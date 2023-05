Primer dia feiner amb les línies de Rodalies recuperades després de la incidència a l'estació de Gavà

Després de gairebé tres setmanes amb la circulació de trens restringida per una avaria en un quadre de senyals de l'estació de Gavà, l'R2 Sud afronta aquest dilluns una prova de foc en el primer dia feiner amb el servei normalitzat, que es va recuperar dissabte.

Des de primera hora del matí han tornat a circular set trens per sentit en hora punta i quatre en hora vall sense incidències. La incidència va obligar a reduir a tres la freqüència de trens. Els usuaris, després de dies "complicats i caòtics" han celebrat la tornada a la normalitat de les línies afectades -R2 Sud, Regionals R13, R14, R15, R16 i R17, així com la línia R2 nord i R11-, però sense amagar certa desconfiança.

"Molts dies ha estat una odissea combinant autobusos i tren per, al final, arribar tard a la feina"

Els usuaris consultats per l'ACN han assegurat que les últimes setmanes, amb la vaga d'autobusos al Baix Llobregat i a Barcelona, i els problemes a l'R2 Sud, han estat "horroroses" i que arribar a estudi o a la feina s'ha convertit en una veritable "gimcana". "Molts dies ha estat una odissea combinant autobusos i tren per, de totes maneres, arribar tard a la feina", es queixava la Mercedes.

La Itziar, que "no recorda" l'últim dia que va arribar a l'hora a la feina, espera amb "il·lusió i optimisme" que tot funcioni correctament i "oblidar", encara que sigui per uns dies, els retards i les incidències a Rodalies.

Encara no es coneixen les causes de l’avaria

La incidència de l'1 de maig, quan va incendiar-se un quadre de senyals a l'estació de Gavà, ha obligat aquests dies a restringir la circulació dels trens. Inicialment va ser tres trens per hora i sentit que, posteriorment, es van ampliar a quatre. Paral·lelament, es va habilitar un servei de bus alternatiu entre diferents diferents poblacions i Barcelona.

Tres setmanes desprès però, les causes de la incidència no s'han aclarit encara. Adif va atribuir l'avaria inicialment a un llamp, però el Servei Meteorològic de Catalunya va certificar que el dia 1 de maig no es va registrar cap tempesta a la zona propera a l'avaria.

No obstant això, l'ens gestor d'infraestructures ferroviàries va mantenir aquesta hipòtesi i va descartar que la incidència fos deguda a la manca d'inversions, segons va comentar el passat 3 de maig el subdirector d'Operacions Nord-Est d'Adif, Alfonso Ruiz, després de reunir-se amb la Generalitat junt amb altres responsables d'Adif i Rodalies. Ruiz va al·legar que es tractava d'una incidència "inoportuna" i "absolutament impossible per predir". Per la seva banda, el secretari de Mobilitat, Marc Sanglas, va explicar la intenció de la Generalitat a dur a terme una auditoria pròpia per treure "conclusions pròpies" sobre la incidència.