu. De fet, Rovira i el seu homòleg de Junts, Jordi Turull, ja han tingut unes primeres converses en aquest sentit. L'interès d'uns i altres per aconseguir grup propi és un dels temes que hi ha damunt la taula, després de quedar-se'n sense pels resultats del 23-J.

Una via -amb menys opcions- passaria per tenir un grup conjunt entre els dos partits. Una altra seria ajuntar-se amb d'altres formacions com el BNG o Bildu -amb qui ERC comparteix estratègia política a Madrid-, o perquè el PSOE, a partir d'una necessària majoria a la Mesa del Congrés, atorgués grup propi a ERC i grup propi a Junts, a canvi del seu suport a Sánchez. Una opció que els socialistes es plantegen.