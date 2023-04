Junqueras reivindica el llegat de lluita d'ERC: "Sempre hem estat el partit més represaliat del país i encara ho som"

Esquerra Republicana de Catalunya ha celebrat aquest dissabte la Festa de la República i ha lliurat insígnies commemoratives als membres del partit que compleixen 25 anys de militància. L'acte ha comptat amb els parlaments del president d'Esquerra, Oriol Junqueras; el president de la Generalitat, Pere Aragonès; el candidat a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, i la secretària general adjunta i portaveu, Marta Vilalta.

En el marc de la commemoració de la República Catalana proclamada l'abril de 1931, la Festa ha arrencat davant les quatre columnes de Puig i Cadafalch a Barcelona amb la benvinguda de Gabriel Rufián. El candidat a l'alcaldia de Santa Coloma de Gramenet ha fet al·lusió a la història del partit, lligada a la història de Catalunya. Rufián ha citat les paraules de Francesc Macià i ha senyalat que "guanyar és una obligació per tanta memòria i per a tots i totes".



Tot seguit ha donat pas a l'entrega d'insígnies a la cinquantena de militants que s'han mantingut fidels al projecte republicà durant 25 anys. La jornada s'ha viscut amb un ambient festiu i reivindicatiu, i alhora ha funcionat com una eina de cohesió entre la militància a les portes de les eleccions municipals.

La història connecta amb el futur

Aragonès ha insistit que l'acord de claredat amb l'Estat és "l'única via" per a un referèndum reconegut per la comunitat internacional

Al crit de "Visca la República!", Pere Aragonès ha iniciat el seu discurs on ha reivindicat l'orgull de mantenir vius els valors que van néixer fa gairebé un segle. "En 92 anys d'història mai hem canviat el nom. Som d'esquerres, republicans i independentistes", ha apuntat.



D'altra banda, també ha dit que "els republicans tornem a presidir per fer la feina de la justícia social, d'un país per a tothom. Som el Govern transformador, de l'energètica pública, les escoles bressol gratuïtes i les polítiques feministes més avançades d'Europa".

El president de la Generalitat també ha fet una crida perquè el partit obtingui "més força que mai" per a les pròximes eleccions municipals del 28-M i ha assegurat que el projecte dels republicans "fa por als adversaris". Aragonès ha insistit que l'acord de claredat amb l'Estat és "l'única via" per a un referèndum reconegut per la comunitat internacional.

Oriol Junqueras ha estat l'encarregat de clausurar la Festa, i ha començat amb una dada significativa: Esquerra Republicana és el partit que presentarà més llistes electorals arreu del país i l'únic que presentarà llista a totes les capitals de comarca.

Junqueras: "Sempre hem estat el partit més represaliat de la història del país i encara ho seguim sent"

Junqueras s'ha mostrat ferm en la idea que Catalunya és un referent en la lluita contra els enemics de la democràcia. "Sempre hem estat el partit més represaliat de la història del país i encara ho seguim sent. Ens sentim profundament orgullosos de defensar la democràcia, la llibertat, la justícia i la fraternitat", ha senyalat.

El president d'Esquerra, que va passar gairebé quatre anys a la presó, ha afirmat que tenen una oportunitat i un deure de cara als que els han precedit i a les futures generacions. "Volem exercir aquest deure des de la Generalitat i els municipis", ha sentenciat. També ha recordat la figura de la secretària general exiliada a Ginebra, Marta Rovira, que finalment no ha pogut participar en l'acte de forma remota.



La trobada, que ha començat a quarts de dotze i ha aplegat desenes de militants i simpatitzants, ha servit d'altaveu al clam d'ERC de continuar apostant pel un projecte de justícia social que va començar fa 92 anys.