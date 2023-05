El caos de Rodalies entra definitivament en campanya a les portes de les eleccions municipals

El traspàs de Rodalies entra definitivament en campanya a les portes de les eleccions municipals del proper dia 28. "Ni tard, ni malament, ni perillosament. Volem tots els trens i totes les vies" resa un dels lemes de la campanya que ERC va llançar fa unes setmanes per reclamar el traspàs "integral" de competències de la xarxa ferroviària. De fet, és una de les armes electorals dels republicans per desgastar els socialistes, el seu gran rival en els pròxims comicis.

Ara, l'enèsima avaria en una de les principals línies de Rodalies, que des de dilluns a la nit provoca incidències i retards a la R2 Sud i diversos regionals, ha elevat la pressió sobre el PSOE i el PSC per fer realitat d'una vegada per totes el traspàs del servei de Rodalies a la Generalitat, una reclamació històrica dels partits independentistes que es repeteix pràcticament a cada cita electoral.

ERC "ha aprofitat" el caos generat en els últims dies per passar a l'acció i erigir-se com la millor alternativa al PSC en zones on els republicans volen guanyar presència, com l'Àrea Metropolitana de Barcelona, feu històricament socialista.

ERC passa a l'acció i demana la dimissió de la ministra de Transports

ERC s'ha aferrat a l'última incidència de Rodalies per reclamar de nou el traspàs complet de la gestió de la xarxa ferroviària. De moment, ha registrat tres sol·licituds de compareixença perquè els màxims responsables de Renfe i Adif donin explicacions al Parlament sobre la "mala gestió" d'aquest servei a Catalunya.

El diputat republicà Ferran Estruch ha acusat el PSOE de practicar una gestió "nefasta del servei", un servei que, al torn de rèplica, el conseller de Territori, Juli Fernández, ha reclamat que sigui transferit al Govern de manera completa. Fernández també ha anunciat que el Govern ha convocat Renfe i Adif a una reunió d'urgència per l'avaria a l'R2 Sud del dimarts

Segona estratègia d'ERC: el president del partit republicà, Oriol Junqueras, ha fet un tour per les diferents estacions de la línia R2 Sud afectades per la incidència per denunciar la pèssima gestió de la xarxa i demanar el traspàs íntegre de tota la infraestructura. La primera parada l'ha fet a l'estació de Vilanova i la Geltrú (Garraf), des d'on ha reclamat novament la reprovació i dimissió de Raquel Sánchez com a ministra de Transports "per la seva incapacitat de gestió" i ha retret al PSOE "les promeses en inversions que després no ha fet".

En aquest sentit, el president d'ERC ha instat el PSOE a "assumir les responsabilitats que durant molts anys no ha acomplert a l'hora d'actualitzar i modernitzar les infraestructures i els combois de Rodalies i Mitja Distància”.



Junts reclama un "acord de país"

Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha demanat un "acord de país" amb Govern, alcaldes i agents econòmics i socials per a denunciar l'estat de Rodalies. Turull ha retret que hi hagi "qui s'escandalitza per com està Rodalies i hagi aplanat el camí de l'engany pressupostari any rere any", en una clara referència a ERC. "Quan t'enganyen una vegada, la culpa és de l'altre; quan t'enganyen molts cops, la culpa és teva", ha afegit.

L'alcaldable de Junts a Barcelona, Xavier Trias, ha denunciat que la situació d'avaries és "crònica" a Catalunya i s'ha queixat que "cada cop es posa més dificultat a la gent que surt a treballar fora de Barcelona".

Junts també ha demanat la compareixença urgent de la ministra de Transports, Raquel Sánchez, a la comissió de Transports del Senat perquè informi "sobre el caos produït a la línia R2 Sud". A més, ha registrat diverses bateries de preguntes escrites al Govern espanyol sobre la situació de Rodalies i reclamen que l'Executiu expliqui quines mesures prendrà per evitar que es repeteixin aquesta mena d'incidències.

Dues avaries a l'R2 Sud en menys de 48 hores

Una avaria de senyalització entre les estacions de Sitges i Garraf de l'R2 Sud de Rodalies ha agreujat la situació d'aquesta línia que des de dilluns està afectada per una incidència a la infraestructura a Gavà. La nova avaria, que segons Renfe ja s'ha solucionat, ha sumat 20 minuts addicionals de retards als combois del tram que va de Sant Vicenç de Calders a l'estació de França de Barcelona, on, des de dimarts només circulen dos trens per hora i sentit amb parades a totes les estacions.

Entre principis de setembre de l'any passat, quan els abonaments van començar a ser gratuïts, i finals de març d'aquest any, Rodalies va sumar 206 incidències directes i indirectes. En total, 212 dies en els quals s'han registrat 159 casos per incidències atribuïbles als trens o a les instal·lacions, el que suposa més de tres quartes parts. En els darrers set mesos, només es van registrar sis dies sense incidències a la xarxa ferroviària de Renfe.