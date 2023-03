ERC concorrerà amb EUiA a les municipals i amplia aliances a la seva esquerra per superar l'espai independentista

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) amplia aliances i ho fa cap a l'esquerra superant els límits de l'espai estrictament sobiranista. Els republicans i Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) fan una mica més estretes les seves relacions després de presentar oficialment l'aliança per concórrer conjuntament a les eleccions municipals del 28 de maig.

Els republicans han arribat a un acord per concórrer en diverses ciutats i municipis catalans amb el que ha estat molts anys el referent d'Izquierda Unida a Catalunya sota les sigles d'EUiA. L'acord dels republicans amb l'esquerra sobiranista partidària del dret a l'autodeterminació però no independentista i hereva del Partit Comunista de Catalunya arriba després del trencament d'aquesta coalició amb els Comuns.

L'escenificació de l'acord s'ha fet aquest dimarts a la tarda en un acte al Centre Cívic Gornal, a l'Hospitalet de Llobregat. Hi han intervingut el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i el secretari general de Comunistes i co-coordinador general d'EUiA, Hector Sánchez. A més, també hi han participat el cap de llista d'ERC a L'Hospitalet de Llobregat, Jaume Graells; la cap de llista d'Ara Mollet ERC, Marta Vilaret; i la número 4 de la llista a Cornellà de Llobregat, Yasmina Sánchez, entre d'altres.

Tot i que l'aliança no és absoluta -EUiA forma part de les candidatures de Guanyem Badalona, Decidim Ripollet o Guanyem Cerdanyola, articulades a l'entorn de la CUP i en què rivalitzarà amb ERC- sí que comporta candidatures conjuntes en ciutats tan importants com l'Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Cornellà o Mollet del Vallès, entre d'altres.

ERC i EUiA concorreran en coalició a les eleccions municipals a vuit municipis el proper 28 de maig. L'acord s'estén a l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sabadell, Mollet del Vallès, les Franqueses del Vallès, Sant Vicenç dels Horts, Sant Andreu de la Barca (Barcelona) i Vielha (Lleida), on viuen un total de 700.000 persones.



Llavor de futurs pactes

Junqueras ha assegurat que aquest pacte és la llavor de futurs entesos entre ERC i altres forces d'esquerra de l'espai sobiranista per construir projectes de majories. El pacte suma persones d'esquerres de diverses tradicions, entre ells els quals socialistes que "van entendre que l'única manera de ser fidels als seus valors socialistes era marxar del PSC". "No volem que aquest pacte s'esgoti amb els que avui prenem la paraula", ha dit el líder republicà.

Sánchez ha coincidit que l'acord per a aquests vuit municipis és un primer pas "important al camí de la unitat de les esquerres a Catalunya". En aquest camí hi caben tots els que defensen articular majories àmplies a favor dels drets socials i de l'autodeterminació de Catalunya, ha sostingut.

Al seu torn, Graells ha explicat que aquesta coalició és la de la "suma de les esquerres" que defensen el catalanisme polític, un espai que considera que ja no ocupa el PSC. Graells és extinent d'alcalde del socialistes a l'Hospitalet i ara independent. Ha avançat que la seva candidatura es dirà Gent pel Canvi.



Quatre anys des del trencament amb els Comuns

Part integrant de Catalunya en Comú en els seus inicis, EUiA va començar a desmarcar-se d'aquest espai polític a partir del 2019, quan qui aleshores era el seu líder, Joan Josep Nuet, va incorporar-se a les llistes d'ERC a les eleccions al Congrés. Des d'aquell moment, la formació s'ha anat apropant a l'independentisme d'esquerres i, de fet, en la seva darrera assemblea nacional, celebrada al febrer, va ratificar aquest rumb, en un acte en què van intervenir tant Oriol Junqueras com Dolors Sabater, ara mateix diputada de la CUP al Parlament i alcaldable de Guanyem Badalona.

Posteriorment, en una entrevista a Públic, Mercedes Vidal, la co-coordinadora general d'EUiA, va apel·lar a la necessitat d'articular a Catalunya "un front d'esquerres sobiranistes ampli, que pugui ser majoritari". Tot i especificar que la crida abastava ERC, els Comuns i la CUP, a més de la pròpia formació, Vidal reconeixia que era amb el primer partit amb qui veia més opcions d'articular una aliança àmplia.

"Ara mateix hi ha com una certa dinàmica dels partits que han estat dins de l'onada del 15-M i de l'1 d'octubre de creure com que la revolució comença i acaba en ells. I potser és ERC qui està en una altra clau, també arran de la superació de l'espai de Junts, i entén que s'ha de buscar un espai més gran que un mateix per poder aspirar a ser hegemònics. Quedar-se en l'espai còmode de la teva formació només t'empetiteix i buscar altres alternatives més grans és més difícil, però acabes construint coses molt més gran. I sembla que tant la CUP com els Comuns veuen només dins la seva òrbita l'espai del canvi o la possibilitat del canvi i ERC està molt més oberta a incorporar altres elements, a sortir de si mateixa i a créixer", va exposar Vidal.

Arran de l'allunyament del projecte dels Comuns, l'antiga EUiA va patir una escissió, amb la creació d'Esquerra Unida Catalunya (EUCat), formació vinculada a Izquierda Unida i que sí que participa a Catalunya en Comú. Entre els seus referents destaca el diputat al Congrés Joan Mena, també portaveu de Catalunya en Comú.