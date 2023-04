Els consellers Tània Verge i Carles Campuzano tancaran la llista de Maragall per a les municipals

La candidatura d'ERC per a les eleccions municipals de Barcelona incorporarà els consellers Tània Verge i Carles Campuzano, que tancaran la llista que torna a liderar Ernest Maragall. Així, la titular d'Igualtat i Feminismes ocuparà la posició número 40, mentre que el de Drets Socials s'ubicarà en el lloc 41. Tot i que la seva presència sigui simbòlica, representa un reforç per a l'alcaldable, a qui la majoria de les enquestes situen en quarta posició -per darrere de les llistes de Xavier Trias (Junts), Ada Colau (BComú) i Jaume Collboni (PSC)- a les urnes.

"El que expressem avui és aquesta potència immensa que tindrem si som capaços d'unir el projecte i l'ambició de Barcelona amb la capacitat del Govern de la Generalitat", ha declarat Maragall en anunciar la incorporació dels consellers.

Per a Verge, Maragall té "la visió d'un projecte de ciutat més inclusiva, amb més justícia social, més sostenible i evidentment també més feminista" per a Barcelona. Campuzano, al seu torn, ha destacat que Barcelona ha de ser clau per "reforçar el canvi de cicle polític que el país necessita i que des de la presidència de la Generalitat encapçala Pere Aragonès, però que també es necessita que hi sigui a la capital del Catalunya".

Trajectòries molt diferents

Catedràtica de Ciència Política per la Universitat Pompeu Fabra -d'on va ser la responsable de les polítiques d'igualtat des del 2014 al 2021-, Tània Verge va fer el salt a la política institucional ara fa dos anys, amb la seva entrada al Govern d'Aragonès com a consellera d'Igualtat i Feminismes. Campuzano, en canvi, té una trajectòria política molt més llarga, ja que durant més de tres dècades va acumular càrrecs a les files de l'antiga CDC, ja fos com a regidor a la seva ciutat (Vilanova i la Geltrú), diputat al Parlament (1992-1995) o diputat al Congrés (del 1996 al 2019, els darrers tres anys a les files del PDeCAT). Campuzano és conseller des del passat octubre, quan va entrar el Govern després que en sortís Junts.

En els primers llocs de la llista, la candidatura de Maragall és molt continuista respecte a la que va presentar als comicis del 2019, quan ERC va ser la formació més votada a la ciutat. Elisenda Alamany repeteix com a número dos, mentre que la número tres serà Ester Capella, delegada del Govern a Madrid. En llocs de sortida també hi figuren els regidors Jordi Castellana, Eva Baró, Jordi Coronas, Rosa Suriñach i Montse Benedí.