Aragonès tanca el nou Govern sense Junts amb la incorporació d'independents de l'esquerra i el sobiranisme

Dues llargues jornades de treball al Palau de la Generalitat i múltiples reunions han servit el president de la Generalitat per articular durant el cap de setmana el nou Govern en solitari d'Esquerra, després de la marxa dels membres de Junts. Finalment, Pere Aragonès ha tancat la carpeta del nou Executiu català aquest diumenge a la nit amb la incorporació de set nous consellers i consellers. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, passa a ser la nova número dos plenipotenciària del Govern de la Generalitat.

Aragonès ha optat per deixar pràcticament intacta l'estructura del Govern que corresponia a Esquerra Republicana i ha completat el nou Consell Executiu amb personalitats que reuneixen la condició de tenir experiència en la matèria del departament de la Generalitat assignat i que tenen caràcter d'independents però amb afinitat amb diverses tendències polítiques de l'esquerra catalana i del sobiranisme català. El màxim exponent seria l'emblemàtic exalcalde socialista de Girona, Joaquim Nadal, un exdirigent del PSC partidari del dret a decidir que va ser un dels principals pesos pesants dels governs tripartits de Pasqual Maragall i José Montilla.

Els nous consellers i conselleres que s'incorporen al Govern són: Quim Nadal (Recerca i Universitats), Juli Fernández (Territori), Meritxell Serret (Acció Exterior i Govern Obert), Carles Campuzano (Drets Socials), Natàlia Mas (Economia i Hacienda) , Gemma Ubasart (Justícia, Drets i Memòria) i Manel Balcells (Salut)

Quim Nadal és un exdirigent del PSC, que va ser alcalde de Girona els primers mandats després dels ajuntaments democràtics. Posteriorment va dirigir el PSC i va ser presidenciable. Als governs del tripartit de Pasqual Maragall i José Montilla va tenir càrrecs rellevants com a conseller d'Obres Públiques, portaveu i de la Presidència. Juli Fernàndez és exalcalde de Sabadell per ERC i actualment delegat de la Generalitat a la demarcació de Barcelona. També d'Esquerra és Meritxell Serret, actualment diputada des que va tornar del seu exili a Brussel·les on va ser delegada del Govern a la UE. Va ser consellera d'Agricultura al Govern de Carles Puigdemont que va organitzar el referèndum.

Per Drets Socials s'ha escollit un exdirigent de CDC, Carles Campuzano, que actualment dirigeix ​​una de les organitzacions més importants del sector, la patronal d'empreses dedicades a la discapacitat Dincat. Va ser durant diversos mandats l'home de CiU al Congrés. Natàlia Mas és una economista que ja va treballar amb Aragonès com a estreta col·laboradora a la seva etapa de vicepresident i conseller d'Economia. I Gemma Ubasart és una politòloga, professora de la Universitat de Girona, propera als comuns. Va ser la primera secretària general de Podem a Catalunya. A Salut s'incorpora Manel Balcells que és doctor en Medicina i Cirurgia.

Continuaran al capdavant dels seus departaments els membres del Govern d'ERC encapçalats per la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que ara assumeix el paper de número dos del Govern d'Aragonès. A Empresa i Treball Roger Torrent, Tània Verge a Feminismes i Igualtat, Josep González-Cambray a Ensenyament, Teresa Jordà a Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Joan Ignasi Elena a Interior i Natàlia Garriga a Cultura.

Els treballs per a la remodelació del Govern han estat intensos des de primera hora del matí fins a ben entrada la nit durant els dos últims dies, després que les bases de Junts decretessin divendres a la tarda que optaven per la sortida de l'Executiu. Aragonès s'ha reunit al Palau de la Generalitat amb el seu equip més estret de col·laboradors capitanejats per la consellera de Presidència, Laura ViIagrà, i el cap de l'Oficina d'Estratègia i Comunicació del president, Sergi Sabrià.

Han estat dues llargues jornades de moltes trucades telefòniques -també alguna videoconferència amb els dirigents d'Esquerra, entre ells el president del partit Oriol Junqueras i la secretària general Marta Rovira des de Ginebra-. La majoria d'elles als possibles candidats a incorporar-se al Govern que segons fonts del Palau "han respost de manera molt majoritària de manera positiva", cosa que hauria facilitat la celeritat amb què Aragonès ha tancat la crisi recomponent el Govern.

El tràmit a partir d'ara

La intenció és que els nous consellers i conselleres prenguin possessió dels seus càrrecs aquest mateix dimarts i que l'habitual reunió del Consell Executiu dels dimarts se celebri amb el nou Govern ja plenament operatiu. A la sessió que se celebrarà al Palau de la Generalitat dimarts a les nou del matí s'ha demanat als membres sortints de l'Executiu que hi siguin presents. La portaveu del Govern continuarà sent la periodista Patricia Plaja, una periodista de perfil tècnic que, tot i ser persona de consens, ja treballava estretament lligada a la presidència de la Generalitat que té les competències en matèria de comunicació del conjunt de l'Executiu.

Segons la llei de la Presidència de la Generalitat, el president haurà d'acceptar primer les peticions de renúncia dels consellers i conselleres de Junts que té sobre la taula. Els cessaments es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) aquest dilluns. El cessament és eficaç a partir de la publicació. Els cessats són Jaume Giró (Economia i Hisenda), Victòria Alsina (Acció Exterior i Govern Obert), Gemma Geis (Recerca i Universitats), Josep Maria Argimon (Salut), Lourdes Ciuró (Justícia) i Violant Cervera (Drets Socials). El del vicepresident i conseller de Territori i Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ja es va publicar amb anterioritat ja que la seva destitució dimecres 28 de setembre és la que va desencadenar la crisi que ha acabat amb la sortida de Junts del Govern i la remodelació de l'Executiu per part d'Aragonès.

Un cop estiguin cessats els consellers i consellers de Junts, són els secretaris generals de cada departament els qui asseguren la continuïtat del treball de les conselleries, encara que en aquesta ocasió el període de transició serà extremadament breu. Aragonès nomenarà els nous membres del Govern i posteriorment es durà a terme la presa de possessió de tots ells, molt probablement aquest mateix dimarts.

Un cop els nous consellers hagin pres possessió, s'haurà de convocar el nou Consell Executiu per nomenar els secretaris generals dels departaments, molt probablement aquest mateix dimarts. També caldrà fer una comunicació dels canvis al Parlament. I, finalment, a les següents sessions del Govern, s'aniran aprovant de forma progressiva els nomenaments o ratificacions dels secretaris sectorials dels departaments, així com dels directors generals, els titulars d'ens públics adscrits i els delegats territorials.