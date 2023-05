La R2 Sud de Rodalies recupera aquest dissabte el servei habitual

La R2 Sud de Rodalies recupera aquest dissabte la normalitat després de gairebé 20 dies d'alteracions al servei per una incidència a un quadre de senyals de l'estació de Gavà el passat 1 de maig. L'avaria va afectar el sistema de senyalitzacions d'aquesta línia i va restringir la circulació de quatre trens per hora i sentit enlloc dels sis habituals, provocant el caos en plena campanya electoral per les municipals.

Si no hi ha cap imprevist, els trens de l'R2 sud tornaran a circular per aquest tram oferint el servei habitual en cap de setmana i els treballs hauran finalitzat un dia abans del termini que va donar la ministra de Transports, Raquel Sánchez.

Les causes de la incidència, a l'aire

Les causes de la incidència encara no s'han aclarit. En un inici, Adif va atribuir l'avaria a un llamp, però el Servei Meteorològic de Catalunya va certificar que el dia 1 de maig no es va registrar cap tempesta a la zona propera a l'avaria. No obstant això, l'ens gestor d'infraestructures ferroviàries va mantenir aquesta hipòtesi i va descartar que fos deguda a la manca d'inversions, segons va comentar el subdirector d'Operacions Nord-Est d'Adif, Alfonso Ruiz, després de reunir-se amb la Generalitat.

Ruiz va al·legar que es tractava d'una avaria "inoportuna" i "absolutament impossible per predir". Per la seva banda, el secretari de Mobilitat, Marc Sanglas, va explicar la intenció de la Generalitat a dur a terme una auditoria pròpia per treure "conclusions pròpies" sobre la incidència.