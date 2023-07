El PSOE facilitarà que ERC i Junts tinguin grup parlamentari propi a canvi de presidir el Congrés

El full de ruta del PSOE i de Pedro Sánchez de cara a formar govern a l'Estat té al punt de mira una data. El 17 d'agost es constitueixen les Corts. És a dir, els diputats i senadors celebraran sessions plenàries amb els seus nous integrants sortits de les urnes el 23 de juliol.



És una primera cita clau per apropar-se a la investidura, segons diferents fonts consultades per Público. Aquest dia els socialistes pretenen visibilitzar que compten amb una majoria parlamentària suficient. Per a això, han d'acontentar d'alguna manera els seus potencials socis de govern: ERC, Junts, PNB, BNG o EH Bildu.

La intenció del PSOE és retenir la presidència del Congrés, un càrrec de màxima rellevància. Actualment aquesta funció recau en Meritxell Batet. Les fonts consultades apunten al fet que el lògic seria que ella seguís en el seu lloc, igual que Alfonso Rodríguez Gómez De Celis, vicepresident primer. Però qualsevol escenari està obert i serà Sánchez qui decideixi. També volen en el PSOE, òbviament, conservar la majoria de la Mesa de la Cambra Baixa.

Els socis catalans d'ERC i Junts no compten amb els requisits necessaris per formar per si mateixos un grup parlamentari propi. Però això pot canviar si la majoria de la Mesa del Congrés ho considera. I aquí el PSOE ho té clar. Facilitaran que les forces independentistes el tinguin si aquests grups els asseguren el seu vot favorable per a la presidència del Congrés. Així ho asseguren fonts de la direcció socialista.

Com s'elegeix la Mesa i la Presidència del Congrés?

D'acord amb el que especifica el Reglament del Congrés, perquè els diputats puguin constituir un grup parlamentari propi han de reunir-se alguns requisits que no compleixen ERC i Junts, però que podrien alleujar-se mitjançant la negociació amb el PSOE.



La primera xifra màgica que no compleixen les dues formacions independentistes catalanes és la que obre la porta als diputats a formar grup parlamentari propi de manera directa. Si un mínim de 15 diputats volen formar aquest grup, poden fer-lo sense cap mena d'inconvenient. Esquerra i Junts en tenen només set cadascun.

El Reglament també apunta que existeixen dues excepcions perquè les formacions polítiques que no aconsegueixen aquests 15 escons puguin constituir aquest grup parlamentari propi. Una d'elles és que, havent obtingut un mínim de cinc escons, la candidatura en qüestió hagi aconseguit, almenys, el 15% dels vots en totes les circumscripcions en les quals s'hagi presentat.

Cap dels dos partits compleix el requisit. ERC es va quedar, a Barcelona, amb un 12,33% i a Girona no va arribar al 15% per unes poques dècimes. Junts, per part seva, a penes va superar l'11% a Tarragona i no va arribar al 10% a Barcelona.

L'altra opció per formar grup parlamentari propi és similar. Poden fer-ho les candidatures que hagin aconseguit, de nou, cinc escons i com a mínim el 5% dels vots en tota Espanya. Ni ERC ni Junts arriben al 2% per separat.

Què és el que es negociarà?

Existeixen escletxes perquè les formacions que es queden fora dels límits puguin accedir a conformar un grup parlamentari propi. La primera d'elles és que, en aquest cas, ERC i Junts unissin els seus set respectius diputats i en sumessin un altre, per exemple el del BNG. 15 diputats i via lliure.

També està permesa la cessió temporal de diputats fins que es compleixi el mínim requerit. No obstant això, cal no oblidar que la Mesa del Congrés té la potestat per a permetre o no la formació de grups parlamentaris, per la qual cosa, tal com assenyala l'Agència EFE, podria donar llum verda a ERC i Junts per a això, tot i que no arribin als mínims exigits, com va ocórrer en 2011 amb UPyD.

En paral·lel, després de l'última sessió de la Diputació Permanent de la legislatura, la portaveu del Partit Popular Cuca Gamarra ha reclamat el dret de la seva formació que prevalguin els 136 escons obtinguts en les eleccions i que, per tant, la presidència del Congrés i la formació de la Mesa tinguin en el seu partit el principal aspirant. "Tots els nostres plantejaments", ha assegurat, "se sostindran en la representació que tenim".